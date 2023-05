GP de France de MotoGP : TV, horaires, streaming, demandez le programme

GP DE FRANCE MOTO. Qui succèdera à Francesco Bagnaia sur le circuit du Mans ? Cinquième manche du championnat du monde 2023, le Grand Prix de France se déroule ce week-end sur le célèbre tracé sarthois. Programme, horaires, résultats... Ne ratez rien de l'événement.

Cinquième manche du championnat du monde de MotoGP pour le moment dominé par l'Italien Francesco Bagnaia, le Grand Prix de France, programmé ce week-end au Mans, est également le 1000ème de l'histoire de la discipline. Sur le mythique circuit de la Sarthe, la course s'annonce passionnante avec un dénouement attendu dimanche vers 15 heures. Les Français Fabio Quartararo et Johan Zarco, respectivement 11ème et 9ème du championnat après quatre épreuves, auront à coeur de briller devant le public français.

A quelle heure suivre le GP de France ? Tous les horaires

Vendredi 12 mai : Libres 1 (10h45-11h30), Libres 2 de MotoGP (15h-16h)

Samedi 13 mai : Libres 3 (10h10-10h40), Q 1 (10h50-11h05), Q 2 (11h15-11h30), course sprint (15h)

Dimanche 14 mai : Warm-up (9h45-9h55), départ du Grand Prix (14h)



Sur quelle chaîne suivre le Grand Prix de France ? Le programme TV

Le Grand Prix de France de moto sera à suivre sur Canal+, le diffuseur habituel du championnat du monde, mais également gratuitement sur la chaîne C8 (TNT). Les essais libres, les qualifications et la course sprint seront diffusés exclusivement sur Canal+ 360 vendredi et samedi, la course, dont le départ sera donné à 14h (heure française) au Mans, sera elle co-diffusée sur Canal+ et sur C8.

Il est également possible de suivre la MotoGP sur ordinateur via l'offre de streaming de Canal + avec MyCanal. Disponible sur ordinateur mais aussi tablette ou smartphone via une application, MyCanal permet de suivre la TV en direct. Il suffit pour cela d'entrer votre compte abonné (mail + mot de passe) pour vous connecter. Autre option si vous n'êtes pas abonné à Canal +, le site officiel du MotoGP propose des offres de streaming vidéo. Le pass annuel est facturé 139,99 euros, le pass mensuel 29,99 euros.