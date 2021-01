Rallye Monte Carlo 2021 : Ogier prend la tête, le classement et programme

RALLYE MONTE CARLO. La deuxième journée du rallye de Monte-Carlo est pour le moment parfaite pour Sébastien Ogier qui a rattrapé son retard et qui passe en tête du rallye. Le classement et programme.

[Mis à jour le 22 janvier 2021 à 09h45] Distancé lors de la première journée à quasiment 17 secondes de Ott Tänak, le Français Sébastien Ogier a su déjouer les pièges dans les spéciales matinales, de nuit et sous un asphalte parfois très glissant. Le septuple champion du monde s'est imposé lors des trois premières spéciales de la journée et passe en tête du rallye de Monte-Carlo avec 11"3 d'avance sur le Britannique Evans et 24"8 sur l'ancien champion du monde Ott Tänak. Si on cumule l'avance en début d'épreuve et le retard d'aujourd'hui, l'Estonien a concédé quasiment 40 secondes au pilote Toyota. Vainqueur l'an dernier, Thierry Neuville est seulement 5e à plus d'une minute.

Le rallye Monte-Carlo a débuté ce jeudi après-midi et c'est le Français Sébastien Ogier qui est leader après cinq spéciales, le classement :

1. Sébastien Ogier (FRA) – Julien Ingrassia (FRA)

2. Elfyn Evans (GBR) – Scott Martin (GBR) à 11"3

3. Ott Tänak (EST) – Martin Järveoja (EST) à 24"8

4. Kalle Rovanperä (FIN) – Jonne Halttunen (FIN) à 28"2

5. Thierry Neuville (BEL) – Martijn Wydaeghe (BEL) à 1'02"7

L'édition 2021 du rallye Monte-Carlo débute le jeudi 21 janvier 2021 et se déroule jusqu'au dimanche 24 janvier 2021. Deux spéciales sont au programme le jeudi 21 janvier dans l'après midi contre 3 l'année dernière (en raison du couvre-feu, les spéciales ont été avancées), tandis que cinq spéciales ont lieu le vendredi 22 janvier. Le samedi, la journée va être constituée de trois spéciales alors que le dimanche quatre spéciales concluront le rallye.

Mercredi 20 janvier 2021 :

Shakedown Route de la Garde à Gap (3,35km) à partir de 9h01 (annulé en raison du protocole sanitaire)

Jeudi 21 janvier :

ES 1 Saint-Disdier – Corps (20,58 km) à partir de 14h08.

ES 2 Saint-Maurice – Saint-Bonnet (20,78 km) à partir de 15h06.

Vendredi 22 janvier :

ES 3 Aspremont – La Bâtie-des-Fonts 1 (19,61 km) à partir de 6h10.

ES 4 Chalancon – Gumiane 1 (21,62 km) à partir de 7h28.

ES 5 Montauban-sur-l'Ouvèze – Villebois-les-Pins 2 (22,24 km) à partir de 9h01.

ES 6 Aspremont – La Bâtie-des-Fonts 2 (19,61 km) à partir de 12h17.

ES 7 Chalancon – Gumiane 2 (21,62 km) à partir de 13h38.

Samedi 23 janvier :

ES 8 La Bréole – Selonnet (18,31 km) à partir de 6h30.

ES 9 Saint-Clément – Freissinières 1 (20,55 km) à partir de 08h18.

ES 10 La Bréole – Selonnet 2 (18,31 km) à partir de 12h08

Dimanche 24 janvier :

ES 13 Puget-Théniers – La Penne 1 (12,93 km) à partir de 8h30.

ES 14 Briançonnet – Entrevaux 1 (14,31 km) à partir de 10h08.

ES 15 La Bollène - Puget-Théniers – La Penne 2 (12,93 km) à partir de 10h45.

ES 16 Briançonnet – Entrevaux 2 (14,31 km) à partir de 12h18.

Présent sur le Dakar, Sébastien Loeb ne participera pas à cette édition 2021, en revanche Sébastien Ogier qui a signé un nouveau contrat avec Toyota sera de la partie, voici les principaux engagés :

17. Sébastien Ogier (FRA) – Julien Ingrassia (FRA) – Toyota Yaris WRC

33. Elfyn Evans (GBR) – Scott Martin (GBR) – Toyota Yaris WRC

8. Ott Tänak (EST) – Martin Järveoja (EST) – Hyundai i20 Coupe WRC

11. Thierry Neuville (BEL) – Martijn Wydaeghe (BEL) – Hyundai i20 Coupe WRC

69. Kalle Rovanperä (FIN) – Jonne Halttunen (FIN) – Toyota Yaris WRC

3. Teemu Suninen (FIN) – Jarmo Lehtinen (FIN) – Ford Fiesta WRC

6. Dani Sordo (ESP) – Carlos Del Barrio (ESP) – Hyundai i20 Coupe WRC

44. Gus Greensmith (GBR) – Elliott Edmondson (GBR) – Ford Fiesta WRC

18. Takamoto Katsuta (JAP) – Daniel Barritt (GBR) – Toyota Yaris WRC

96. Pierre-Louis Loubet (FRA) – Vincent Landais (FRA) – Hyundai i20 Coupe WRC

Voici le programme tv du premier rallye de la saison, le rallye de Monte-Carlo :

Jeudi 21 janvier

14h00 Canal + Sport : ES1 – Saint-Disdier – Corps (20,58 km)

Vendredi 22 janvier

13h30 Canal + Sport : ES7 – Chalancon – Gumiane 2 (21,62 km)

Samedi 23 janvier

12h00 C8 et Canal + en clair : ES 11 - La Bréole – Selonnet 2 (18,31 km)

Dimanche 24 janvier

10h00 Canal + Sport : ES13 – Briançonnet – Entrevaux 1 (14,31 km)

12h00 Canal + en clair : ES15 – Briançonnet – Entrevaux 2 - Power Stage (14,31 km)

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le rallye Monte-Carlo est visible en intégralité en vidéo sur le site officiel du championnat du monde, wrc.com, moyennant un abonnement annuel. A la télévision, ce sont les chaînes Canal + et Canal + Sport qui vont diffuser l'intégralité du championnat du monde des rallyes en 2021. Plusieurs spéciales du rallye Monte-Carlo 2021 vont donc être retransmises sur ces chaînes françaises sur abonnement.