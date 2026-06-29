Carburant à prix coûtant : Leclerc, Intermarché... A quelle date en profiter ?

Plusieurs enseignes de grande distribution ont prévu des opérations carburant à prix coûtant dans de nombreuses stations-services.

Les opérations de vente de carburant à prix coûtant sont de retour ! Plus rares ces derniers temps, ces opérations initiées par les grands distributeurs ont eu le vent en poupe, notamment en 2023, lorsque les répercussions de la guerre en Ukraine se sont faites ressentir sur les prix à la pompe. Pour permettre aux automobilistes de réaliser des économies sur leur plein tout en les attirant dans leurs stations-services (et leurs supermarchés), de nombreuses enseignes ont multiplié les opérations carburant à prix coûtant, souvent le week-end.

A la veille des vacances estivales, alors que la guerre en Iran a fait grimper le litre d'essence parfois jusqu'à 2.40 euros avant une nette baisse qui se poursuit encore aujourd'hui – le litre de SP 95-E10 et de gasoil est repassé sous les 1.90 euro -, plusieurs groupes de la grande distribution ont prévu de vendre leur carburant à prix coûtant prochainement. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Quelles stations-services ont prévu des opérations carburant à prix coûtant ?

Plusieurs enseignes ont annoncé faire des opérations carburant à prix coûtant cet été, à commencer par le groupement des Mousquetaires. Ainsi, Intermarché et Netto vont baisser les prix de l'essence (Sans Plomb 95, Sans Plomb 95-E10, Sans Plomb 98) et du gasoil. Ce ne sera en revanche pas le cas du superéthanol-E85 et du GPL. Les magasins Leclerc vont eux aussi proposer leur carburant au prix le plus bas et ce dans 771 stations-services de leur réseau. D'autres enseignes, comme Carrefour et Casino, n'ont pas communiqué sur une initiative de la sorte jusqu'à présent.

Quand auront lieu les prochaines opérations carburant à prix coûtant ?

Les opérations auront lieu les samedi 4 et dimanche juillet chez Intermarché et Netto, soit pour le premier grand week-end de départ en vacances de l'été. Pour connaître les stations-services concernées, il suffit de se rendre sur les sites Intermarché.com et Netto.fr. La liste sera disponible à partir du mardi 30 juin. Leclerc lancera son opération un jour plus tôt, laquelle durera également deux jours, à savoir le vendredi 3 et le samedi 4 juillet.

Qu'est-ce qu'une opération carburant à prix coûtant ?

Une opération carburant à prix coûtant est une offre commerciale, souvent menée par des enseignes de distribution (supermarchés, hypermarchés), qui consiste à vendre le carburant à son prix d'achat, sans marge bénéficiaire pour le distributeur. Le prix proposé couvre uniquement le coût du carburant et les taxes (TICPE, TVA) sans rémunérer le point de vente. Cette opération est généralement limitée dans le temps – souvent sur un week-end - et vise à attirer la clientèle vers les magasins.

Quelles économies peut-on faire lors d'une opération à prix coûtant ?

Il ne faut pas s'attendre à des miracles, les opérations carburant à prix coûtant permettent de faire des économies minimes sur l'achat d'essence et de diesel. La marge habituelle des distributeurs se situe entre 1 et 3 centimes par litre, autant dire que sur un plein de 50 litres vous pouvez faire une économie allant de 50 centimes à 1.50 euro en moyenne. Pas de quoi sauter au plafond.