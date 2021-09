GP de Russie F1 2021 : horaire, grille, diffusion streaming... Comment suivre le Grand Prix en direct ?

GP DE RUSSIE F1. Pour la première fois de sa carrière, Lando Norris partira en pole position devant Carlos Sainz et l'étonnant George Russell alors que Verstappen partira en fond de grille et Hamilton 4e.

[Mis à jour le 26 septembre 2021 à 11h04] Sous la pluie de Sotchi, la séance de qualifications a été une nouvelle fois spectaculaire avec la pole position surprise du pilote McLaren Lando Norris devant la Ferrari de Carlos Sainz et la surprise George Russell. En passant des pneus slick dans les premières positions, le pilote Williams a eu plusieurs tour pour chauffer ses pneus et a réussi son pari. Derrière, Lewis Hamilton ne partira qu'en 4e position alors que Max Verstappen, qui a changé son moteur, partira en fond de grille. À noter que ce dimanche matin, Mercedes a décidé de changer le moteur de Valtteri Bottas. Le Finlandais passe de la 7e à la 17e place... Soit 3 places devant le pilote RedBull. (La grille n'a pas encore été officiellement changée au moment où nous faisons notre mise à jour).

© FIA

Nouveau Grand Prix de Formule 1 en ce mois de septembre 2021 sur le circuit de Sotchi. Ce GP de Russie est couru dans le championnat du monde de F1 depuis la saison 2014, et se déroule au bord de la Mer Noire, à proximité du parc sportif qui avait été utilisé dans le cadre des Jeux olympiques de Sotchi la même année. Voici les dates et horaires du GP de Russie F1 2021 :

Vendredi 24 septembre 2021 : essais libres 1 de F1 (10h30-11h30), essais libres 2 de F1 (14h-15h).

essais libres 1 de F1 (10h30-11h30), essais libres 2 de F1 (14h-15h). Samedi 25 septembre 2021 : essais libres 3 de F1 (11h-12h), qualifications de F1 (14h-15h).

essais libres 3 de F1 (11h-12h), qualifications de F1 (14h-15h). Dimanche 26 septembre 2021 : course du Grand Prix de Russie F1 (14h-16h).

Le départ du Grand Prix sera donné à 14h ce dimanche 26 septembre 2021, heure française, soit une heure plus tôt que d'habitude. La course sera uniquement retransmise sur Canal ++, diffuseur officiel de la saison de Formule 1.

Le groupe Canal + reste l'unique diffuseur de la saison de Formule 1 en France, et par conséquent sera la seule chaîne à proposer la diffusion du GP de Russie le 26 septembre. . A noter qu'il est possible de visionner la course en direct ainsi que ces sessions d'essais libres et de qualifications sur votre ordinateur, en vous rendant sur la plateforme de streaming MyCanal.fr. Cette plateforme est uniquement disponible sur abonnement.

Il est également possible d'utiliser le site officiel de la F1 pour visionner le GP de Russie. F1.com propose en effet un abonnement appelé F1 TV Direct, qui permet quant à lui de visionner de nombreuses vidéos en streaming à la demande. Cela comprend donc les essais, qualifications, et bien sûr les courses de toute la saison de F1 en direct. Les passionnés de F1 seront heureux de retrouver le live timing ainsi que des statistiques détaillées. Il est même possible de suivre son pilote préféré en caméra embarquée durant la course ! L'abonnement annuel à ce service coûte la modique somme de 189 euros. Il est aussi possible de s'abonner au mois. Avec cet abonnement, vous profiterez des contenus suivants :