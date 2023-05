Une marque française s'attaque à Pikes Peak avec une vraie bête de course

Engagée en Formule 1 mais aussi en Endurance en championnat WEC et aux 24 Heures du Mans, la marque sportive du groupe Renault, Alpine, relève le défi de Pikes Peak, la mythique course américaine. La firme a présenté une A110 extrême à quelques semaines de l'événement.

Alpine est décidément sur tous les fronts en 2023 ! Engagée en Formule 1 mais aussi en Endurance en championnat WEC et aux 24 Heures du Mans, la marque sportive du groupe Renault doit également prochainement dévoiler son premier véhicule 100% électrique via un concept préfigurant la future A290, sorte de Renault 5 électrique extrême et sportive.

Mais c'est pour une autre actualité qu'Alpine fait le buzz en ce début du mois de mai avec la confirmation de sa participation à la prochaine édition de Pikes Peak, la célèbre course de côte américaine remportée il y a quelques années, record en prime, par Sébastien Loeb et Peugeot. Pour relever le défi, Alpine a revu sa berlinette new look ! L'A110 Pikes Peak, c'est son nom, a été transformée en une bête de course pour relever le défi de Pikes Peak et ses 156 virages vers le sommet du pic du Colorado.

© Alpine

Des splitters extrêmement marqués, des déflecteurs sur les extrémités du bouclier et un aileron arrière imposant sont quelques-uns des éléments clés de cette voiture, conçus pour générer de l'appui dans les nombreux virages et épingles de la course. La voiture est également équipée d'un moteur de près de 500 chevaux et a subi un travail spécifique sur le poids pour réduire sa masse à seulement 950 kilogrammes ! Le rapport poids-puissance s'annonce donc détonnant.

© Alpine

Les équipes d'Alpine et de Signatech, l'écurie partenaire d'Alpine en Endurance et chargée d'engager les prototypes bleus aux 24 Heures du Mans (cette année en catégorie LMP2 avec deux voitures au départ) ont travaillé ensemble pour créer une voiture plus extrême que jamais. avec un aérodynamisme amélioré, un bloc moteur plus puissant et donc un poids plume.

© Alpine

La voiture est équipée d'un aileron arrière imposant, de splitters et de déflecteurs, ainsi que d'une entrée d'admission sur le pavillon. Les proportions d'origine ont été conservées pour que la voiture reste éligible à la catégorie Time Attack 1. On note également une déco originale qui reprend sur le toit les étoiles du drapeau américain, mêlé au bleu-blanc-rouge made in France d'Alpine.

© Alpine

La voiture sera pilotée par Raphaël Astier, déjà engagé en course de côte avec Alpine. Il sera chargé de réaliser des essais en France avant de se rendre à Colorado Springs pour l'événement en juin 2023.