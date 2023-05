"GP de Miami : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la course ?"

Place au GP de Miami ce week-end, cinquième course de la saison 2023 de Formule 1. Horaires, chaînes TV, abonnement streaming, voici toutes les infos et le programme complet pour ne rien manquer du Grand Prix !

Rendez-vous ce samedi soir pour suivre la séance de qualifications du Grand Prix de Miami aux Etats-Unis ! Ce cinquième GP de la saison 2023 se déroule dimanche 7 mai 2023 sur le circuit tracé autour du Hard Rock Stadium de Miami. La séance de qualifications a lieu samedi 6 mai à partir de 22h, heure française.

A quelle heure suivre le GP de Miami ? Tous les horaires, l'heure du départ

Après les essais libres dont la dernière séance, les essais libres 3, ont lieu à 18h30 samedi 6 mai heure française, rendez-vous dès 21h30 pour suivre la séance de qualifications. Attention, le départ de la course dimanche 7 mai aura lieu à 21h30, heure française.

Essais libres 3 à 18h30 (heure française) le samedi 6 mai 2023 (durée : 1h)

Qualifications à 22h (heure française) le samedi 6 mai 2023 (durée : 1h)

Grand Prix de Miami : départ de la course à 21h30 le dimanche 7 mai 2023. (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne est diffusée le GP de Miami ? Le programme TV

Le Grand Prix de Miami sera à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes du groupe Canal +. Pas de diffusion en clair cette fois pour cette course programmée en soirée, heure française. Les essais libres et qualifications seront à retrouver sur Canal + Sport alors que le départ puis l'intégralité de la course seront à suivre sur l'antenne de Canal +. La prise d'antenne est prévue dès 20h25 avec l'émission "La Grille".

Ce 5e Grand Prix de la saison 2023 sera bien sûr également visionnable en streaming, notamment si vous préférez suivre la course en soirée sur votre ordinateur, tablette ou au chaud au fond de votre lit avec votre smartphone et votre couette. Deux possibilités s'ouvrent à vous : l'accès à la plateforme de streaming de Canal+ MyCanal ou via le site officiel de la F1, F1.com. Les deux proposeront l'intégralité des séances d'essais, qualifications et course en direct mais aussi en replay.

Sur MyCanal, l'activation du mode expert permet également de combiner écrans, multi-caméras (dont des caméras embarquées) et data, par exemple les chronos des pilotes en temps réel. Sur F1.com, la diffusion en direct des essais et de la course est complété par des replays, des documentaires ou encore des rappels historiques via le service F1TV Pro, proposé à 64,99 euros par an ou 7,99 euros par mois.