24h du Mans : DIRECT - Ferrari en force, Porsche s'accroche ! Le classement et comment suivre l'arrivée

Ferrari était en tête des 24 Heures du Mans après la nuit mais les écarts restent faibles ce matin. Voici les classements et dernières infos pour suivre l'arrivée.

Grosse bataille en tête des 24 Heures du Mans ce dimanche matin... entre les Ferrari. Les 499P dominent la course et la lutte fait rage pour la tête entre le n°51 et la n°83. A 10 heures, 7 secondes séparait Antonio Giovinazzi au volant de la n°51 de Robert Kubica à bord de la n°83. La 3e Ferrari, la n°50 pilotée alors par Antonio Fuoco suit à 30 secondes environ. Porsche s'accroche avec la n°6 4e à moins d'une minute. De quoi encore rêver à la victoire, surtout en cas de neutralisation de course via un safety car en cas d'accident.

En LMP2, l'Inter Europol n°43 était en tête à 10h avec 20 secondes d'avance sur la VDS Panis n°48. L'IDEC Sport n°28 est 3e. En GT, la Porsche Manthey n°92 tient toujours les commandes de la course devant la Ferrari n°21 du Vista Corse. Grosse déception pour Valentino Rossi contraint à l'abandon avec sa BMW du WRT après un solide début de course et un problème technique au coeur de la nuit qui a poussé son coéquipier Van der Linde dans le bac à graviers avant de rejoindre péniblement le stand.

Et nos Français ? La Peugeot n°93, déjà retardée en début de course par la sortie de piste de Paul Di Resta, a vécu une nuit difficile avec une réparation peu après minuit sur la crémaillère de direction. A 10h, elle occupait la 19e position à 7 tours du leader. La n°94 est 13e et se bat avec les deux Alpine. La n°35 est 14e à 2 tours du leader, la n°36 est 15e.

Quel est le classement des 24h du Mans 2025 ?

On fait le point sur le classement à 10h, soit après 18 heures de course. A 6 heures de l'arrivée, Porsche et Ferrari sont à la bataille. Voici le classement des Hypercars : 1. Ferrari n°51, 2. Ferrari AF Corse n°83 à 7 secondes,3. Ferrari n°50 à 30 secondes, 4. Porsche n°6 à 58 secondes, 5. Toyota n°8 à 1'50, 6. BMW n°15 à 1'58, 7. Cadillac n°12 à 2'13, 8. Porsche n°5 à 3 minutes, 9. BMW n°20 à 1 tour, 10. Toyota n°7 à un tour.

En LMP2, le trio de tête est composé de l'Inter Europol n°43, de la VDS Panis Racing n°48 et de la Idec Sport n°28 troisième. En GT3, la Porsche n°92 du team Manthey mène devant la Ferrari n°21 et la Corvette n°81.