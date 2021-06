"GP de France F1 : diffusion en clair, chaîne TV, horaire... Comment suivre le Grand Prix en direct ?"

GP DE FRANCE F1. Max Verstappen partira en pole position au Castellet pour le Grand Prix de France de Formule 1, juste devant les deux Mercedes. Toutes les infos avant le départ.

Le Grand Prix de France de F1 2021 devrait être l'un des événements accueillant le plus de public après un an de pandémie. 15 000 spectateurs sont espérés, malgré le report d'une semaine. Pour rassurer les fans, les organisateurs ont bien évidemment indiqué que les billets seront toujours valables malgré ce décalage et qu'ils seront remboursés s'ils ne peuvent finalement pas assister au Grand Prix. Il est toujours possible à l'heure ou nous écrivons ces lignes d'acheter un billet ou un pass pour le GP de France, pour pouvoir en acquérir un, il suffit de se rendre sur le site officiel, www.gpfrance.com.

Le Grand Prix de France de F1 s'est disputé sur de nombreux circuits durant son histoire : Reims, Rouen, Charade, Le Mans, Pau, Le Castellet, Dijon-Prenois et enfin Magny-Cours jusqu'en 2008. Les élus locaux ont longtemps tenté de faire revenir la F1 à Magny-Cours pendant que des projets divers étaient lancés en région parisienne notamment autour du parc Disneyland Paris. En vain. C'est finalement Le Castellet qui l'a emporté avec le soutien financier de la ville de Toulon, du département et de la région PACA.

C'est donc sur le circuit Paul-Ricard au Castellet que la F1 a faiT son retour en France en 2018 28 ans après la dernière édition, en 1990. Alain Prost sur Ferrari s'était alors imposé. Le circuit a été modernisé au début du 21e siècle et offre de nombreuses zones de dégagement sécurisé… mais peu de tribunes. Des infrastructures provisoires seront installées pour accueillir la F1 alors que le circuit a été modernisé durant l'hiver 2017-2018. L'ancien pilote et ambassadeur de ce GP de France Jean Alesi évoquait alors une vitesse de pointe à 344 km/h avant le freinage de la chicane dans la ligne droite du Mistral, estimée par les ingénieurs. Plusieurs virages ont été aussi élargis pour permettre plusieurs trajectoires et des tentatives de dépassements.

Le tour mesurait en 2018 5,8 kilomètres comprenant une chicane dans la ligne droite du Mistral. La même configuration a été choisie en 2019 et devait être utilisée en 2021. Le Castellet accueille déjà de nombreuses manifestations dont la course d'Endurance moto, le Bol d'Or, depuis 2015. L'événement réunit 75 000 spectateurs. Le Castellet a donc déjà prouvé son potentiel malgré un accès parfois difficile en raison de l'étroitesse des routes locales. Pour rappel, voici l'adresse du circuit situé dans le Var : 2760 Route des Hauts du Camp, RDN8, 83330 Le Castellet.