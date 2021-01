24h du Mans moto : l'édition 2021 à huis-clos, quelle date ?

24H MOTO. Prévue le week-end du 17 au 18 avril 2021, les 24h du Mans moto se dérouleront à huis-clos pour la seconde année consécutive à cause de la pandémie du coronavirus. Voici les premières informations de cette nouvelle édition.

[Mis à jour le 28 janvier 2021 à 10h14] Mauvaise nouvelle pour les fans des 24h du Mans moto puisque l'édition 2021 se déroulera une nouvelle fois à huis-clos en raison de la crise sanitaire du coronavirus. En accord avec la Fédération Internationale de Moto (FIM), la Fédération Française de Moto (FFM) et Eurosports Events, promoteur du championnat du monde FIM EWC, l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) a justifié cette décision par la voix de son président Pierre Fillon : "Pour la seconde année consécutive, nous devons malheureusement organiser les 24 Heures Motos à huis clos. J'ai tout d'abord une pensée pour les fans de cette épreuve, à nouveau privés de circuit. Malgré l'absence de spectateurs, il était nécessaire pour les concurrents et leurs partenaires de maintenir cette épreuve. Nous espérons un retour à la normale très prochainement pour partager tous ensemble ces grands moments de sport

Notez tout de même que les équipes pourront présenter leur dossier d'engagement à partir du jeudi 28 janvier 2021 et ce, jusqu'au jeudi 4 mars 2021, date de clôture de la procédure. La liste des 60 engagés qui pourront participer aux 24 Heures Motos 2021 sera dévoilée début mars. Cette révélation fera l'objet d'une conférence de presse virtuelle qui sera organisée sur le circuit Bugatti indique l'organisation sur son site.

L'épreuve d'endurance, qui a lieu sur le circuit Bugatti du Mans, aura lieu lors du week-end du 17 et 18 avril 2021, le. Les Pré-test des 24 Heures Motos se dérouleront les 30 et 31 mars 2021. Rappelons que ces deux journées d'essais libres ne sont pas obligatoires et permettront aux teams de se préparer en vue de la course. Pour la semaine de course, les vérifications administratives et techniques ainsi que les différents briefings (pilotes et team manager) se dérouleront le mercredi 14 avril 2021. Les essais libres, de nuit ainsi que les qualifications auront lieu les jeudi 15 et vendredi 16 avril 2021. La 44e édition sera disputée le samedi 17 avril 2021 à 12 heures.

Le site officiel des 24H du Mans moto 2021 permet de retrouver toutes les dernières infos sur la course et de suivre les classements en direct via le live timing. Si vous souhaitez regarder la course en direct, deux solutions devraient s'offrir à vous. La chaîne payante Eurosport 2 devrait proposer une diffusion en direct et en intégralité de ces 24h moto 2020 ! La chaîne L'Equipe, accessible gratuitement via la TNT, devrait également proposer une diffusion d'une partie de la course.

Tout comme l'édition 2020, les 24h du Mans moto 2021 se dérouleront à huis-clos en raison de la pandémie du coronavirus. Alors que les organisateurs espéraient accueillir du public en créant une alerte pour l'ouverture de la billetterie, il faudra attendre 2022 (on l'espère) pour voir de nouveau du public au Mans.