Les accidents et heures sombres des 24 Heures du Mans

Naviguez au clavier Précédent Suivant

En 1955, les 24 Heures du Mans fêtent leur 23e édition. Les grands constructeurs, remis de la Seconde Guerre mondiale, sont nombreux à relever le défi de l'épreuve la plus relevée au monde, créée en 1923. Les 24 Heures sont devenues un mythe et 300 000 personnes sont au bord de la piste pour observer les exploits des champions Fangio, Moss, Hawthorn, Hill ou Levegh. La course virera au drame après trois heures au compteur quand la Mercedes de Levegh, après un accident, finit sa course dans les tribunes… Bilan : 80 morts. La photo ci-dessus est l'un des rares clichés pris depuis les tribunes juste après le crash.

© AFP