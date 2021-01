"Dakar 2021 : 14e sacre pour Peterhansel, le classement général"

DAKAR 2021. Le Français Stéphane Peterhansel marque un peu plus l'histoire du mythique Dakar en signant sa 14e victoire dans l'épreuve. Chez les motos, Kevin Benavides s'impose dans une édition endeuillée par la mort de Pierre Cherpin. Le classement final et les réactions en direct.

11:24 - Vidéo : quand les camions traversent les dunes Des images spectaculaires de ces camions qui traversent les dunes dans cette dernière étape du Dakar, appréciez le jeu d'équilibre ???? The big guys are in the dunes!#Dakar2021 pic.twitter.com/9bS1cEZThu Dakar Dakar Dakar Dakar Dakar — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2021 11:17 - Doublé Honda, une première depuis 1987 Avec ce doublé de Benavides et Brabec, il fallait remonter à 1987 pour trouver le dernier doublé Honda au classement sur le Dakar. Cette année-là, Cyril Neveu coiffa la couronne devant Edi Orioli. 11:10 - Peterhansel de retour l'année prochaine ? "Je ne sais pas" Interrogé très rapidement sur la possibilité de le voir au départ pour un nouveau Dakar l'année prochaine, Stéphane Peterhansel ne sait pas pour le moment. ???? 30 years after his first victory, @s_peterhansel just won his 14th Dakar. Will he come back to add a 15th victory to his palmares?#Dakar2021 pic.twitter.com/5SS7zmaUEP — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2021 11:03 - Cinquième au général, Nani Roma montre le potentiel du Team Bahrain Après les déboires et l'abandon de Sébastien Loeb, Nani Roma, son coéquipier, termine à la 5e place de ce Dakar 2021. Une relative bonne performance pour l'ancien vainqueur du rallye mais s'il n'a jamais joué les premiers rôles. 10:55 - Les images de la célébration de Peterhansel Voici les premières images de la victoire de Stéphane Peterhansel dans ce Dakar 2021, bien évidemment, la tradition est respectée en montant sur la voiture ! ???? 1️⃣4️⃣th overall victory for @s_peterhansel! #Dakar2021 pic.twitter.com/SLYjSoj8FZ — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2021 10:51 - Sanders, rookie, termine 4e chez les motos Quelle performance pour Daniel Sanders, rookie dans ce Dakar qui termine à la 4e place du général à "seulement" 39 minutes du vainqueur Kevin Benavides. Il faudra désormais compter sur l'Australien à l'avenir. 10:45 - Le Français Van Beveren à l'arrêt Alors qu'il était le dernier rescapé du Team Yamaha, le Français n'a pas pu terminer cette spéciale à cause d'un problème technique. Un rallye à oublier pour le Français et pour Yamaha. 10:31 - Huitième place aujourd'hui pour Serradori Il confirme de nouveau son potentiel, Mathieu Serradori signe un top 10 dans la spéciale du jour et a été très régulièrement dans le rythme dans cette édition 2021. Sans tous les pépins mécaniques, le Français aurait même pu accrocher un top 5 au général. 10:26 - Al-Attiyah termine de nouveau deuxième Comme l'année dernière, Nasser Al-Attiyah termine derrière une Mini, après celle de Carlos Sainz, c'est celle de Stéphane Peterhansel dans ce Dakar 2021. 10:19 - Despres 4e ! Meilleur résultat pour Cyril Despres et le navigateur Mike Horn dans ce Dakar 2021 qui terminent à une belle 4e place dans cette spéciale. Roulant sur une Peugeot 3008 DKR bardé de capteur pour acquérir des données en vue d'une future participation d'une voiture à hydrogène, le duo s'en est finalement très bien sorti. 10:13 - Al Rajhi à l'arrêt, Sainz vainqueur d'étape Il était le dernier à pouvoir battre Carlos Sainz mais le Saoudien Al Rajhi se retrouve à l'arrêt à quelques kilomètres de l'arrivée, l'Espagnol s'impose donc dans cette ultime étape. 10:03 - Huitième victoire en auto pour Peterhansel Pour ceux qui ne connaissent que Stéphane Peterhansel chez les autos, sachez qu'il s'agit de sa huitième victoire dans la catégorie puisque "Monsieur Dakar" a débuté sa carrière sur une moto et a remporté 6 éditions. 09:59 - Sainz vainqueur d'étape ? Carlos Sainz est pour le moment en bonne position pour s'imposer dans cette ultime étape de ce Dakar 2021, l'Espagnol est en tête mais on attend la fin de spéciale d'Al Rajhi. 09:55 - Al-Attiyah aura récupéré 40 secondes dans la dernière étape Il espérait peut être un problème mécanique, ça n'a pas été le cas pour le Français qui concède seulement quarante secondes sur le Qatari dans l'ultime étape de ce Dakar 2021. 09:49 - Peterhansel remporte le Dakar ! C'est officiel, Stéphane Peterhansel remporte son 14e Dakar et confirme plus que jamais son surnom de "Monsieur Dakar". Le pilote a fait preuve d'une énorme constance pendant 15 jours pour s'imposer dans cette édition 2021. LIRE PLUS

L'arrivée du Dakar 2021 vendredi 15 janvier a été endeuillée par l'annonce du décès de Pierre Cherpin, moteur amateur victime d'une chute lors de cette 2e édition en Arabie Saoudite. Le Nordiste avait été victime d'une violente chute lors de la 7e étape disputée dimanche 10 janvier 2021. Inconscient en raison d'un grave traumatisme crânien, il avait été transporté en urgence à l'hôpital de Sakaka où il avait été placé dans un coma artificiel. "Opéré en urgence en neurochirurgie, il avait depuis été maintenu en coma artificiel, son état étant demeuré stable tous ces jours derniers. Il avait été transporté par avion sanitaire de Sakaka à l'hôpital de Jeddah, puis vers la France, où il devait rejoindre l'hôpital de Lille", a précisé l'organisation du Dakar ce vendredi. C'est lors de ce transfert vers la France que Pierre Cherpin est décédé. "Pierre nous a quitté des suites d'une fièvre aigüe probablement d'origine cérébrale dans l'avion sanitaire qui l'a déposé au Bourget. Le médecin réanimateur à bord n'a pas réussi à l'endiguer. Pierre n'a pas souffert, ni au moment de sa chute, ni par la suite", a expliqué sa famille via un message sur la page Facebook créée par Pierre Cherpin pour partager son aventure. Amateur, engagé en malle motos, une catégorie sans assistance, Pierre Cherpin n'en était pas à son premier Dakar puisqu'il avait déjà disputé les éditions 2009, 2012 et 2015 lors de rallyes disputés en Amérique du Sud. Pierre Cherpin avait 52 ans et est le 27e concurrent à décéder depuis la création du Dakar en 1979.

Le Dakar se déroule sur un format de classement à étapes comme par exemple sur le Tour de France cycliste. Le temps parcouru pour boucler chaque étape est additionné pour former un classement général. Les concurrents sont répartis en quatre grandes catégories : auto, moto, quads et camions. Dans chacune de ses catégories, il existe plusieurs sous-classements en fonction notamment des performances des véhicules engagés. Les classements des étapes servent à décider de l'ordre de départ de l'étape suivante. Le concurrent arrivé premier la veille partira donc en tête, un avantage certain puisqu'il ne sera pas gêné par les autres concurrents et par la poussière dégagée... mais doit ouvrir la route et peut donc servir d'éclaireur à des poursuivants lancé à ses trousses ! Le chrono est déclenché à chaque départ. Celui qui réalise le meilleur temps est désigné vainqueur de l'étape, celui qui compte le meilleur temps global depuis le départ de l'épreuve est en tête du classement général. Attention, la vitesse ne suffit pas, il faut aussi et surtout savoir bien s'orienter et lire le roadbook parfois piégeux pour prendre la meilleure route et valider les différents points de passages intermédiaires, les fameux "waypoints" (aussi appelés "CP"). Tout raté, toute balise non validée entraîne une pénalité de temps très coûteuse...

12eme étape moto : 1. Ricky Brabec (USA, Honda), 2. Kevin Benavides (ARG, Honda) à 2'17", 3. Matthias Walkner (AUT, KTM) à 4'13", 4. Skyler Howes (USA, KTM) à 5'49", 5. Daniel Sanders (AUS, KTM) à 7'11".

1. Ricky Brabec (USA, Honda), 2. Kevin Benavides (ARG, Honda) à 2'17", 3. Matthias Walkner (AUT, KTM) à 4'13", 4. Skyler Howes (USA, KTM) à 5'49", 5. Daniel Sanders (AUS, KTM) à 7'11". Classement général moto : 1.Kevin Benavides (ARG, Honda), 2. Ricky Brabec (USA, Honda) à 4'56" , 3. Sam Sunderland (GBR, KTM) à 15'57", 4.Daniel Sanders (AUS, KTM) à 38'52", 5. Skyler Howes (USA, KTM) à 52'33", 6. Lorenzo Santolino (ESP, Sherco Factory) à 58'30", 7. Pablo Quintanilla (CHIL, Husqvarna) à 1h26'39", 8. Stefan Svitko (SVK, Slovnaft), 9. Matthias Walkner (AUT, KTM) à 2h32'12", 10. Martin Michek (CZE, Orion) à 2h42'37".

: 1.Kevin Benavides (ARG, Honda), 2. Ricky Brabec (USA, Honda) à 4'56" , 3. Sam Sunderland (GBR, KTM) à 15'57", 4.Daniel Sanders (AUS, KTM) à 38'52", 5. Skyler Howes (USA, KTM) à 52'33", 6. Lorenzo Santolino (ESP, Sherco Factory) à 58'30", 7. Pablo Quintanilla (CHIL, Husqvarna) à 1h26'39", 8. Stefan Svitko (SVK, Slovnaft), 9. Matthias Walkner (AUT, KTM) à 2h32'12", 10. Martin Michek (CZE, Orion) à 2h42'37". 12eme étape auto : 1. Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP, Mini), 2. Nasser Al-Attiyah-Mathieu Baumel (QAT-FRA, Toyota) à 2'13", 3. Stéphane Peterhansel-Edouard Boulanger (FRA-FRA, Mini) 2'53", 4. Cyril Despres-Mike Horn (FRA-CHE, Abu Dhabi Racing) à 4'01", 5. Vladimir Vasilyev-Dmitro Tsyro (RUS-RUS, X-Raid Team) à 5'36".

1. Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP, Mini), 2. Nasser Al-Attiyah-Mathieu Baumel (QAT-FRA, Toyota) à 2'13", 3. Stéphane Peterhansel-Edouard Boulanger (FRA-FRA, Mini) 2'53", 4. Cyril Despres-Mike Horn (FRA-CHE, Abu Dhabi Racing) à 4'01", 5. Vladimir Vasilyev-Dmitro Tsyro (RUS-RUS, X-Raid Team) à 5'36". Classement général auto : 1.Stéphane Peterhansel-Edouard Boulanger (FRA-FRA, Mini), 2. Nasser Al-Attiyah-Mathieu Baumel (QAT-FRA, Toyota) à 14'51" , 3. Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP, Mini) à 1h01'57", 4. Jakub Przygonski-Timo Gottschalk (POL-DEU, Orlen) à 2h36'03", 5. Nani Roma-Alexandre Winock (ESP-FRA, Bahrain Raid Xtreme) à 3h22'48", 6. Al Qassimi-Xavier Panseri (ARE-FRA, Abu Dhabi Racing) à 3h29'31", 7. Vladimir Vasilyev-Dmitro Tsyro (RUS-RUS, X-Raid Team) à 3h29'38", 8. Giniel De Villiers-Alex Haro Bravo (ZAF-ESP, Toyota) à 3h58'39", 9. Martin Prokop-Viktor Chytka (CZE-CZE, Benzina Team) à 4h10'21", 10. Cyril Despres-Mike Horn (FRA-CHE, Abu Dhabi Racing) à 4h50'09".

Le Dakar 2021 a débuté le 3 janvier à Jeddah et s'achèvera le 15 janvier dans cette même ville de Jeddah. Une seule journée de repos est programmée le 9 janvier à Ha'il dans le centre de l'Arabie Saoudite.

Le Dakar 2021 se fera sous forme de boucle avec un départ et une arrivée à Jeddah sur les bords de la Mer Rouge. Les concurrents partiront dans les terres vers l'Est. Puis, cap plein nord vers Ha'il dans le centre du pays où aura lieu l'unique journée de repos de ce Dakar 2021. De Ha'il, les concurrents encore en course repartiront pour longer la côte et redescendre vers Jeddah où sera dressé le podium d'arrivée. Si le parcours plus précis et définitif sera dévoilé plus tard dans l'année, on sait déjà que ce Dakar comprendra une étape marathon. C'est devenu un classique sur le Dakar redouté des concurrents qui ne peuvent alors disposer d'une assistance mécanique extérieure le soir lors de la pause de mi-étape marathon.

Samedi 2 janvier : Prologue Jeddah-Jeddah

Dimanche 3 janvier : Jeddah-Bisha

Lundi 4 janvier : Bisha-Wadi-Ad-Dawasir

Mardi 5 janvier : Wadi-Ad-Dawasir-Wadi-Ad-Dawasir

Mercredi 6 janvier : Wadi-Ad-Dawasir-Riyadh

Jeudi 7 janvier : Riyadh-Al Qaisumah

Vendredi 8 janvier : Al Qaisumah-Ha'il

Samedi 9 janvier : Repos à Ha'il

Dimanche 10 janvier : Ha'il-Sakaka

Lundi 11 janvier : Sakaka-Neom

Mardi 12 janvier : Neom-Neom

Mercredi 13 janvier : Neom-Al Ula

Jeudi 14 janvier : Al Ula-Yanbu

Vendredi 15 janvier : Yanbu-Jeddah

Plusieurs annonces ont été faites le 11 juin 2020 lors de la présentation de ce Dakar 2021. Voici ce qu'il faut retenir :

Le port du gilet airbag sera obligatoire en moto et en quad pour renforcer la sécurité après une édition 2020 marquée par les décès de deux motards, le Portugais Paulo Gonçalves et le Néerlandais Edwin Straver.

Des alertes sonores supplémentaires préviendront les pilotes à l'approche d'un danger. La vitesse pourra être limitée dans ces zones à risques, sur le modèle de ce qui est déjà fait lors des traversées de villages.

Le roadbook est transformé en version électronique à la place du papier et sera distribué le matin des spéciales seulement et non plus la veille, ce qui compliquera le travail de repérage des co-pilotes qui ne pourront plus profiter de la nuit pour potasser le parcours et ne pourront plus s'appuyer sur des spécialistes au sein des équipes.

Un rallye "classique" fait son apparition, le Dakar Classic avec des véhicules qui ont fait la légende de l'épreuve et des répliques de voitures et camions ayant participé à la course avant 2000.

Le Dakar 2021 sera à nouveau à suivre sur France Télévisions.

A partir de 20h tous les soirs sur France 4 : une émission au cœur de la course.

A partir de 20h45 tous les soirs sur France 3 : Le Journal du Dakar.

La nuit sur France 2 : Bivouac.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La course est également retransmise sur Eurosport avec une émission tous les soirs à partir de 22h35 revenant sur l'étape du jour.