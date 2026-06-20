Refroidir sa voiture sans utiliser la clim, c'est possible avec cette technique oubliée

Plus économique et plus écologique que la climatisation, cette astuce pour refroidir l'air d'une voiture fonctionne vraiment.

La nouvelle vague de chaleur qui déferle actuellement sur notre territoire est un supplice pour des millions de Français. Pour tous ceux qui se déplacent essentiellement en voiture, les températures largement supérieures aux normales de saison compliquent chaque trajet. Il fait très chaud dans les voitures, souvent bien au-delà des 40 degrés quand on entre dedans, et il faut patienter plusieurs minutes avant de profiter d'un air un peu plus frais.

Et si le premier réflexe de la plupart des conducteurs est d'activer la climatisation pour faire rapidement descendre la température, il existe une autre façon, plus économique et écologique, de rafraîchir l'habitacle de son véhicule. Pour éviter de trop faire grimper la consommation de carburant – une mauvaise idée en ce moment eu égard aux prix affichés dans les stations-services -, la solution la plus simple est de baisser les vitres car l'air extérieur est moins chaud que celui enfermé à l'intérieur de la voiture. Peut-être trouvez-vous cette solution trop évidente. Mais attention, il ne s'agit pas de les ouvrir n'importe comment.

Pour rafraîchir correctement l'habitacle d'une voiture, une bonne circulation de l'air est importante. Si le conducteur ne fait que baisser sa vitre, l'intérêt sera limité. En revanche, s'il crée un courant d'air, avec une entrée et une sortie, alors l'impression de chaleur étouffante pourra très vite se dissiper.

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Alors comment faire ? Certaines études ont montré que la façon la plus efficace de faire chuter la température d'une voiture est de baisser deux vitres placées en diagonale. Celle du conducteur avec celle du passager arrière situé à droite ou alors celle du passager avant avec celle du passager assis à gauche de la banquette arrière. L'air traverse ainsi tout l'habitacle et permet de perdre plusieurs degrés très rapidement. Pour créer un flux d'air agréable, il n'est d'ailleurs pas obligatoire de descendre les vitres jusqu'en bas. Les baisser à moitié est amplement suffisant pour laisser passer un courant d'air.

Cette technique pour rafraîchir l'intérieur d'une voiture est surtout intéressante pour les trajets courts. Car rouler trop longtemps avec les fenêtres ouvertes peut vite devenir assez désagréable, en raison du bruit mais aussi du vent que l'on reçoit en plein visage, surtout à grande vitesse. Sur une longue distance, la climatisation reste quand même le meilleur moyen de voyager au frais, même si cela coûte plus cher en consommation de carburant.