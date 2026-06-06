Cette ancienne marque bas de gamme prépare son grand retour – une citadine pas chère pour concurrencer Dacia

Ce constructeur très populaire au siècle dernier veut revenir sur le devant de la scène avec une citadine commercialisée à moins de 20 000 euros.

Elle était au siècle dernier la voiture du peuple par excellence, celle dont l'aspect rudimentaire valait bien des moqueries. La marque Yugo, née dans l'ex-Yougoslavie, avait pourtant réussi l'exploit de s'exporter jusqu'aux États-Unis avec son modèle 45, dérivé de la Fiat 127, essentiellement du fait de son prix défiant toute concurrence. Mais sa carrière avait brutalement ralenti avec la guerre qui avait déchiré le pays au début des années 90. Près de quarante ans plus tard, la marque serbe, propriété du groupe Zastava, espère faire son grand retour. Objectif : s'attaquer aux leaders du marché de la voiture pas chère.

Ce projet, porté par un homme d'affaires serbe, Aleksandar Bjelić, a suscité beaucoup d'enthousiasme lorsqu'une maquette a été présentée à Munich lors d'un salon de design. De quoi conforter le constructeur dans sa volonté de produire un modèle qui reprendrait dans un style néo rétro l'esprit original de la Yugo 45, avec une silhouette compacte et anguleuse. Mais c'est surtout sur le prix que la marque serbe veut frapper fort. L'objectif clamé haut et fort est de proposer une citadine à moins de 20 000 euros, avec l'ambition d'atteindre 12 000 euros sur certains marchés.

L'originale modèle 45 de la marque Yugo qui s'était exporté aux Etats-Unis. © Adobe Stock

Un tarif qui pourrait faire du constructeur serbe un concurrent féroce pour Dacia. La marque roumaine, devenue en vingt ans l'un des plus grands succès de l'industrie automobile européenne, a construit son empire sur la promesse de produire des voitures fonctionnelles, fiables et accessibles au plus grand nombre. Malgré une montée en gamme, Dacia, dont plusieurs nouveautés sont en cours de réalisation (Striker, Evader, Hipster), s'impose aujourd'hui plus que jamais comme la référence du rapport qualité/prix. Yugo aimerait lui emboîter le pas.

Pour moins de 20 000 euros, le constructeur serbe souhaite tout de même proposer une motorisation hybride, à l'image de ce que fait Nissan avec son système e-Power. Le moteur thermique de la future Yugo servirait uniquement à produire de l'électricité pour le moteur électrique. La consommation annoncée est particulièrement basse, autour de 2 litres aux 100 kilomètres. A vérifier dans les faits, mais la promesse est alléchante sur le papier.

C'est en mai 2027, à l'occasion de l'Exposition universelle de Belgrade, que le prototype de la citadine électrifiée sera dévoilé au grand public. Yugo souhaiterait commercialiser son nouveau modèle sur tous les marchés où les marques Dacia et Fiat sont implantées, autant dire presque partout, y compris en France. La concurrence des petites voitures à prix cassés, relancée depuis l'arrivée massive des constructeurs chinois en Europe, pourrait aussi bientôt venir des Balkans.