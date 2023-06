GP du Canada de F1 : à quelle heure suivre les essais  ? Programme et chaîne TV

GRAND PRIX DU CANADA. Le paddock a quitté l'Europe pour rejoindre le Canada où se disputera ce week-end la huitième manche du championnat du monde de Formule 1. A quelle heure suivre les essais et la course ? Retrouvez le programme, les chaînes TV et les horaires.

Un mois et demi après un crochet par Miami, la Formule 1 est de retour sur le continent américain avec au programme en cette fin de semaine le Grand Prix du Canada. La huitième manche inscrite au calendrier du championnat du monde 2023 (celles de Shanghai et d'Imola ont été annulées) aura lieu sur le célèbre circuit Gilles-Villeneuve, ancien pilote décédé tragiquement en 1982 lors des essais qualificatifs du Grand Prix de Belgique, et père de Jacques Villeneuve, champion du monde en 1997. Situé sur l'île Notre-Dame, au milieu du fleuve Saint-Laurent, à Montréal, le tracé de 4 361 mètres est rapide mais comporte de nombreux virages lents. Il est aussi connu pour son manque de dégagements, et il n'est pas rare d'assister à quelques accidents spectaculaires.

L'an dernier, Max Verstappen y avait signé sa première victoire pour moins d'une seconde devant la Ferrari de Carlos Sainz. Lewis Hamilton avait complété le podium. Le Néerlandais sera une fois encore l'homme à battre dimanche, lui qui a déjà remporté cinq courses cette saison et pris le large au classement du championnat du monde. Vainqueur des trois derniers Grands Prix, le pilote Red Bull compte déjà 53 points d'avance sur son premier poursuivant qui n'est autre que son coéquipier Sergio Perez, lauréat des deux seules courses qui ont échappé à Max Verstappen cette année, en Arabie Saoudite et en Azerbaïdjan.

Deuxième et troisième en Espagne il y a quinze jours, Lewis Hamilton et George Russell entendent confirmer au Canada la montée en puissance des Mercedes. Du côté de Ferrari, encore assez décevantes à Barcelone – Carlos Sainz 5ème et Charles Leclerc 11ème - il s'agira d'une nouvelle occasion de rebondir tandis que les Aston Martin de Fernando Alonso et Lance Stroll, qui évoluera à domicile ce week-end, semblent un petit peu marquer le pas. A l'inverse, Alpine, boostée par les récentes bonnes performances d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly dans une moindre mesure, espère encore marquer de gros points à l'occasion de cette dernière course du printemps.

A quelle heure suivre le Grand Prix du Canada ? Les horaires des essais libres, qualifications et course

Les Formule 1 donneront leurs premiers tours de roue en début de soirée (heure française) vendredi lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix du Canada. Le départ de la course sera donné dimanche à 20 heures (heure française) pour une arrivée estimée entre 21h30 et 22h.

Essais libres 1 à 19h10 le vendredi 16 juin 2023 (durée : 1h)

Essais libres 2 à 22h40 le vendredi 16 juin 2023 (durée : 1h)

Essais libres 3 à 18h10 le samedi 17 juin 2023 (durée : 1h)

Qualifications à 21h40 le samedi 17 juin 2023 (durée : 1h)

Grand Prix : départ de la course à 20h le dimanche 18 juin 2023 (durée : 2h maximum

Sur quelle chaîne TV est diffusé le GP du Canada 2023 ? Le programme TV

Le Grand Prix du Canada 2023 sera à suivre sur Canal+, le diffuseur habituel du championnat du monde. Les trois séances d'essais libres ainsi que les qualifications seront retransmises sur Canal+ Sport vendredi et samedi. Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 20h, heure française, et sera diffusé en exclusivité sur la chaîne premium du groupe Canal.

Vendredi 16 juin 2023 : Essais Libres 1 à 19h10 et Essais Libres 2 à 22h40 à suivre sur Canal+ Sport

Essais Libres 1 à 19h10 et Essais Libres 2 à 22h40 à suivre sur Canal+ Sport Samedi 17 juin 2023 : Essais libres 3 à 18h10 et Qualifications à 21h40 à suivre sur Canal+ Sport

Essais libres 3 à 18h10 et Qualifications à 21h40 à suivre sur Canal+ Sport Dimanche 18 juin 2023 : émission "La Grille" à 18h55 puis départ du Grand Prix à 20h sur Canal+

Vous préférez suivre le Grand Prix sur votre ordinateur, tablette ou au chaud au fond de votre lit avec votre smartphone et votre couette ? Pas de problème, ce huitième Grand Prix de la saison sera bien sûr également visionnable en streaming. Deux possibilités s'ouvrent à vous : l'accès à la plateforme de streaming de Canal+ MyCanal ou via le site officiel de la F1, F1.com. Les deux proposeront l'intégralité des séances d'essais, qualifications et course en direct mais aussi en replay. Sur MyCanal, l'activation du mode expert permet également de combiner écrans, multi-caméras (dont des caméras embarquées) et data, par exemple les chronos des pilotes en temps réel. Sur F1.com, la diffusion en direct des essais et de la course est complétée par des replays, des documentaires ou encore des rappels historiques via le service F1TV Pro, proposé à 64,99 euros par an ou 7,99 euros par mois.