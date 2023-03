GP d'Australie de F1 : quand et où suivre les essais ? Chaîne TV et heures

Le Grand Prix d'Australie de F1 se tient ce week-end sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne. A quelle heure suivre les essais et la course, 3e GP de la saison 2023 ? Voici le programme, toute les chaînes TV et les horaires...

Avis aux noctambules ou aux fans les plus matinaux, le Grand Prix d'Australie est de retour et se déroule ce week-end sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne. Les essais libres, qualifications comme la course auront lieu de bonne heure en France en raison du décalage horaire. Rendez-vous dès 3h du matin pour les premiers essais libres quand les qualifications et la course se tiendront plutôt en début de matinée.

Le tenant du titre se nomme Charles Leclerc (Ferrari) alors que le rendez-vous du bout du monde n'avait pas eu lieu en 2020 et 2021. L'édition 2020 avait été annulée à la dernière minute en raison de l'émergence fracassante du Covid-19 et plusieurs cas de contamination dans le paddock trois jours avant le début du confinement en France avant que le calendrier ne comprenne pas le GP australien en 2021.

Comme Oscar Piastri (McLaren), nouveau local de l'étape, les pilotes vont bien (re)découvrir le tracé semi-urbain de Melbourne avec ses courtes lignes droites et ses courbes rapides entrecoupés de gros freinages. Un tracé plutôt atypique qui permettra peut-être aux Ferrari, Aston Martin ou Mercedes de davantage inquiéter des Red Bull dominatrices à Bahrein et en Arabie Saoudite. Retrouvez ci-dessous le programme complet de ce GP d'Australie 2023.

Mettez votre réveil à partir de vendredi si vous voulez suivre le Grand Prix d'Australie en intégralité. Tout débutera vendredi avec les premiers essais libres, suivis des qualifications samedi et de la course dimanche.

Essais libres 1 à 3h30 du matin (heure française) le vendredi 31 mars 2023 (durée : 1h)

Essais libres 2 à 07h (heure française) le vendredi 31 mars 2023 (durée : 1h)

Essais libres 3 à 3h30 (heure française) le samedi 1er avril 2023 (durée : 1h)

Qualifications à 07h (heure française) le samedi 1er avril 2023 (durée : 1h)

Grand Prix d'Australie : départ de la course à 07h le dimanche 2 avril 2023. (durée : 2h maximum)

Vendredi 31 mars 2023 : Essais libres 1 à 3h30 et essais libres 2 à 7h (heure française) à suivre sur Canal + Sport.

Samedi 1er avril 2023 : Essais libres 3 à 3h30 et Qualifications à 7h (heure française) à suivre sur Canal + Sport.

Dimanche 2 avril 2023 : émission "La Grille" puis départ du Grand Prix à 7h (heure française) sur Canal +.

Vous préférez suivre le Grand Prix sur votre ordinateur, tablette ou au chaud au fond de votre lit avec votre smartphone et votre couette ? Pas de problème, ce troisième Grand Prix de la saison sera bien sûr également visionnable en streaming. Deux possibilités s'ouvrent à vous : l'accès à la plateforme de streaming de Canal+ MyCanal ou via le site officiel de la F1, F1.com. Les deux proposeront l'intégralité des séances d'essais, qualifications et course en direct mais aussi en replay. Sur MyCanal, l'activation du mode expert permet également de combiner écrans, multi-caméras (dont des caméras embarquées) et data, par exemple les chronos des pilotes en temps réel. Sur F1.com, la diffusion en direct des essais et de la course est complété par des replays, des documentaires ou encore des rappels historiques via le service F1TV Pro, proposé à 64,99 euros par an ou 7,99 euros par mois.