Formule E Rome : heure, diffusion TV... Le programme complet

Les 3e et 4e manches du championnat de Formule E 2021 se tiennent ce week-end à Rome. A quelle heure suivre les courses et sur quelles chaînes TV, quels sont les pilotes engagés ? Voici le programme complet !

Week-end à Rome... Pas d'Etienne Daho au programme ces prochains jours mais bien de la Formule E avec la suite de la saison 2021. Bonne nouvelle pour les fans, il y'aura même double dose de moteurs électriques vrombissant dans les rues de la capitale italienne puisque le bouleversement du calendrier 2021, en raison de la crise sanitaire, a entraîné l'organisation d'une double course à Rome, les 10 et 11 avril. Les deux courses se disputeront sur le même tracé, à l'image de ce qui a été fait pour l'entame de la saison à Diriyah en Arabie Saoudite.

Place donc aux manches 3 et 4 de la saison ! Nyck De Vries arrive en leader à Rome. Le champion de Formule 2 2019 a bien réussi son entame de saison et débarque en Italie nanti de 32 points grâce notamment à sa pole position dans la course 1 et au meilleur tour réalisé lors de la course 2. Le Néerlandais de l'équipe Mercedes devance le Britannique Sam Bird de Jaguar crédité de 25 points et Robin Frijns (Envision) avec 22 points. Côté français, Jean-Eric Vergne n'a pas brillé avec sa DS Techeetah et sera en quête de ses premiers points à Rome, comme Norman Nato et sa Venturi. Voici le programme complet de ce week-end romain de Formule E !

Double course ce week-end à Rome avec deux manches consécutives les 10 et 11 avril. Comme de coutume, elles seront précédées par une séance de qualification le jour-même.

Samedi 10 avril :

Séance d'essais 1 : 07h55 à 8h55

Séance d'essais 2 : 10h10 à 10h55

Qualifications : 11h45 à 13h15

Course : 15h30 à 17h30

Le programme pour le dimanche 11 avril doit encore être précisé mais les horaires devraient être similaires.

L'E-Prix de Rome 2021 sera diffusé sur plusieurs chaînes et sites internet. Eurosport possède les droits TV pour toute la saison et diffusera l'intégralité de la manche de Rome sur le player Eurosport, essais compris. Les qualifications et la course seront diffusées en direct sur la chaîne Eurosport 1 le samedi 10 avril. Des précisions doivent encore être apportées pour le dimanche 11 avril. Rendez-vous également sur le site internet de L'Equipe pour suivre en streaming gratuit les qualifications et la course. La course sera également diffusée en différé sur La Chaîne L'Equipe (canal 21 de la TNT gratuite) de 19h30 à 21h30 samedi 10 avril.

24 pilotes, répartis dans 12 équipes, seront au départ de cet e-Prix de Rome 2021. Voici la liste complète des engagés :