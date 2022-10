"Pénurie d'essence : où faire votre plein d'essence ? La liste des stations dans votre ville"

CARTE PENURIE ESSENCE. Il y a du mieux dans les stations essence de France. Des difficultés locales sont toutefois encore signalées. Comment vérifier si une station service près de chez vous dispose bien de carburant ? Rien de plus simple avec notre moteur de recherche par ville !

[Mis à jour le 27 octobre 2022 à 11h33] Selon les dernières remontées de l'AFP, 14,5% des stations essence déploraient encore mercredi une rupture sur au moins un type de carburant. Lundi, elles étaient encore 21%, signe que la situation s'améliore lentement en France. La pénurie totale (aucun carburant disponible) touche ainsi encore près de 10% des stations au niveau national mais les différences sont encore palpables en fonction des départements et régions. Les difficultés sont encore nombreuses en Ile de France où 62% des stations essence des Hauts-de-Seine déploraient le manque d'au moins un carburant, 46% dans le Val-de-Marne ou encore 42% en Seine-Saint-Denis. Des automobilistes d'autres départements ne sont pas vernis, notamment ceux de l'Yonne où 34% des stations affichent encore une rupture totale avec aucune pompe ne délivrant du gazole ou de l'essence.

La pénurie d'essence commence donc à s'estomper mais sera-t-elle pour autant prochainement un mauvais souvenir pour les automobilistes ? Si le spectre d'un nouveau mouvement de grève annoncé le 27 octobre et le 10 novembre prochains sème le doute, les derniers chiffres officiels communiqués montrent une franche amélioration puisque lundi, le ministre des Transports Clément Beaune avait assuré que "un peu plus de 10% des stations-service sont encore en difficulté". Le membre du gouvernement avait précisé à l'antenne de France Info que cette donnée signifie qu'il y "manque au moins un produit". Le gouvernement recense, via les services du ministère de la Transition et du ministère de l'Economie, le maximum de données disponibles dans les stations essence. Cependant, les chiffres nationaux, comme les données station par station, sont à prendre avec mesure, car dépendantes du bon vouloir des exploitants de stations-services.

Nous avons mis en place un moteur de recherche permettant de trouver la liste des carburants disponibles dans les stations d'un département et/ou d'une ville. Seuls les lieux où les gérants de station ont renseigné l'essence disponible et son prix sont affichés. Les informations sont classées par date et heure de mise à jour ("MAJ"), pour maximiser vos chances de trouver du carburant :

Ce moteur de recherche est établi à partir du "flux instantané" des prix des carburants en France, fourni par le ministère de l'Économie et disponible sur le site officiel : https://www.prix-carburants. gouv.fr/. Il appartient au point de vente concerné de déclarer ses carburants disponibles et ses tarifs, ainsi que les dates et heures de mise à jour au ministère.

Le ministère de l'Economie fournit également une carte et un moteur de recherches. Pour faciliter votre recherche, renseignez d'abord votre région, votre département ou directement votre commune pour afficher les stations près de chez vous.

Ce moteur de recherche et cette carte sont réalisés à partir du "flux instantané" des prix des carburants en France, fourni par le ministère de l'Économie et disponible sur le site officiel : https://www.prix-carburants. gouv.fr/. Ce fonctionnement engendre quelques limites, la première étant celle de l'absence de mises à jour récentes dans de nombreuses stations. Certains prix ou disponibilités n'ont pas été renseignés depuis plusieurs jours. Voici tout de même le mode d'emploi :

En zoomant puis en cliquant sur un point de la carte, on peut afficher toutes les informations sur la station et faire défiler les tarifs de chaque carburant avec des flèches.

Les carburants en rupture sont soit mentionnés explicitement sur la carte, soit absents des stations

Il appartient au point de vente concerné de déclarer sa station et ses tarifs au ministère. Certains groupes, comme Total, fournissent aussi des données qui sont parfois plus détaillées.

Vous trouverez ci-dessus une liste publiée à partir des remontées d'utilisateurs de l'appli et du site Mon Essence.fr. L'Île-de-France a vu ses stocks rapidement se vider après le début de mouvements de grève en Normandie, sur des dépôts de carburant qui alimentent massivement l'agglomération parisienne. La situation semblait toutefois s'améliorer à l'approche des vacances de la Toussaint.

Une carte publiée à partir des remontées d'utilisateurs de l'appli et du site Mon Essence.fr et centrée sur Marseille est disponible ci-dessus. L'agglomération marseillaise a été l'une des premières à être touchée par la pénurie d'essence début octobre et la situation reste difficile par endroits.

Une carte publiée à partir des remontées d'utilisateurs de l'appli et du site Mon Essence.fr et centrée sur Lyon est disponible ci-dessus. L'agglomération lyonnaise ne fait pas partie des régions les plus touchées, mais plusieurs stations sont tout de même signalées en situation de pénurie sur un ou plusieurs carburants.