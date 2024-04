Revanchard au Japon, Max Verstappen peut-il encore être battu ?

La 4ème manche du championnat du monde de Formule 1, dimanche au Japon, sera l'occasion pour Max Verstappen de rebondir après son abandon à Melbourne il y a deux semaines.

Le Grand Prix du Japon aura une saveur un peu particulière. Car après neuf victoires consécutives, à cheval sur les saisons 2023 et 2024, Max Verstappen a mordu la poussière lors de la dernière course disputée il y a quinze jours en Australie. Trahi, une fois n'est pas coutume, par la mécanique de sa Red Bull, le triple champion du monde, parti en pole, n'a pu boucler que trois tours avant d'abandonner à cause d'un problème de frein sur l'arrière droit de sa monoplace. Et, comme l'an dernier du côté de Singapour, c'est Carlos Sainz qui a profité de l'aubaine pour hisser sa Ferrari sur la plus haute marche du podium à Melbourne. Le pilote espagnol, de retour après avoir soigné sa crise d'appendicite qui lui avait coûté sa place en Arabie Saoudite, a réussi une course parfaite, suivi de près par Charles Leclerc pour un doublé aussi joli qu'inattendu pour la Scuderia.

Sur le traditionnel circuit de Suzuka, au calendrier depuis 1987, inutile de préciser que Max Verstappen aura à cœur de remettre les points sur les i. Talonné par Charles Leclerc au championnat du monde, le Néerlandais, double vainqueur sortant au Japon, entend réinstaller sa RB20 au sommet pour ne pas laisser naître l'espoir chez ses concurrents. Mais le fait que la Red Bull n'était pas si dominante dès les qualifications en Australie, et que Sergio Perez n'a pas fait mieux que cinquième du Grand Prix, devancé par les deux Ferrari mais aussi les deux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, laisse augurer un suspense auquel nous n'étions plus vraiment habitués ces derniers temps. Et personne ne s'en plaindra.

A quelle heure suivre le Grand Prix du Japon ?

Après l'Australie il y a quinze jours, il faudra encore se lever tôt pour suivre le Grand Prix du Japon en direct. Un peu moins tôt quand même puisque la course sur le circuit de Suzuka débutera à 7 heures (heure française) dimanche matin, soit deux heures plus tard que celle remportée par Carlos Sainz à Melbourne. Les vingt monoplaces effectueront leurs premiers tours de roue le vendredi dès 4h30 du matin à Paris, soit à 11h30 sur l'île de Honshu.

Essais libres 1 à 4h30 le vendredi 5 avril (durée : 1h)

Essais Libres 2 à 8h le vendredi 5 avril (durée : 1h)

Essais Libres 3 à 4h30 le samedi 6 avril (durée : 1h)

Qualifications à 8h le samedi 6 avril (durée : 1h)

Grand Prix à 7h le dimanche 7 avril (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix du Japon ?

Le Grand Prix du Japon sera diffusé exclusivement sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Il faudra zapper sur Canal+ Sport pour regarder les pilotes en découdre lors des deux premières journées tandis que le Grand Prix, dimanche, sera retransmis sur Canal+.

Vendredi 5 avril : Libres 1 à 4h10 + Libres 2 à 10h40 à suivre sur Canal+ Sport

Samedi 6 avril : Libres 3 à 4h10 + Qualifications à 10h40 à suivre sur Canal+ Sport

Dimanche 7 avril : émission "La Grille" à 5h55 puis départ du Grand Prix à 7h sur Canal+

Classement du championnat du monde pilotes (après 3 Grands Prix)

1. Max Verstappen (Red Bull) 51 points

2. Charles Leclerc (Ferrari) 47 points

3. Sergio Perez (Red Bull) 46 points

4. Carlos Sainz (Ferrari) 40 points

5. Oscar Piastri (McLaren) 28 points

6. Lando Norris (McLaren) 27 points

7. George Russell (Mercedes) 18 points

8. Fernando Alonso (Aston Martin) 16 points

9. Lance Stroll (Aston Martin) 9 points

10. Lewis Hamilton (Mercedes) 8 points

11. Oliver Bearman (Ferrari) 6 points

11. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 6 points

13. Niko Hülkenberg (Haas) 3 points

14. Kevin Magnussen (Haas) 1 point

La saison 2024 de Formule 1 comptera 24 Grands Prix. Elle a débuté à la fin du mois de février, à Bahreïn, et s'achèvera début décembre à Abu Dhabi. Voici le calendrier complet de la F1 2024 avec les horaires donnés en heure française :

1. GP de Bahrein (Sakhir) : samedi 2 mars (Vainqueur : Verstappen)

2. GP d'Arabie Saoudite (Djeddah) : samedi 9 mars (Vainqueur : Verstappen)

3. GP d'Australie (Melbourne) : dimanche 24 mars (Vainqueur : Sainz)

4. GP du Japon (Suzuka) : dimanche 7 avril à 7h

5. GP de Chine (Shanghai) : dimanche 21 avril à 8h

6. GP de Miami (Miami) : dimanche 5 mai à 21h

7. GP d'Emilie-Romagne (Imola) : dimanche 19 mai à 15h

8. GP de Monaco : dimanche 26 mai à 5h

9. GP du Canada (Montréal) : dimanche 9 juin à 20h

10. GP d'Espagne (Barcelone) : dimanche 23 juin à 15h

11. GP d'Autriche (Spielberg) : dimanche 30 juin à 15h

12. GP de Grande-Bretagne (Silverstone) : dimanche 7 juillet à 16h

13. GP de Hongrie (Budapest) : dimanche 21 juillet à 15h

14. GP de Belgique (Spa-Francorchamps) : dimanche 28 juillet à15h

15. GP des Pays-Bas (Zandvoort) : dimanche 25 août à15h

16. GP d'Italie (Monza) : dimanche 1er septembre à15h

17. GP d'Azerbaïdjan (Bakou) : dimanche 15 septembre à 13h

18. GP de Singapour (Marina Bay) : dimanche 22 septembre à 14h

19. GP des Etats-Unis (Austin) : dimanche 20 octobre à 21h

20. GP du Mexique (Mexico) : dimanche 27 octobre à 20h

21. GP du Brésil (Interlagos) : dimanche 3 novembre à 19h

22. GP de Las Vegas (Las Vegas) : dimanche 24 novembre à 6h

23. GP du Qatar (Losail) : dimanche 1er octobre à 15h

24. GP d'Abu Dhabi (Yas Marina) : dimanche 8 décembre à14h