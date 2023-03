Pénurie d'essence : la grève reconduite dans plusieurs raffineries

CARTE PENURIE ESSENCE. Alors que le Sénat a adopté le texte de la réforme des retraites, samedi 11 mars dans la soirée, les grèves se poursuivent dans certaines raffineries. Une pénurie est-elle à craindre ?

[Mise à jour le 12 mars à 11h37] La grève des raffineries, qui a débuté le 7 mars, pourrait continuer plusieurs jours et, entraîner avec elle, des pénuries de carburant. Vendredi 10 mars, le mouvement a été reconduit jusqu'au jeudi 16 mars à 21 heures à la raffinerie de Donges, en Loire-Atlantique. Fabien Privé Saint-Lanne, délégué CGT de la raffinerie, s'est exprimé devant les journalistes pour prévenir que le site de Donges, situé dans l'ouest de la France, serait toujours à l'arrêt. "Le gouvernement reste silencieux devant l'expression de ce puissant mouvement social. Cette absence de réponse constitue un grave problème démocratique", a-t-il assuré.

À la raffinerie Esso-ExxonMobil de Fos-sur-Mer, les expéditions de carburant ont partiellement repris, vendredi 10 mars, avant que les blocages ne soient remis en place. La CGT a dénoncé une "manipulation" de la direction, qui avait communiqué sur la reprise partielle de livraisons. "Nous repartons en grève avec zéro expédition, on va fermer les portails et plus de camion, plus rien", a assuré le syndicat, selon des propos rapportés par BFMTV. Vendredi 10 mars, les grèves ont été reconduites sur l'ensemble des sites de raffinage de TotalEnergies, indique franceinfo. Cela concerne La Mède, située dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi Feyzin, dans le Rhône. Les expéditions ont repris depuis le site d'Esso-ExxoMobil de Port-Jérôme, en Normandie.

Les conséquences de ces blocages se font sentir de façon différente à travers la France. Les régions de l'ouest du pays sont toutefois davantage touchées. Ainsi, samedi 11 mars, Le Figaro recense un cinquième des lieux de distribution en rupture totale ou partielle de carburant. Parmi les départements les plus touchés figure la Mayenne où 20 % des stations-service sont en difficulté, mais aussi l'Indre (18,4 % des stations concernées). D'autres départements connaissent des tensions, comme l'Indre-et-Loire (17,6 % de stations en difficulté), la Sarthe (17,3 %), et l'Orne (15,8 %).

Une pénurie de grande ampleur peut-elle survenir ?

Aux yeux de Thierry Cotillard, président du groupe Les Mousquetaires (Intermarché), la situation ne va pas empirer. Le patron de la marque de distribution s'est voulu rassurant sur BFM TV ce jeudi 9 mars : "il n'y aura pas de problème sur le gasoil. Mais comme il y a des raffineries qui commencent à ne plus expédier, on est en risque. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans ces cas-là, il y a des stocks d'urgence d'État dans lesquels on n'a pas puisé. Donc si les raffineries ne nous livraient pas, on aurait la solution des stocks de l'État et on tiendrait quelques jours."

Le ministre délégué aux Transports a fait savoir que le gouvernement ferait intervenir les forces de l'ordre en cas de "blocages réels" des raffineries. "On ne peut pas imaginer que nos raffineries, durablement ne fonctionnent pas, donc on a tous les outils juridiques pour intervenir, si besoin" a ajouté Clément Beaune.

Nous avons mis en place un moteur de recherche permettant de trouver la liste des carburants disponibles dans les stations d'un département et/ou d'une ville. Seuls les lieux où les gérants de station ont renseigné l'essence disponible et son prix sont affichés. Les informations sont classées par date et heure de mise à jour ("MAJ"), pour maximiser vos chances de trouver du carburant :

Ce moteur de recherche est établi à partir du "flux instantané" des prix des carburants en France, fourni par le ministère de l'Économie et disponible sur le site officiel : https://www.prix-carburants. gouv.fr/. Il appartient au point de vente concerné de déclarer ses carburants disponibles et ses tarifs, ainsi que les dates et heures de mise à jour au ministère.

Le ministère de l'Economie fournit également une carte et un moteur de recherches. Pour faciliter votre recherche, renseignez d'abord votre région, votre département ou directement votre commune pour afficher les stations près de chez vous.

Ce moteur de recherche et cette carte sont réalisés à partir du "flux instantané" des prix des carburants en France, fourni par le ministère de l'Économie et disponible sur le site officiel : https://www.prix-carburants. gouv.fr/. Ce fonctionnement engendre quelques limites, la première étant celle de l'absence de mises à jour récentes dans de nombreuses stations. Certains prix ou disponibilités n'ont pas été renseignés depuis plusieurs jours. Voici tout de même le mode d'emploi :

En zoomant puis en cliquant sur un point de la carte, on peut afficher toutes les informations sur la station et faire défiler les tarifs de chaque carburant avec des flèches.

Les carburants en rupture sont soit mentionnés explicitement sur la carte, soit absents des stations

Il appartient au point de vente concerné de déclarer sa station et ses tarifs au ministère. Certains groupes, comme Total, fournissent aussi des données qui sont parfois plus détaillées.

Autre alternative, utiliser la carte mise au point par l'appli MonEssence.fr qui sert habituellement à recenser les prix des carburants près de chez vous en se basant sur les remontées des utilisateurs qui renseignent eux-mêmes les tarifs observés à la pompe. En période de pénurie, l'appli met en ligne une carte de la pénurie, toujours basée sur les remontées des utilisateurs. Ce n'est pas toujours totalement à jour ni remis à jour régulièrement mais cela permet d'obtenir une cartographie globale de la situation en France.