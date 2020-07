GP de Grande-Bretagne : heure, chaîne TV, streaming… Comment suivre le Grand Prix ?

GP GRANDE-BRETAGNE F1 - Quatrième rendez-vous de la saison ce week-end en Grande Bretagne pour le paddock de la Formule 1. Chaîne TV, horaire... Retrouvez le programme complet pour ne rien manquer du Grand Prix ce dimanche 2 août 2020.

[Mis à jour le 31 juillet 2020 à 09h25] Suite d'une saison bien étrange ce week-end pour l'ensemble du plateau de la Formule 1 sur le circuit de Silverstone. Après trois Grands Prix consécutifs dont deux en Autriche, la F1 s'est accordée une semaine de pause avant de revenir pour ce GP de Grande-Bretagne. Après trois manches, ce sont les Mercedes qui écrasent la concurrence en raflant toutes les pôles et les victoires avec Bottas et Hamilton. Sur ses terres, le champion du monde britannique voudra de nouveau assommer le championnat en remportant son troisième Grand Prix consécutif. Mais attention, si les Ferrari de Vettel et Leclerc semblent déjà éliminées de la course au titre, la surprise de ce début de saison provient des Racing Point de Sergio Perez et Lance Stroll qui se présentent comme la seconde force du plateau pour ce GP de Grande Bretagne avec une voiture qui ressemble beaucoup à une Mercedes. Mais cette seconde force sera amoindrie pendant 14 jours puisque le Mexicain Sergio Perez a été déclaré positif coronavirus et doit laisser son baquet pour 14 jours. Retrouvez le programme du GP de Grande-Bretagne ainsi que les chaînes et horaires de diffusion TV ci-dessous !

Le GP de Grande-Bretagne 2020 va avoir lieu le dimanche 2 août 2020. Retrouvez le programme complet du Grand Prix de Grande-Bretagne F1 2019 ci-dessous :

Vendredi 31 juillet 2020 : essais libres 1 de F1 (11h-12h30), essais libres 2 de F1 (15h-16h30)

essais libres 1 de F1 (11h-12h30), essais libres 2 de F1 (15h-16h30) Samedi 1 août 2020 : essais libres 3 de F1 (12h-13h), qualifications de F1 (15h-16h)

essais libres 3 de F1 (12h-13h), qualifications de F1 (15h-16h) Dimanche 2 août 2020 : présentation de la grille de départ (14h-14h15), course du Grand Prix de Grande-Bretagne F1 (15h10-17h10)

Le Grand Prix de Grande-Bretagne va uniquement être diffusé sur Canal + et sur les chaînes du groupe Canal +, comme Canal + Sport cette année. La course du GP de Grande-Bretagne 2020 sera quant à elle diffusée en direct sur la chaîne principale le dimanche 2 août. Canal + diffusera l'ensemble du week-end, avec les essais libres en direct dès le vendredi 31 juillet puis les qualifications le samedi avant la course le dimanche. A noter que Canal + Sport diffusera également les courses de Formule 3 et Formule 2 de ce Grand Prix de Grande-Bretagne.

Le Programme TV du GP de Grande-Bretagne 2020 :

Vendredi 31 juillet 2020 : essais libres 1 à partir de 10h50 et essais libres 2 à partir de 14h50 heure française (Canal + Sport).

essais libres 1 à partir de 10h50 et essais libres 2 à partir de 14h50 heure française (Canal + Sport). Samedi 1er août 2020 : essais libres 3 à partir de 11h50 (Canal + Sport), qualifications à partir de 14h45 heure française. (Canal +). Dimanche 2 août 2020 : "La Grille" à 14h15 (Canal +), Grand Prix de Grande-Bretagne à partir de 15h10 (Canal +).

essais libres 3 à partir de 11h50 (Canal + Sport), qualifications à partir de 14h45 heure française. (Canal +).

Il est possible de suivre ce GP de Grande-Bretagne F1 grâce aux différentes offres de streaming disponibles. Canal + permet par exemple à ses abonnés d'ouvrir un compte gratuitement sur MyCanal, sa plateforme de streaming en ligne. Il est possible d'y visualiser les essais, qualifications et courses de F1 en direct avec les commentaires de la chaîne Canal +. Une autre solution consiste à suivre la course en direct sur le site officiel de la F1. F1.com propose en effet un service appelé F1 TV Direct qui permet de visualiser de nombreuses vidéos en streaming, ainsi que les essais et courses de F1 en direct. Les passionnés y retrouveront des informations complémentaires comme le live timing ou des statistiques. Des angles de caméras inédits sont également disponibles, ainsi que des caméras embarquées pour vivre la course de votre pilote préféré, comme si vous y étiez ! L'abonnement annuel à ce service coûte 189 euros. Il est aussi possible de s'abonner de façon mensuelle. Pour ce prix, vous profitez de :

toutes les séances d'essais libres et qualifications en direct

la course en direct et en replay

les caméras embarquées et les communications radios des pilotes

les courses annexes (F2, F3...) en direct

des archives de courses de F1 pour revivre l'histoire de cette compétition

les chronométrages et live timing en direct

Le Grand Prix de Grande-Bretagne F1 se déroule sur le mythique circuit de Silverstone, situé dans la commune du même nom. Le circuit de Silverstone a été le premier au monde a accueillir une course de Formule 1 comptant pour le championnat du monde de F1, le 13 mai 1950. Un lieu chargé d'histoire, donc, qui accueillera à nouveau le championnat du monde de F1 le dimanche 14 juillet 2019. Long de 5,891 kilomètres, son tracé intègre 18 virages. Les infrastructures du circuit peuvent accueillir plus de 150 000 personnes. Alors que l'avenir du GP de Grande-Bretagne à Silverstone était incertain depuis 2017, une annonce des propriétaires du circuit a eu lieu à quelques jours du départ de l'édition 2019 du Grand Prix. Le GP de Grande-Bretagne sera ainsi maintenu à Silverstone au moins jusqu'en 2024.