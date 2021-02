Calendrier F1 2021 : Portimao de retour, les dates des GP 2021

F1 2021. Alors que la saison de Formule 1 débute dans un mois, le GP de Portimao fait son grand retour à la place du Grand Prix du Vietnam. Voici toutes les dates !

[Mis à jour le 12 février 2021 à 14h04] La dernière mise à jour du calendrier de la F1 ? Si tout se passe bien et que la crise sanitaire se calme dans les mois à venir, le calendrier 2021 devrait enfin être définitif avec le rajout du GP de Portimao le week-end du 2 mai même si l'accord avec le promoteur est en cours de finalisation.

Pour rappel, les organisateurs et la FIA ont officialisé mardi 12 janvier le report du Grand Prix d'Australie, la manche inaugurale de la saison 2021. La course est pour l'heure "reportée" au mois de novembre en raison de la situation sanitaire en Australie où l'épidémie de Covid-19 est en recrudescence. Même inconnue pour le Grand Prix de Chine, troisième épreuve du calendrier, également reporté mais sans qu'aucune nouvelle date ne soit cette fois annoncée.

Conséquence, la saison s'ouvrira finalement à Bahreïn sur le circuit de Sakhir, théâtre du terrible accident de Romain Grosjean en novembre dernier. Ces reports entraînent une bonne nouvelle pour les fans de tracés historiques de la F1 puisque la FIA a annoncé le retour du Grand Prix à Imola, très apprécié des pilotes en 2020. La manche aura lieu le 18 avril 2021, sans doute sous le nom de GP d'Emilie-Romagne. Avec le report du GP d'Australie en novembre, les doutes sur la manche au Vietnam prévue début mai ou encore la première course en Arabie Saoudite début décembre, le calendrier reste extrêmement fourni avec 23 dates prévues ! Reporté l'an passé, le retour sur le circuit de Zandvoort aux Pays-Bas est toujours d'actualité, comme le GP de France le week-end du 27 juin.

Cette saison 2021 devrait être passionnante sur la piste avec pourquoi pas un Lewis Hamilton seul sur le toit du monde en obtenant un 8e titre de champion du monde (il a égalé Michael Schumacher cette saison avec 7 titres) mais aussi le grand retour de Fernando Alonso dans le paddock et dans l'écurie française Alpine F1 Team (anciennement Renault), le nouveau défi de Sebastian Vettel chez Aston Martin (anciennement Racing Point) et les débuts de Mick Schumacher au volant d'une Formule 1. Notons également que la FIA étudie toujours le format d'une course sprint le samedi matin... Retrouvez toutes les infos et le calendrier complet ci-dessous.

Après une saison 2020 très particulière liée à la pandémie du coronavirus, le calendrier 2021 pourrait à nouveau être modifié en raison de la crise sanitaire liée à l'émergence du Covid-19. Pour cette saison 2021, 23 dates sont au programme avec la suspension du Grand Prix du Vietnam et avec l'apparition du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Voici le calendrier révisé le 12 janvier 2021 avec le report du GP d'Australie.

Du 26 au 28 mars 2021 : Grand Prix de Bahreïn (Sakhir)

Du 16 au 18 avril 2021 : Grand Prix d'Emilie-Romagne (Imola)

Du 30 avril au 2 mai : Grand Prix à déterminer (Vietnam ?)

Du 7 au 9 mai : Grand Prix d'Espagne (Barcelone)

Du 21 au 23 mai : Grand Prix de Monaco (Monaco)

Du 4 au 6 juin : Grand Prix d'Azerbaïdjan (Baku)

Du 11 au 13 juin : Grand Prix du Canada (Montréal)

Du 25 au 27 juin : Grand Prix de France (Le Castellet)

Du 2 au 4 juillet : Grand Prix d'Autriche (Spielberg)

Du 16 au 18 juillet : Grand Prix de Grande Bretagne (Silverstone)

Du 30 juillet au 1er août : Grand Prix de Hongrie (Budapest)

Du 27 au 29 août : Grand Prix de Belgique (Spa-Francorchamps)

Du 3 au 5 septembre : Grand Prix des Pays-Bas (Zandvoort)

Du 10 au 12 septembre : Grand Prix d'Italie (Monza)

Du 24 au 26 septembre : Grand Prix de Russie (Sotchi)

Du 1er au 3 octobre : Grand Prix de Singapour (Singapour)

Du 8 au 10 octobre : Grand Prix du Japon (Suzuka)

Du 22 au 24 octobre : Grand Prix des USA (Austin)

Du 29 au 31 octobre : Grand Prix du Mexique (Mexico)

Du 5 au 7 novembre : Grand Prix du Brésil (Interlagos)

Du 19 au 21 novembre 2021 : Grand Prix d'Australie (Melbourne)

Du 3 au 5 décembre : Grand Prix d'Arabie Saoudite (Djeddah)

Du 10 au 12 décembre : Grand Prix d'Abou Dhabi (Yas Marina)

Deux titres mondiaux sont décernés à la fin de la saison : le titre de champion du monde des pilotes et celui des constructeurs revenant à la meilleure écurie. Pour établir les classements, un barème de points est appliqué à chaque Grand Prix : 25 points pour le pilote vainqueur, 18 points pour le 2e, 15 points pour le 3e, 12 points pour le 4e, 10 points pour le 5e, 8 points pour le 6e, 4 points pour le 8e, 2 points pour le 9e et 1 point pour le 10e de la course. Pour établir le classement des constructeurs, on additionne les points obtenus par les deux pilotes de l'équipe.

10 équipes seront au départ de la saison 2021, comme lors de la saison 2020. Il y aura donc 20 pilotes au départ des courses en 2020 dont deux Français : Pierre Gasly chez Alpha Tauri et Esteban Ocon puisque Romain Grosjean a mis un terme à sa carrière en F1, suite à son départ de Haas.

Ecurie Moteur Mercedes AMG Petronas Formula One Team Mercedes Scuderia Ferrari Ferrari Williams Racing Mercedes Red Bull Racing Honda Aston Martin (ex-Racing Point) BWT-Mercedes Alpine F1 Team Renault Scuderia Alpha Tauri Honda Alfa Romeo Racing Ferrari McLaren F1 Team Mercedes Haas F1 Team Ferrari

On connaît l'intégralité du plateau des pilotes pour la saison 2021 de Formule 1. Le pilote n°2 Red Bull sera Sergio Pérez, en fin de contrat chez Racing Point devenu Aston Martin, suite à l'arrivée de Sebastian Vettel et préféré à Alex Albon. Plusieurs changements sont opérés dans les écuries avec la jeunesse qui prend le pouvoir chez Haas avec Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Le retour de la légende Fernando Alonso chez Alpine F1 à la place de Daniel Ricciardo qui part chez McLaren ou encore le transfert de Sebastian Vettel chez la toute nouvelle écurie Aston Martin laissant le baquet à Carlos Sainz dans la Ferrari. Voici la grille des pilotes pour le championnat du monde de F1 2021 :

Ecurie Pilote 1 Pilote 2 Mercedes AMG Petronas Motorsport Lewis Hamilton Valterri Bottas Scuderia Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz Jr Red Bull Racing Max Verstappen Sergio Perez Alpine F1 Team Fernando Alonso Esteban Ocon Haas F1 Team Mick Schumacher Nikita Mazepin McLaren F1 Team Daniel Ricciardo Lando Norris Aston Martin Sebastian Vettel Lance Stroll Scuderia Alpha Tauri Pierre Gasly Yuki Tsunoda Alfa Romeo Racing Kimi Raikkonen Antonio Giovinazzi Williams Racing George Russell Nicholas Latifi

Comme l'an passé, la saison 2021 de F1 sera à suivre en intégralité sur une seule chaîne payante en France : Canal +. La chaîne propose de suivre en direct les essais libres dès le vendredi, la séance de qualifications le samedi et la course le dimanche. Canal+ est disponible sur abonnement. En 2020, plusieurs courses étaient également diffusées sur TF1. On ne sait pas encore ceux qui seront retenus pour 2021. Habituellement, la chaîne gratuite diffusait le GP de Monaco et le Grand Prix de France, cette dernière course figurant parmi les événements à diffuser obligatoirement sur une chaîne gratuite. Les deux événements ont été annulés en 2020 et le mystère demeure donc sur la programmation TV.

Concernant Canal+, un programme est également diffusé en clair après chaque course : Formula One. Il offre les meilleures images de la course, un résumé, des interviews et quelques sujets magazines. Canal+ propose également une offre de streaming payante sur son site internet. D'autres sites internet proposent des flux pirates en lignes. Attention, il s'agit de sites qui ne disposent pas des droits officiels. La qualité peut être douteuse et les publicités intégrées nombreuses.