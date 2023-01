Pénurie d'essence : déjà des stations vides, où faire le plein ? La liste et la carte

CARTE PENURIE ESSENCE. Le mouvement de grève qui débute dans les raffineries a déjà des conséquences dans les stations service avec des pleins de précaution. Quelle est la situation près de chez vous ? Voici les carte et la liste des stations essence approvisionnés.

C'est reparti pour un tour ? A peine un trimestre après la pénurie d'essence connue par de nombreux automobilistes à l'automne 2022, la situation semble se tendre dans les raffineries et par ricochet dans les stations essence. Jeudi 19 janvier 2023, le syndicat CGT chez Total Energies a annoncé entre 70 et 100% de grévistes dans la plupart des raffineries du groupe français avec des livraisons de carburant suspendues. Pas de panique pour l'heure à la pompe puisque les stations en rupture restent très minoritaires mais on note déjà quelques difficultés au niveau local. Pour savoir si les stations services sont bien alimentées près de chez vous, vous pouvez utiliser notre moteur de recherche ci-dessous ou l'une des cartes à disposition ci-dessous, celle du ministère de l'Economie ou par l'application Mon Essence.fr.

Nous avons mis en place un moteur de recherche permettant de trouver la liste des carburants disponibles dans les stations d'un département et/ou d'une ville. Seuls les lieux où les gérants de station ont renseigné l'essence disponible et son prix sont affichés. Les informations sont classées par date et heure de mise à jour ("MAJ"), pour maximiser vos chances de trouver du carburant :

Ce moteur de recherche est établi à partir du "flux instantané" des prix des carburants en France, fourni par le ministère de l'Économie et disponible sur le site officiel : https://www.prix-carburants. gouv.fr/. Il appartient au point de vente concerné de déclarer ses carburants disponibles et ses tarifs, ainsi que les dates et heures de mise à jour au ministère.

Le ministère de l'Economie fournit également une carte et un moteur de recherches. Pour faciliter votre recherche, renseignez d'abord votre région, votre département ou directement votre commune pour afficher les stations près de chez vous.

Ce moteur de recherche et cette carte sont réalisés à partir du "flux instantané" des prix des carburants en France, fourni par le ministère de l'Économie et disponible sur le site officiel : https://www.prix-carburants. gouv.fr/. Ce fonctionnement engendre quelques limites, la première étant celle de l'absence de mises à jour récentes dans de nombreuses stations. Certains prix ou disponibilités n'ont pas été renseignés depuis plusieurs jours. Voici tout de même le mode d'emploi :

En zoomant puis en cliquant sur un point de la carte, on peut afficher toutes les informations sur la station et faire défiler les tarifs de chaque carburant avec des flèches.

Les carburants en rupture sont soit mentionnés explicitement sur la carte, soit absents des stations

Il appartient au point de vente concerné de déclarer sa station et ses tarifs au ministère. Certains groupes, comme Total, fournissent aussi des données qui sont parfois plus détaillées.

Autre alternative, utiliser la carte mise au point par l'appli MonEssence.fr qui sert habituellement à recenser les prix des carburants près de chez vous en se basant sur les remontées des utilisateurs qui renseignent eux-mêmes les tarifs observés à la pompe. En période de pénurie, l'appli met en ligne une carte de la pénurie, toujours basée sur les remontées des utilisateurs. Ce n'est pas toujours totalement à jour ni remis à jour régulièrement mais cela permet d'obtenir une cartographie globale de la situation en France.