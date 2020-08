24h du Mans moto : chaîne TV, horaire du départ... Le programme complet

24H MOTO - Reportée au printemps en raison de l'épidémie de coronavirus, l'édition 2020 des 24h du Mans moto se tient ce week-end des 29 et 30 août. Si la course se déroulera à huis-clos, il sera possible de la suivre à la télévision ou sur le web.

[Mis à jour le 28 août 2020 à 08h48] Rendez-vous ce week-end pour suivre les 24 Heures du Mans moto ! Traditionnellement programmée au printemps (même si certaines éditions ont pu avoir lieu à la rentrée ces dernières années suite à un changement de calendrier du championnat EWC), la célèbre course d'Endurance avait été reportée en raison de l'épidémie de coronavirus. Le maintien des règles de distanciation sociale pour lutter contre le Covid-19 n'a pas permis de programmer une édition classique cette année mais le rendez-vous des amateurs d'Endurance se tiendra bien ce samedi 29 et 30 août 2020 comme annoncé mi-mars.

En raison du contexte sanitaire, les 24 Heures moto auront toutefois lieu à huis-clos, comme annoncé dès juin par l'organisateur de l'événement, l'Automobile Club de l'Ouest. La course sera donc à suivre sur le web, via le site officiel des 24H moto ou à la télévision avec plusieurs heures de retransmission. Voici toutes les infos.

Initialement prévue le samedi 18 et le dimanche 19 avril 2020, l'édition 2020 des 24 Heures du Mans moto est finalement décalée à cause de l'épidémie de coronavirus qui frappe la France en début d'année 2020. L'épreuve d'endurance, qui a lieu sur le circuit Bugatti du Mans, aura lieu lors du dernier week-end du mois d'août, le samedi 29 et le dimanche 30 août 2020. Les essais pré-Mans prévus les 31 mars et 1er avril 2020 ont été annulés. Voici les horaires de la course :

Jeudi 27 août : essais libres 1 (de 13h à 15h) et essais qualificatifs 1 (de 17h à 18h50), essais de nuit (de 21h à 22h30)

Vendredi 28 août : essais libres 2 (de 9h à 11h) et essais qualificatifs 2 (de 13h à 14h50).

Samedi 29 août : warm-up (de 9h à 9h45), cérémonie de départ (11h15 à midi), départ des 24h moto à 12h00.

Dimanche 30 août : arrivée des 24h moto à midi.

Le site officiel des 24H du Mans moto 2020 permet de retrouver toutes les dernières infos sur la course et de suivre les classements en direct via le live timing. Si vous souhaitez regarder la course en direct, deux solutions s'ouvrent à vous. La chaîne payante Eurosport 2 proposera une diffusion en direct et en intégralité de ces 24h moto 2020 ! La chaîne L'Equipe, accessible gratuitement via la TNT, diffusera une grande partie de la course :

Le samedi, la chaîne L'Equipe prendra l'antenne dès 11h30 pour suivre la cérémonie de départ avant de retransmettre la course jusqu'à 22h45 samedi !

Le dimanche, reprise d'antenne à 8h du matin jusqu'à l'arrivée à midi.

Suite à la décision de disputer les 24h moto 2020 à huis-clos les 29 et 30 août prochains, l'ACO a publié un communiqué concernant les modalités pour les détenteurs de billets. L'organisateur s'appuie sur l'ordonnance n°2020-538 publiée le 7 mai 2020 par le gouvernement pour déroger au principe de remboursement immédiat des billets. A la place, les détenteurs de billets auront un "un avoir en cas de report, d'annulation, ou d'événement se déroulant à huis-clos. L'ACO fait le choix d'activer cette ordonnance dans le cadre du huis-clos des 24 Heures Motos. Aucune démarche n'est à effectuer de la part des acheteurs de billet, le Service Billetterie transmettra automatiquement les avoirs dans les prochaines semaines."

Attention, les personnes ayant acheté un billet hors du réseau Automobile Club de l'Ouest (par exemple sur France Billet, via leur Comité d'Entreprise...) doivent envoyer leur demande ou se rendre à leur point d'achat.