Pénurie d'essence : ça s'aggrave, la liste des stations et la carte

CARTE PENURIE ESSENCE. La situation se tend dans les stations services de France, notamment dans le Sud-Est, touché par des difficultés d'approvisionnement nées du mouvement de grève en cours dans les raffineries.

[Mis à jour le 20 mars à 17h00] Le mouvement social en cours dans les raffineries, dans le contexte du mouvement social en cours contre la réforme des retraites, fait renaître le spectre d'une pénurie d'essence avec des stations services à sec ce lundi 20 mars 2023. Si ce lundi, à 10H30, environ 8% des stations-service de France étaient à court d'essence ou de gazole selon un relevé cité par l'AFP, la situation est bien plus alarmante ce lundi en fin de journée dans le sud-est du pays. mais plusieurs départements connaissaient une situation beaucoup plus préoccupante.

Ainsi, 50% des stations-services des Bouches du Rhône sont touchées par une rupture d'un ou plusieurs carburants, contre 40% dans le Gard, 33% dans le Vaucluse ou encore 23% dans le Var. A noter que la Loire-Atlantique connaît également des situations de rupture avec 29% des stations en difficulté. Cette situation fait suite à un week-end marqué par des arrêts et des blocages dans les raffineries françaises. "C'est clair que ça va se durcir (...) On a fait des blocages, ça ne marche pas. Là, ça va être des mouvements de grève durs. Toutes les unités vont être arrêtées, et il y aura donc l'arrêt total de la plus grande raffinerie de France", annonçait ainsi Johan Senay, le secrétaire adjoint de la CGT chez TotalEnergies à France Bleu, vendredi.

Depuis le 7 mars dernier, plus aucun carburant ne sort de nombreuses raffineries. Pour le moment, les stations-service ne connaissent pas de difficultés importantes. Seuls 2,2 % d'entre elles ne disposent pas, jeudi 16 mars, soit d'essence (SP 98, SP95, E10), soit de diesel, selon Le Figaro. Mais les difficultés varient fortement en fonction des départements. L'Indre est le territoire le plus touché avec plus de 16 % des stations en rupture totale ou partielle. L'Indre-et-Loire (5,5%), la Vienne (5,4%) ou encore l'Allier (5,1%) sont également touchés.

Six des sept raffineries sont toujours bloquées en France et les expéditions de carburant sont impossibles depuis ces sites où le pétrole est transformé en essence ou gasoil. Ainsi, les dépôts pétroliers ne sont plus approvisionnés. Ces relais intermédiaires avec les stations doivent puiser dans leurs stocks pour permettre aux camions d'aller livrer le carburant nécessaire. En attendant un potentiel durcissement de la grève, les dépôts, eux, ne sont pas bloqués et les stocks de ces 200 sites partout en métropole sont encore bien remplis. D'autant plus que les raffineries continuent toujours de produire du carburant, qu'elles stockent sur place.

Nous avons mis en place un moteur de recherche permettant de trouver la liste des carburants disponibles dans les stations d'un département et/ou d'une ville. Seuls les lieux où les gérants de station ont renseigné l'essence disponible et son prix sont affichés. Les informations sont classées par date et heure de mise à jour ("MAJ"), pour maximiser vos chances de trouver du carburant :

Ce moteur de recherche est établi à partir du "flux instantané" des prix des carburants en France, fourni par le ministère de l'Économie, est disponible sur le site officiel : https://www.prix-carburants. gouv.fr/. Il appartient au point de vente concerné de déclarer ses carburants et ses tarifs, ainsi que les dates et heures de mise à jour au ministère.

Le ministère de l'Économie fournit également une carte et un moteur de recherches. Pour faciliter votre recherche, renseignez d'abord votre région, votre département ou directement votre commune pour afficher les stations près de chez vous.

En zoomant puis en cliquant sur un point de la carte, on peut afficher toutes les informations sur la station et faire défiler les tarifs de chaque carburant avec des flèches.

Les carburants en rupture sont soit mentionnés explicitement sur la carte, soit absents des stations

Il appartient au point de vente concerné de déclarer sa station et ses tarifs au ministère. Certains groupes, comme Total, fournissent aussi des données qui sont parfois plus détaillées.

Autre possibilité, utiliser la carte mise au point par l'appli MonEssence.fr qui sert habituellement à recenser les prix des carburants près de chez vous en se basant sur les remontées des utilisateurs qui renseignent eux-mêmes les tarifs observés à la pompe. En période de pénurie, l'appli met en ligne une carte de la pénurie, toujours basée sur les remontées des utilisateurs. Ce n'est pas toujours totalement à jour ni remis à jour régulièrement, mais cela permet d'obtenir une cartographie globale de la situation en France.