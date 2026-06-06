Elle est verbalisée pour avoir utilisé son téléphone au volant – la conductrice réussit à faire annuler l'amende pour une raison imparable

Une Américaine a reçu une amende de 116 dollars car elle tenait son téléphone dans la main droite en conduisant. C'était pourtant totalement impossible.

Si vous avez déjà eu le malheur de recevoir une amende par erreur, vous savez sans doute comme il est difficile de prouver sa bonne foi. Il ne faut pas avoir peur de s'embarquer dans une longue procédure administrative qui, bien souvent, semble perdue d'avance. Aux États-Unis, une conductrice a pourtant obtenu gain de cause après avoir été verbalisée pour une infraction qu'elle a immédiatement nié avoir commis. L'histoire s'est dérouéle le 11 février 2026 quand, tôt le matin, une femme est arrêtée au volant de sa voiture par un agent du Bureau du shérif du comté de Palm Beach sur North Dixie Highway, à Lake Worth Beach, en Floride.

Le policier accuse la jeune femme d'avoir manipulé son téléphone portable en conduisant, soutenant l'avoir vu tenir son Smartphone dans la main droite. Problème : la conductrice n'a pas de main droite. On peut voir lors de l'interpellation, filmée et diffusée sur TikTok, un long échange entre l'agent fédéral et la jeune femme qui montre à plusieurs reprises qu'elle est amputée de son bras droit, ce qui prouve que ce qui lui est reproché est impossible. Malgré cela, le policier lui remet une contravention de 116 dollars pour "utilisation du téléphone au volant".

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Au-delà du fait que l'accusation du policier repose sur une erreur d'interprétation, la contravention est parfaitement contestable au regard de la loi floridienne. Tenir son téléphone en main n'est pas illégal sur toutes les routes de l'état du sud-est des États-Unis bordé de plusieurs centaines de kilomètres de plages.

Cette pratique est uniquement interdite dans les zones scolaires et les zones de travaux. La conductrice a d'ailleurs pu prouver qu'aucune de ces deux cases n'avait été cochée sur la contravention. Autrement dit, même si elle avait eu une main droite et avait tenu son téléphone avec, cela n'aurait pas forcément constitué une infraction au regard de la loi.