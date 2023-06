GP d'Espagne de F1 : à quelle heure suivre le départ du Grand Prix ? Les horaires et chaîne TV

GP D'ESPAGNE. La septième manche du championnat du monde de F1 a lieu ce dimanche 4 juin 2023 près de Barcelone. Le Grand Prix d'Espagne couronnera-t-il à nouveau Max Verstappen, auteur de la pole position samedi ? Voici le programme TV complet et les horaires pour ne rien manquer de la course.

C'est sur le circuit de Barcelona-Catalunya que se disputera ce dimanche 4 juin la septième course de la saison de F1 2023. La marque autrichienne Red Bull a confirmé sa dynamique avec la nouvelle pole position signée par Max Verstappen samedi, sur un tracé où il avait décroché sa toute première victoire en Formule 1.

Le Néerlandais a devancé Carlos Sainz et Lando Norris, la petite surprise des qualifications avec sa 3e place. Auteur d'un excellent 4e chrono, Pierre Gasly a été pénalisée pour avoir gêné Carlos Sainz en Q1. Le pilote Alpine a écopé de 6 places de pénalité sur la grille et s'élancera du 10e rang, derrière Lewis Hamilton 4e, Lance Stroll 5e, Esteban Ocon 6e, Nico Hulkenberg 7e, Fernando Alonso 8e et Oscar Piastri 9e. A noter la contre-performance de Sergio Perez 11e et de Charles Leclerc 19e. Le départ de la course sera donné à 15 heures, heure française ce dimanche.

En Catalogne, plus précisément à Montmelo, situé au nord de Barcelone, les Red Bull seront encore difficiles à battre, sur un tracé rapide qui favorisera la puissance de leur moteur Honda. La modification du circuit avec la suppression de la chicane serrée du secteur 3 pourrait les favoriser encore plus. La fin de tour à pleine charge pour entamer la longue ligne droite des stands devrait toutefois offrir davantage d'opportunités de dépassement.

Côté français, Alpine cherchera à confirmer ses performances du week-end dernier. Troisième sur la grille de départ et à l'arrivée à Monaco, Esteban Ocon a apporté les premiers gros points de la saison à l'écurie tricolore. Un petit peu plus en retrait, Pierre Gasly, qui a terminé septième entre les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz, espère poursuivre sa montée en puissance à Barcelone, où Max Verstappen avait mis fin l'année dernière à la série de cinq victoires consécutives de Lewis Hamilton.

A quelle heure suivre le Grand Prix d'Espagne ? Les horaires de la course

Le départ de la course sera donné dimanche au traditionnel horaire de 15h pour les Grand Prix disputés en Europe.

Sur quelle chaîne est diffusé le GP d'Espagne 2023 ? Le programme TV

Le Grand Prix d'Espagne 2023 sera à suivre sur Canal+, le diffuseur habituel du championnat du monde. Le départ du Grand Prix sera donné à 15h dimanche à Barcelone et sera diffusé en exclusivité sur la chaîne premium du groupe Canal, précédé de l'émission "La Grille" à partir de 13h55.

Vous préférez suivre le Grand Prix sur votre ordinateur, tablette ou au chaud au fond de votre lit avec votre smartphone et votre couette ? Pas de problème, ce septième Grand Prix de la saison sera bien sûr également visionnable en streaming. Deux possibilités s'ouvrent à vous : l'accès à la plateforme de streaming de Canal+ MyCanal ou via le site officiel de la F1, F1.com. Les deux proposeront l'intégralité des séances d'essais, qualifications et course en direct mais aussi en replay. Sur MyCanal, l'activation du mode expert permet également de combiner écrans, multi-caméras (dont des caméras embarquées) et data, par exemple les chronos des pilotes en temps réel. Sur F1.com, la diffusion en direct des essais et de la course est complétée par des replays, des documentaires ou encore des rappels historiques via le service F1TV Pro, proposé à 64,99 euros par an ou 7,99 euros par mois.