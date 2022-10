"Pénurie d'essence chez Total : à sec avant le week-end ? La carte des stations essence"

PENURIE ESSENCE. Où trouver du carburant ? Quand la pénurie va-t-elle cesser ? Pourquoi Total est particulièrement concerné ? Nos conseils et la carte pour trouver de l'essence et du gasoil près de chez vous.

[Mis à jour le 7 octobre 2022 à 09h23] Se dirige-t-on vers une amélioration dans les stations-services notamment chez Total ? Si l'on se fie aux derniers relevés communiqués par le gouvernement, cette accalmie est loin d'être encore visible. Alors qu'Olivier Véran avait évoqué mercredi 5 octobre le pourcentage de 10% des stations touchées par une pénurie sur un ou plusieurs carburants, 30% en région Hauts de France, Olivia Grégoire ministre chargée des Petites et Moyennes Entreprises et du Commerce, a évoqué vendredi 7 octobre celui de 15% des stations en difficulté d'approvisionnement. Pour faire face à ces difficultés, des mesures ont été annoncées dont l'autorisation de circulation des camions citernes ravitailleurs ce dimanche 9 octobre. "Nous sommes en train d'améliorer la situation, ça va prendre deux ou trois jours a priori. Sur la base de ce que les pétroliers peuvent rapatrier depuis la Belgique et depuis Rouen, et pour faciliter les choses nous libérons une partie de nos stocks stratégiques ", avait déjà assuré jeudi soir sur BFMTV la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.

La pénurie de carburant commence à se faire sérieusement sentir. Fruit de la conjoncture entre la remise à la pompe de 20 centimes par litre dans les stations-service TotalEnergies et un mouvement de grève au sein de l'entreprise pour réclamer une augmentation des salaires qui entame sa deuxième semaine, la pénurie de carburant s'enlise par endroit. Dans les Bouches-du-Rhône, la situation est telle que le syndicat Sud Santé 13 demande, dans une lettre adressée jeudi 6 octobre à l'ARS et au préfet de région, d'accorder aux soignants "une priorité et des facilités pour se fournir en essence", rapporte France 3, car les tournées de certains soignants deviennent de plus en plus compliquées. Mais qu'en est-il globalement de la pénurie de carburant ? Doit-on s'inquiéter en vue du week-end ?

Où y a-t-il des pénuries d'essence ?

Peu à peu, la situation s'est tendue dans plusieurs régions. A l'Ile de France ou les Bouches du Rhône vite touchées à l'approche du week-end dernier, s'est ajouté les Hauts-de-France particulièrement en Nord-Pas de Calais. RMC notait également en début de semaine que les 8 stations Total de l'agglomération de Strasbourg étaient en rupture de stock. La cause ? L'afflux d'automobilistes frontaliers, notamment Allemands, qui viennent profiter de tarifs plus avantageux que chez eux. Pour savoir où vous rendre, sachez que TotalEnergies a mis en place une carte interactive, permettant de connaître les carburants disponibles dans les différentes stations-service.

La communication du géant assure "qu'il n'y a pas de manque de carburants, car TotalEnergies a constitué des stocks et procède actuellement à des imports réguliers". Le groupe explique également, que depuis le début septembre, les stations-service connaissent "une affluence importante au sein de [leur] réseau de stations (+30% environ)". Reste une ultime solution, déjà adoptée par de nombreux automobilistes ces derniers jours : se tourner vers les concurrents et autres fournisseurs de carburant, quitte à payer plus cher.

Comment savoir où faire le plein ? La carte

Vous pouvez retrouver ci-dessous une carte des stations-service françaises. Il s'agit du "flux instantané" des prix des carburants en France, fourni par le ministère de l'Économie et disponible ici sur le site officiel : https://www.prix-carburants. gouv.fr/