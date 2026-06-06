Leasing social : Renault dévoile les quatre modèles éligibles, la nouvelle Twingo accessible à tout petit prix

Renault participera une nouvelle fois au leasing social dont le coup d'envoi sera donné le 16 juillet.

La saison 3 du leasing social sera lancée à partir du 16 juillet. Comme lors des deux premières éditions, le gouvernement a fixé à 50 000 le nombre de bénéficiaires de ce dispositif d'aides à l'accession aux véhicules électriques. Cette année, les primes pourront varier de 6 500 à 9 500 euros par voiture selon plusieurs critères comme le prix (qui doit rester inférieur à 47 000 euros), le poids (inférieur à 1.8 tonne), l'éco-score (fabrication européenne) mais aussi désormais si la batterie est fabriquée en Europe et si le moteur est lui aussi issu d'une usine européenne.

Renault, comme de nombreux constructeurs, participera une nouvelle fois au dispositif avec certains de ses modèles phares. Les personnes éligibles au leasing social* pourront ainsi se positionner sur la toute nouvelle Twingo, commercialisée début 2026, la R5, toujours au sommet des ventes de voitures électriques en France, la R4 et la Megane E-Tech. Le constructeur a aussi dévoilé le montant des loyers (le premier est offert) et la date d'ouverture des précommandes, fixée au 16 juin, soit pile un mois avant le top départ de l'opération.

© RENAULT

Si les quatre modèles proposés demanderont tous un loyer mensuel inférieur à 200 euros – le maximum sera de 190 euros pour la Megane finition Techno et la R4 finition autonomie Confort -, c'est bien la petite Twingo qui sera la plus abordable pour les ménages pouvant bénéficier des aides gouvernementales. La citadine de quatrième génération, au design inspiré de la Twingo 1 qui avait fait fureur dans les années 90, sera accessible dans sa finition de base Evolution à partir de 130 euros par mois pour une durée d'engagement minimum de 3 ans.

Un tarif compétitif pour une voiture capable dans le meilleur des mondes de parcourir 263 kilomètres en une seule charge et dotée du système multimédia OpenR Link avec Google intégré - une première sur le segment -, et jusqu'à 24 systèmes avancés d'aide à la conduite. Si la concurrence avec d'autres modèles s'annonce rude – on pense notamment à la Citroën ë-C3, à la Peugeot e-208 ou encore à la tout récente KIA EV2 -, la Renault Twingo 4 a tous les atouts pour devenir la star du leasing social 2026.

*être majeur, résider fiscalement en France, disposer d'un revenu fiscal de référence inférieur à 16 880 euros par part, habiter à plus de 10 kilomètres de son lieu de travail et utiliser son véhicule personnel pour s'y rendre, parcourir plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle.