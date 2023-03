Qui gagne le plus en F1 ? Voici les salaires 2023 des pilotes de la F1 !

Salaire 2023 estimé (selon RacingNews) : 5 millions de dollars par an, hors primes et sponsors.

Revenu à la dernière minute en F1 au début de la saison 2022 suite au déclenchement de la guerre en Ukraine et l'éviction de Nikita Mazepin chez Haas, Kevin Magnussen a profité de son expérience et d'un statut de leader de l'écurie à côté du critiqué Mick Schumacher pour s'imposer. Le Danois, fils de l'ex-pilote de F1 et Corvette en Endurance Jan Magnussen, se place, en ce qui concerne son salaire, à hauteur de pilotes vainqueurs de Grands Prix comme Fernando Alonso et Pierre Gasly selon le classement 2023 établi par le site Racingnews.