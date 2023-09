Verstappen va-t-il prendre sa revanche au Japon ?

Seulement cinquième le week-end dernier à Singapour après avoir remporté dix courses de suite, Max Verstappen aura à cœur de rétablir l'ordre au Japon. Retrouvez toutes les infos pour suivre le Grand Prix.

[Mis à jour le 21 septembre à 20h40] C'est un petit séisme qui a frappé Singapour dimanche dernier sur le circuit de Marine Bay. Max Verstappen n'a pas gagné le Grand Prix, une première depuis le...30 avril à Bakou (Azerbaïdjan). C'était aussi la première fois de la saison que le double champion du monde en titre ne montait pas sur le podium d'une course. Seulement 11ème sur la grille de départ, le Néerlandais est parvenu à grignoter plusieurs places, en retardant notamment au maximum son arrêt aux stands, mais cela n'a pas suffi pour se mêler à la lutte pour la victoire en compagnie des Ferrari, des Mercedes et de la McLaren de Lando Norris.

Avec seulement une semaine entre les Grands Prix de Singapour et du Japon, Max Verstappen n'aura pas eu le temps de trop cogiter. Le pilote Red Bull, toujours très largement en tête du championnat du monde, débarque au pays du soleil-levant avec l'esprit revanchard et la ferme intention de lancer une nouvelle série de victoires. C'est d'ailleurs sur le circuit de Suzuka qu'il avait décroché l'an dernier sa deuxième couronne mondiale à l'issue d'une épreuve raccourcie après de violentes précipitations qui avaient provoqué plus de deux heures d'interruption.

Lors de cette seizième manche de la saison, Max Verstappen devra sans doute ferrailler avec les pilotes Ferrari ragaillardis après la magnifique victoire de Carlos Sainz la semaine dernière. Auteur de la pole et d'une course sublimée par de bons choix stratégiques – notamment lors des derniers tours où il a laissé Lando Norris revenir sur lui pour que le Britannique bénéficie du DRS afin de se protéger des retours tonitruants des Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton -, l'Espagnol est donc devenu le premier pilote d'une écurie autre que Red Bull à s'imposer en 2023. De quoi booster la confiance de la Scuderia – Charles Leclerc ayant pour sa part signé une jolie troisième place – alors que le Grand Prix du Japon marquera ce week-end le début du dernier tiers de la saison.

A quelle heure suivre le Grand Prix du Japon ?

Il faudra être très matinal pour suivre en direct le seizième Grand Prix de la saison. Décalage horaire de sept heures entre le Japon et la France oblige, c'est de nuit ou tôt le matin dans l'Hexagone que se dérouleront les différentes épreuves. Ainsi, vendredi comme samedi, les pilotes seront sur la piste dès 4h30 du matin (heure française) pour les séances d'essais libres 1 et 3. Il sera un peu plus "facile" de regarder les libres 2 et les qualifications, programmées ces mêmes jours à partir de 8 heures. Le départ de la course sera quant à lui donné à 7 heures dimanche (14h à Suzuka).

Essais libres 1 à 4h30 le vendredi 22 septembre (durée : 1h)

Essais Libres 2 à 8h le vendredi 22 septembre (durée : 1h)

Essais Libres 3 à 4h30 le samedi 23 septembre (durée : 1h)

Qualifications à 8h le samedi 23 septembre (durée : 1h)

Grand Prix à 7h le dimanche 24 septembre (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix du Japon ?

Le Grand Prix du Japon sera diffusé exclusivement sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Les trois séances d'essais libres ainsi que les qualifications seront retransmises sur Canal+ Sport. Seule la course, dimanche à partir de 7h, aura les honneurs de la chaîne premium.

Vendredi 22 septembre : Libres 1 à 4h20 + Libres 2 à 7h45 à suivre sur Canal+ Sport

Samedi 23 septembre : Libres 3 à 4h20 + Qualifications à 7h40 à suivre sur Canal+ Sport

Dimanche 24 septembre : émission "La Grille" à 6h15 puis départ du Grand Prix à 7h sur Canal+

Comment regarder le Grand Prix du Japon de F1 en streaming ?

Vous préférez suivre le Grand Prix sur votre ordinateur, tablette ou au chaud au fond de votre lit avec votre smartphone et votre couette ? Pas de problème, ce seizième Grand Prix de la saison sera bien sûr également visionnable en streaming. Deux possibilités s'ouvrent à vous : l'accès à la plateforme de streaming de Canal+ MyCanal ou via le site officiel de la F1, F1.com. Les deux proposeront l'intégralité des séances d'essais, qualifications et course en direct mais aussi en replay. Sur MyCanal, l'activation du mode expert permet également de combiner écrans, multi-caméras (dont des caméras embarquées) et data, par exemple les chronos des pilotes en temps réel. Sur F1.com, la diffusion en direct des essais et de la course est complétée par des replays, des documentaires ou encore des rappels historiques via le service F1TV Pro, proposé à 64,99 euros par an ou 7,99 euros par mois.