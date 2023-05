"GP de Monaco de F1 : quand et où suivre les essais et qualifs ? Heures et chaîne TV"

GP Monaco. Le championnat du monde de Formule 1 se poursuit sur le mythique circuit urbain de la Principauté ce week-end des 27 et 28 mai 2023. A quelle heure suivre les essais et la course ? Voici le programme, les chaînes TV et les horaires.

Une semaine après l'annulation du Grand Prix d'Emilie Romagne, en raison des inondations qui ont frappé le nord de l'Italie, le paddock prend ce week-end ses quartiers à Monaco où se tiendra la sixième manche du championnat du monde 2023. Sur l'un des plus anciens circuits de Formule 1, dessiné dans les rues monégasques, les premiers essais auront lieu ce vendredi 26 mai sur canal+ sport, à partir de 13h10, les qualifications se tiendront samedi 27 mai à 15h40 sur canal+ et la course est programmée à 15h le dimanche 28 mai, toujours sur la chaîne cryptée.

Il y a un an, c'est le pilote mexicain Sergio Perez qui avait triomphé à Monaco devant son coéquipier Max Verstappen pour un doublé Red Bull. Vainqueur du dernier Grand Prix disputé il y a trois semaines du côté de Miami, le Néerlandais ne s'est imposé qu'une seule fois en Principauté, en 2021. Leader du championnat du monde après six courses, Max Verstappen sera encore une fois le pilote à battre ce week-end.

A Monaco, où le spectacle est souvent au rendez-vous, sur un circuit lent et tortueux, les adversaires des Red Bull peuvent croire en leurs chances, à commencer par les Ferrari, les Mercedes et les Aston Martin, toutes en quête d'une première victoire cette saison. Est-ce que la domination sans partage de l'écurie autrichienne en 2023 prendra fin dimanche en Principauté ? Retrouvez ci-dessous le programme complet de ce Grand Prix de Monaco.

A quelle heure suivre le Grand Prix de Monaco ? Les horaires des essais libres, qualifications et course

Pour ne rien manquer du Grand Prix de Monaco, il ne faudra pas faire la sieste vendredi, la première séance d'essais libres étant programmée en tout début d'après-midi. La course, elle, aura lieu dimanche au traditionnel horaire de 15h pour les Grand Prix disputés en Europe.

Essais libres 1 à 13h10 le vendredi 26 mai 2023 (durée : 1h)

Essais libres 2 à 16h40 le vendredi 26 mai 2023 (durée : 1h)

Essais libres 3 à 12h10 le samedi 27 mai 2023 (durée : 1h)

Qualifications à 15h40 le samedi 27 mai 2023 (durée : 1h)

GP de Monaco : départ de la course à 15h le dimanche 28 mai 2023 (durée : 2h maximum)

Le Grand Prix de Monaco 2023 sera à suivre sur Canal+, le diffuseur habituel du championnat du monde. Les trois séances d'essais libres seront diffusées sur Canal+ sport vendredi et samedi. Les qualifications, samedi, et la course, dont le départ sera donné à 15h dimanche dans les rues de la Principauté, seront diffusées en exclusivité sur la chaîne premium du groupe Canal.

Vendredi 26 mai 2023 : Essais Libres 1 à 13h10 et Essais Libres 2 à 16h40 à suivre sur Canal+ Sport

Samedi 27 mai 2023 : Essais libres 3 à 12h10 à suivre sur Canal+ Sport et Qualifications à 15h40 à suivre sur Canal+

Dimanche 28 mai 2023 : émission "La Grille" à 14h puis départ du Grand Prix à 15h sur Canal+

Vous préférez suivre le Grand Prix sur votre ordinateur, tablette ou au chaud au fond de votre lit avec votre smartphone et votre couette ? Pas de problème, ce sixième Grand Prix de la saison sera bien sûr également visionnable en streaming. Deux possibilités s'ouvrent à vous : l'accès à la plateforme de streaming de Canal+ MyCanal ou via le site officiel de la F1, F1.com. Les deux proposeront l'intégralité des séances d'essais, qualifications et course en direct mais aussi en replay. Sur MyCanal, l'activation du mode expert permet également de combiner écrans, multi-caméras (dont des caméras embarquées) et data, par exemple les chronos des pilotes en temps réel. Sur F1.com, la diffusion en direct des essais et de la course est complétée par des replays, des documentaires ou encore des rappels historiques via le service F1TV Pro, proposé à 64,99 euros par an ou 7,99 euros par mois.