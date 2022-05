"GP de Monaco F1 : Perez s'impose, Leclerc au pied du podium, le résumé de la course"

18:20 - Le résumé de la course

Sergio Perez remporte un Grand Prix de Monaco 2022 aux multiples péripéties. Cette après-midi en Principauté a presque été très écourtée après les grosses averses qui ont largement retardé le début de la course. Une heure d'attente et des images qui faisaient penser à la déroute à Spa Francorchamps il y a un an où deux petits tours avaient été effectués. Finalement, le départ a eu lieu. Un départ lancé parfaitement géré par le poleman Charles Leclerc qui a maintenu sa position. Dans le même temps, Pierre Gasly s'arrêtait très prématurément pour chausser des intermédiaires alors que les hommes de tête roulaient en maxi pluies. Stratégie payante pour le Français qui aura enflammé le début de course avec des dépassements exceptionnels sur Schumacher et Ricciardo. Ces exploits du pilote Alpha Tauri ont visiblement poussé les autres écuries à se calquer sur cette stratégie. Et c'est à ce moment que ça se complique pour les Ferrari. Une première salve d'arrêts aux stands punit Leclerc et son équipe. Sergio Perez s'arrête plus tôt et undercut la Ferrari du Monégasque avant que quelques minutes plus tard, les pilotes ne s'arrêtent une nouvelle fois pour des durs. C'est l'incompréhension totale dans la radio du Monégasque qui s'arrête au même moment que son coéquipier. Fou de rage, Charles Leclerc ressort à la quatrième position derrière Verstappen, Sainz et Perez qui gardera sa première place jusqu'au bout. Ce Grand Prix de Monaco 2022 a été aussi marqué par l'énorme crash de Mick Schumacher qui a perdu le contrôle de sa monoplace dans les s de la piscine. La Haas s'est littéralement coupée en deux mais heureusement sans dégâts physiques pour le pilote allemand. Au classement des pilotes, Sergio Perez fait la bonne opération du week-end en se rapprochant des deux hommes de tête. Leclerc reste deuxième et augmente son retard sur Max Verstappen qui reste en tête. Les Red Bull font aussi une bonne opération au classement des constructeurs devant les Ferrari.