Que signifie ce petit symbole caché dans nos voitures ? Trop peu connaissent cette fonction très utile

Ce petit symbole de clé a une fonction que tous les automobilistes devraient connaître.

Connaissez-vous votre voiture par cœur ? Les véhicules ont tellement évolué en quelques années qu'un grand nombre de conducteurs – et pas seulement les plus anciens - ont parfois du mal à s'y retrouver. L'électronique, utilisé à foison dans la conception des nouveaux modèles, a décuplé le nombre des fonctions mises à disposition des automobilistes. La planche de bord ressemble parfois de nos jours au cockpit des avions, avec des boutons de partout et des écrans de plus en plus grands. Pourtant les utilisateurs vont le plus souvent à l'essentiel, ignorant la plupart des choses que leur compagnon de route est capable de faire.

Hormis les plus curieux (ceux qui ont déjà ouvert le manuel d'utilisation), très peu de conducteurs savent par exemple répondre à cette question : à quoi sert le symbole de la petite clé que l'on trouve dans l'habitacle de certaines voitures ? Selon les constructeurs, il peut se trouver dans le porte-gobelets, sur le support du téléphone et même sur le bouton de démarrage ? Peut-être l'avez-vous déjà vu en pensant qu'il s'agissait d'un gadget de plus. Ce symbole, que l'on retrouve dans certains modèles des marques Volkswagen, BMW, Mercedes, Toyota ou encore Nissan, désigne pourtant une fonction qui peut vous être très utile.

© @Nicolas Gauthier

Les clés de voiture traditionnelle telles qu'on les connaissait il y a une trentaine d'années ont presque toutes disparu pour laisser place à des télécommandes électroniques. Plus besoin d'enfoncer la clé dans la serrure pour ouvrir les portières et démarrer son auto, la carte magnétique est automatiquement détectée pour déverrouiller les portes et lancer le moteur. Mais que se passe-t-il lorsque la pile de cette télécommande est déchargée ? Le véhicule peut ne plus la reconnaître, ce qui peut empêcher le démarrage du moteur.

Pour pallier à cette éventualité, les constructeurs ont conçu un système qui permet de reconnaître la télécommande même quand sa pile est HS. D'où le symbole en forme de clé que l'on peut voir dans certaines voitures. Ce symbole indique un récepteur d'urgence capable de lire la puce de la télécommande à très courte distance même quand celle-ci est déchargée.

Il suffit alors de déposer la clé dans le porte-gobelets, sur le support pour Smartphone ou en la collant sur le bouton "Start/Stop Engine" (en fonction des marques) pour réussir à démarrer votre voiture. Une solution salvatrice le jour où la pile de votre clé rend l'âme.