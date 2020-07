GP de Hongrie F1 : heure, chaîne TV... Comment suivre le Grand Prix 2020 en direct ?

GP DE HONGRIE F1 – Troisième manche d'une saison de F1 2020 tronquée, le Grand Prix de Hongrie se tient ce week-end sur le tortueux Hungaroring. Chaîne TV, horaire, retrouvez le programme complet pour ne rien manquer du GP ce dimanche 19 août 2020.

[Mis à jour le 15 juillet 2020 à 14h48] La F1 enchaîne à vitesse grand V ! Après quatre mois de pause forcée faisant déjà suite à la trêve hivernale en raison de la crise sanitaire du coronavirus, le championnat du monde rattrape (au moins un peu) le temps perdu avec un redoutable calendrier estival. Après deux manches coup sur coup sur le rapide circuit autrichien du Red Bull Ring de Spielberg, c'est en Hongrie que les 10 écuries et leurs pilotes ont rendez-vous dès ce dimanche 19 août pour le troisième Grand Prix d'une saison tronquée qui en compte pour l'heure dix.

L'équipe Mercedes réussira-t-elle la passe de trois ? Après Valtteri Bottas lors du Grand Prix inaugural, c'est Lewis Hamilton qui a remporté la 2e manche, officiellement nommée Grand Prix de Styrie. Le multiple champion du monde est revenu à six points de son coéquipier au classement du championnat du monde. Cette mainmise conjuguée aux déboires de Ferrari laisse augurer une saison de mano à mano entre les deux flèches d'argent repeintes en noir cette saison mais Max Verstappen et sa Red Bull entend bien jouer le rôle d'arbitre alors que les Racing Point et McLaren sont en embuscade. Retrouvez toutes les infos, dates, horaires et programme TV concernant le Grand Prix de Hongrie F1 ci-dessous.

Le GP de Hongrie 2020 va avoir lieu ce dimanche 18 juillet 2020. Retrouvez le programme complet du Grand Prix de Hongrie F1 2020 ci-dessous :

Vendredi 17 juillet 2020 : essais libres 1 de F1 (11h-12h30), essais libres 2 de F1 (15h-16h30)

essais libres 1 de F1 (11h-12h30), essais libres 2 de F1 (15h-16h30) Samedi 18 juillet 2020 : essais libres 3 de F1 (12h-13h), qualifications de F1 (15h-16h)

essais libres 3 de F1 (12h-13h), qualifications de F1 (15h-16h) Dimanche 19 juillet 2020 : course du Grand Prix de Hongrie F1 (départ à 15h10)

N'espérez pas voir le GP de Hongrie sur une chaîne publique à la télévision : ce rendez-vous sera une nouvelle fois uniquement diffusé sur les chaînes du groupe Canal +. Comme à son habitude, Canal + diffusera l'ensemble du week-end, avec les essais libres en direct dès le vendredi 2 août puis les qualifications le samedi 3 août avant la course le dimanche. A noter que l'émission "La Grille" qui précède le départ de la course le dimanche n'est cette fois pas programmée sur Canal +, la chaîne diffusant le premier Grand Prix de MotoGP de la saison ce week-end et ayant programmé un week-end spécial de sport mécanique, intitulé "Restart". La course MotoGP sera donc immédiatement suivie par le Grand Prix de Hongrie de F1 à partir de 14h55 ce dimanche pour un départ à 15h10. L'émission "La Grille" sera toutefois bien diffusée mais sur Canal + Décalé à partir de 14h. Si vous voulez tout suivre, il faudra donc jouer de la zappette !

Le Programme TV du GP de Hongrie 2019 :

Vendredi 2 août 2019 : essais libres 1 à partir de 10h50 et essais libres 2 à partir de 14h50 heure française (Canal +).

essais libres 1 à partir de 10h50 et essais libres 2 à partir de 14h50 heure française (Canal +). Samedi 3 août 2019 : Essais libres 3 à partir de 11h50 (Canal +), qualifications à partir de 14h50 heure française. (Canal +).

Essais libres 3 à partir de 11h50 (Canal +), qualifications à partir de 14h50 heure française. (Canal +). Dimanche 4 août 2019 : "La Grille" à partir de 14h (Canal + Décalé), Grand Prix de Hongrie F1 à partir de 14h55 (Canal +).

Si ce GP de Hongrie n'est pas retransmis sur une chaîne gratuite, il est bien sûr possible de le suivre en direct via les différentes offres de streaming légales à votre disposition. La chaîne privée Canal + permet par exemple à ses abonnés d'ouvrir un compte gratuitement sur MyCanal, sa plateforme de streaming en ligne. On peut ainsi y visualiser les essais libres, qualifications et bien évidemment les courses de F1 en direct lors des Grands Prix de F1, comme ce GP de Hongrie F1. Le tout avec les commentaires de la chaîne Canal +. Une autre solution pour les passionnés de Formule 1 consiste à suivre la course en direct sur le site officiel de la F1. F1.com propose en effet un service appelé F1 TV Direct. Ce service de streaming à la demande permet de visualiser de nombreuses vidéos, ainsi que les essais et courses de F1 en direct. Les passionnés les plus chevronnés y retrouveront aussi des informations complémentaires comme le live timing ou des statistiques. A noter que des angles de caméras inédits sont disponibles, ainsi que des caméras embarquées pour vivre la course de votre pilote préféré, comme si vous étiez avec lui dans sa monoplace ! Il est possible de s'abonner de façon mensuelle ou annuelle avec un pass moins cher cette année en raison du calendrier réduit de la F1. Avec cet abonnement à F1 TV Direct, vous profiterez des contenus suivants :

toutes les séances d'essais libres et qualifications en direct

la course en direct et en replay

les caméras embarquées et les communications radios des pilotes

les courses annexes (F2, F3...) en direct

des archives de courses de F1 pour revivre l'histoire de cette compétition

les chronométrages et live timing en direct

Newsletter Auto Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le Grand Prix de Hongrie F1 se déroule sur le circuit du Hungaroring, situé près de Budapest, capitale de la Hongrie. Long de 4,381 kilomètres, il accueille le Grand Prix depuis 1986. Le GP de Hongrie a été remporté par Lewis Hamilton en 2018 et 2019. Le pilote britannique est celui qui totalise le plus de victoires sur ce GP de Hongrie : il l'a remporté 7 fois au total, sa 7e victoire l'an dernier ayant été acquise au forceps grâce à une stratégie audacieuse qui lui a permis de dépasser Max Verstappen à trois tours de l'arrivée. Globalement, si le tortueux circuit magyar offre peu d'opportunités de dépassement, il est apprécié des pilotes pour son côté technique et a offert de belles passes d'armes par le passé. Citons notamment la performance de Damon Hill en 1997 sur sa modeste Arrows qui avait failli l'emporter avant d'être trahi par sa mécanique et dépassé par son ex-coéquipier chez Williams et futur champion du monde Jacques Villeneuve mais aussi les premières victoires en F1 de Fernando Alonso en 2003 avec Renault et de Jenson Button sous la pluie en 2006 avec Honda. Le Britannique, qui sera sacré champion du monde en 2009 avec Brawn, avait pris 113 départs en F1 jusque-là sans parvenir à s'imposer.