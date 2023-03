GP Arabie Saoudite : où voir le Grand Prix gratuitement ? Les horaires et la chaîne TV !

GP ARABIE SAOUDITE. Deuxième Grand Prix de la saison 2023 de F1 ce dimanche 19 mars 2023 avec le GP d'Arabie Saoudite à Djeddah. La course sera retransmise sur Canal +. Découvrez tous les horaires et le programme TV complet.

Rendez-vous sur Canal + ce dimanche 19 mars 2023 pour suivre le Grand Prix d'Arabie Saoudite de F1, le 2e GP de la saison 2023. Bonne nouvelle, la course est diffusée en clair ce dimanche, comme confirmé par la chaîne Canal +. Pas besoin d'abonnement cette fois puisque le Grand Prix sera accessible à tous sur Canal +. Deux semaines après sa victoire au Bahrein, couplé d'un doublé Red Bull, Max Verstappen fait face à un tout autre défi puisque, victime d'un problème moteur en qualifications, le Néerlandais s'élancera seulement du 15e rang sur le tracé urbain mais ultra rapide de Dejeddah. La pole position est revenue à son coéquipier mexicain Sergio Perez, déjà auteur de la pole l'an dernier sur ce même circuit. A quelle heure suivre le départ et sur quelle chaîne ? Voici ci-dessous le programme complet.

A quelle heure a lieu le départ du Grand Prix d'Arabie Saoudite 2023 de F1 ?

18 heures, heure française c'est l'heure à laquelle les feux de la grille de départ s'éteindront, donnant le "go" aux 20 pilotes engagés. Le décalage horaire est de deux heures avec Djeddah où il sera donc 20 heures et la nuit déjà tombée. C'est sous les projecteurs et dans une température tombante que cette course va avoir lieu.

Sur quelle chaîne TV suivre le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2023 ?

Rendez-vous sur Canal + diffuseur exclusif de la Formule 1 en France pour l'ensemble de la saison 2023. La chaîne proposera comme de coutume un riche programme avec l'émission La Grille dès 16h55 pour monter en puissance avant le départ. Attention, seule la course à partir de 18h sera diffusée en clair, suivie du podium et de l'émission Formula One à 19h55. Cette course fait partie des exceptions puisque le reste des Grands Prix est habituellement proposé en exclusivité aux abonnés de Canal +.

Canal + est le diffuseur exclusif de la saison de F1 en France. La chaîne payante sur abonnement diffusera donc l'intégralité du week-end de course, y compris les essais libres et les qualifications le samedi. A noter qu'il est également possible de visionner la course en direct ainsi que ces sessions d'essais libres et de qualifications sur votre ordinateur; via la plateforme de streaming MyCanal.fr, elle aussi disponible sur abonnement.

D'autres préféreront utiliser le site officiel de la F1. F1.com propose en effet un abonnement appelé F1 TV Direct, qui permet quant à lui de visionner de nombreuses vidéos en streaming à la demande. Cela comprend donc les essais, qualifications, et bien sûr les courses de toute la saison de F1 en direct. Les passionnés de F1 les plus chevronnés retrouveront aussi le live timing ainsi que des statistiques. Il est même possible de suivre son pilote préféré en caméra embarquée durant la course ! L'abonnement annuel à ce service coûte la somme de 189 euros. Il est aussi possible de s'abonner au mois. Avec cet abonnement, vous profiterez de :

toutes les séances d'essais libres et qualifications en direct

la course en direct et en replay

les chronométrages (et live timing) en direct

les courses annexes (F2, F3...) en direct

les caméras embarquées et les communications radios des pilotes

des archives de courses de F1 pour revivre l'histoire de cette compétition

Quelle est la grille de départ du GP d'Arabie Saoudite 2023 ?

La pole position est revenue à Sergio Perez et sa Red Bull. Fernando Alonso (Aston Martin) et George Russell (Mercedes) partiront 2e et 3 en profitant de la pénalité infligée à Charles Leclerc (10 places sur la grille en raison d'un changement d'un composant sur son moteur). Le Monégasque partira 12e dimanche après avoir réalisé le 2e temps des qualifications. A noter que les Alpines d'Esteban Ocon et Pierre Gasly ont su se hisser en Q3 et seront en embuscade pour marquer de gros points au championnat du monde. Max Verstappen, victime d'un problème moteur en qualifications ne part que 15e et devra réaliser une solide remontée, à suivre dès 18 heures heure française.