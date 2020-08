GP de Belgique F1 : chaîne TV, heure du départ... Comment suivre en direct le Grand Prix de Spa

GP BELGIQUE F1 - Dimanche de course en Belgique avec la 7e manche du championnat du monde de Formule 1 sur le circuit mythique de Spa-Francorchamps. Horaires, diffusion TV en clair, streaming : voici comment suivre le GP de Belgique F1 2020.

[Mis à jour le 30 août 2020 à 11h48] La balade de Lewis Hamilton ! Avant le départ du GP de Belgique à 15h10, le Britannique survole (pour le moment) le week-end sur le circuit de Spa. Après un tour parfait et un double record de la piste en Q3 (1'41"252), le pilote Mercedes a signé la 93e pole position de sa carrière. Derrière, Valteri Bottas, son coéquipier, est relégué à plus de 5 dixièmes. Comme toujours depuis le début de la saison, c'est Max Verstappen qui pourrait jouer les troubles fêtes au volant de sa Red Bull avec une belle 3e place en qualification, mais avec surtout un bon rythme de course. Juste derrière, et c'est la belle surprise du week-end, la Renault du pilote australien Daniel Ricciardo. La monoplace jaune et noir est extrêmement performante depuis vendredi et a fait le choix de s'appuyer sur la force de son moteur pour faire la différence dans le premier et dernier secteur et "limiter la casse" dans le second. Esteban Ocon sur la seconde Renault est également au rendez-vous et partira 6e. En revanche, c'est un véritable naufrage pour Ferrari. En pôle position l'année dernière, Charles Leclerc a bataillé pour rentrer en Q2 et se qualifie finalement en 13e place. Même galère pour Sebastian Vettel, 14e sur la grille. Seule éclaircie possible pour l'écurie italienne, la possible pluie durant la course qui pourrait redistribuer les cartes. La grille de départ pour le GP de Belgique :

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING



A 93rd pole of Lewis Hamilton's career and his sixth at Spa #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/Q28xHTRW8Y — Formula 1 (@F1) August 29, 2020

Ce Grand Prix sera également l'occasion de rendre un nouvel hommage à Anthoine Hubert. Un an après le terrible accident, le monde de la Formule 1 lui rend hommage avec une minute de silence juste avant le départ du GP de Belgique. Très proche de lui, Pierre Gasly lui rend hommage avec un casque rose (couleur de celui d'Anthoine Hubert) et des photos d'enfance. Tous les pilotes abordent également une étoile avec le chiffre 19 et les initiales du pilote sur leurs monoplaces ou leurs casques. A quelle heure et sur quelle chaîne est-il diffusé ? Quel est le programme officiel du GP de Belgique F1 2020 ? On vous dit tout sur le Grand Prix de Belgique de cette saison de F1 2020 !

Le GP de Belgique 2020 se déroule le dimanche 30 août 2020. Il s'agit de la 7e manche du calendrier F1 de 2020. Cette manche se déroule sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps, en Wallonie. Voici le programme complet du Grand Prix de Belgique F1 2020 ci-dessous :

Vendredi 28 août 2020 : essais libres 1 de F1 (11h-12h30), essais libres 2 de F1 (15h-16h30).

essais libres 1 de F1 (11h-12h30), essais libres 2 de F1 (15h-16h30). Samedi 29 août 2020 : essais libres 3 de F1 (12h-13h), qualifications de F1 (15h-16h).

essais libres 3 de F1 (12h-13h), qualifications de F1 (15h-16h). Dimanche 30 août 2020 : parade des pilotes (13h30-14h), présentation de la grille de départ (14h-14h15), course du Grand Prix de Belgique F1 (15h10-17h10).

Le Grand Prix de Belgique va uniquement être diffusé sur Canal + et sur les chaînes du groupe Canal +, comme Canal + Sport cette année. La course du GP de Belgique 2020 sera quant à elle diffusée en direct sur la chaîne principale le dimanche 2 août. Canal + diffusera l'ensemble du week-end, avec les essais libres en direct dès le vendredi 28 août puis les qualifications le samedi avant la course le dimanche. A noter que Canal + Sport diffusera également les courses de Formule 3 et Formule 2 de ce Grand Prix de Grande-Bretagne.

Le Programme TV du GP de Belgique 2020 :

Vendredi 28 août 2020 : essais libres 1 à partir de 10h50 et essais libres 2 à partir de 14h50 heure française (Canal + Sport).

essais libres 1 à partir de 10h50 et essais libres 2 à partir de 14h50 heure française (Canal + Sport). Samedi 29 août 2020 : Essais libres 3 à partir de 11h50 (Canal +), qualifications à partir de 14h45 heure française. (Canal +).

Essais libres 3 à partir de 11h50 (Canal +), qualifications à partir de 14h45 heure française. (Canal +). Dimanche 30 août 2020 : Grand Prix de Belgique F1 à partir de 15h05 (Canal +).

Diffuseur exclusif de la saison de F1 en France, Canal + diffuse l'intégralité du week-end de course, essais libres compris le samedi matin. Il est également possible de visionner la course en direct ainsi que les essais libres et qualifications sur votre ordinateur via la plateforme de streaming MyCanal.fr, disponible sur abonnement. A noter que le site officiel de la F1, F1.com, propose lui aussi un service d'abonnement appelé F1 TV Direct. Il permet de visualiser de nombreuses vidéos en streaming à la demande, ainsi que les essais et courses de F1 en direct. Les passionnés de F1 les plus chevronnés y retrouveront aussi le live timing ainsi que des statistiques, et pourront même suivre leur piloté préféré en caméra embarquée pendant la course. L'abonnement annuel à ce service coûte la somme de 189 euros. Il est aussi possible de s'abonner au mois. Avec cet abonnement, vous profitez de :

toutes les séances d'essais libres et qualifications en direct

la course en direct et en replay

les courses annexes (F2, F3...) en direct

les caméras embarquées et les communications radios des pilotes

des archives de courses de F1 pour revivre l'histoire de cette compétition

les chronométrages et live timing en direct

Newsletter Auto Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le Grand Prix de Belgique 2020 se déroule sur le circuit de Spa-Francorchamps, situé dans la province de Liège en Belgique. Le circuit a été mis au point en 1921, mais son tracé actuel a été modifié plusieurs fois. Il est actuellement long de 7,004 kilomètres et comporte 20 virages. Le circuit de Spa-Francorchamps est particulièrement connu et réputé pour son fameux Raidillon de l'Eau Rouge, un enchaînement de virages en côte.