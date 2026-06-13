Une amende de 1 700 euros – méfiez-vous de cette règle méconnue et valable depuis le 16 mai dans ce pays très apprécié des Français

Chaque année, ce pays visité par de très nombreux touristes impose pendant l'été une réglementation très stricte qui concerne tous les automobilistes.

Les experts en sécurité routière préconisent de changer les pneus de son véhicule en fonction des saisons, avec notamment des pneus spéciaux pour l'hiver et d'autres conçus spécifiquement pour l'été. Suivez-vous ces recommandations ou gardez-vous, comme de nombreux conducteurs, les mêmes pneus toute l'année ?

Si cette consigne répond avant tout à une logique sécuritaire, avec des caoutchoucs différents adaptés en fonction des conditions météorologiques, elle est aussi réglementaire dans de nombreux pays. Il est ainsi très fréquent que des pneus hiver soient obligatoires dans les régions montagneuses où neige et verglas s'invitent souvent sur les routes.

Ce qui est plus rare, c'est de trouver de telles obligations en été. C'est pourtant le cas dans l'un des pays les plus visités par les Français. En Italie, chaque année, la loi impose aux automobilistes de chausser les roues de leurs voitures avec des pneus répondant à un certain indice de vitesse. Entre le 16 mai et le 15 octobre – période qui couvre donc les vacances estivales -, les contrôles des policiers italiens sont nombreux et peuvent déboucher sur de très lourdes sanctions pour ceux qui ne possèdent pas les bons pneus, qu'ils soient italiens ou juste de passage.

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Que dit exactement la loi italienne ? Elle exige que tout véhicule circulant sur son territoire possède des pneus affichant un indice de vitesse égal ou supérieur à celui mentionné dans les documents officiels du véhicule. Comment connaître l'indice de vitesse d'un pneu ? Il est facile à trouver puisqu'il est gravé sur le flanc du pneu, à la fin du code de dimension de celui-ci. Par exemple, sur un pneu marqué 205/55 R16 91S, c'est la lettre S qui correspond à cet indice.

Chaque lettre correspond à une vitesse maximale autorisée. Plus la lettre est placée loin dans l'alphabet, plus le pneu permet de conduire à une vitesse élevée. Pour ne pas risquer une contravention en Italie entre mai et octobre, l'indice de vos pneus doit être égal ou supérieur à celui indiqué dans le manuel de votre auto. Si la lettre mentionnées est le S, vos pneus seront aux normes pour rouler de l'autre côté des Alpes uniquement s'ils affichent la lettre S sur leur flanc, ou alors les lettres T, U, V... En revanche, si la lettre qui apparaît sur vos pneus est placée avant le S dans l'alphabet, par exemple Q ou R, alors vos pneus ne seront pas autoriser pour parcourir les routes italiennes lors de votre prochaine escapade prévue en juillet ou en août.

Les pneus hiver et les pneus toutes saisons, de plus en plus répandus en France, sont presque toujours ceux qui entraînent une contravention. Ces pneus, souvent conservés toute l'année par souci de praticité, affichent fréquemment un indice de vitesse plus bas que celui des pneus été. Or, si l'indice de vos pneus est trop bas, du moins inférieur à celui exigé pour votre véhicule, alors vous courrez le risque de vous faire verbaliser par les policiers transalpins même si vous roulez sagement à 110 km/h sur l'autoroute.