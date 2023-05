Ferrari 499P : photos, pilotes, infos… la mythique marque italienne vient réenchanter Le Mans

24H DU MANS. Absente depuis 1973, Ferrari sera de retour sur la plus grande course d'Endurance au monde les 10 et 11 juin prochains. Plutôt performante lors des premières courses de la saison, la 499P peut nourrir des ambitions.

L'édition du centenaire des 24 Heures du Mans ne pouvait pas rêver mieux. En plus du retour de Peugeot, dont la dernière participation remontait à 2011, les organisateurs de la plus célèbre des courses d'Endurance peuvent s'enorgueillir de la présence les 10 et 11 juin prochains du constructeur automobile le plus prestigieux au monde : Ferrari. La marque italienne officielle n'avait plus posé ses roues sur le circuit des 24 Heures depuis…1973 (une écurie privée avait participé aux éditions 1995, 1997 et 1998, ndlr). Cinquante ans après, la firme de Maranello vient renouer le fil de son histoire avec Le Mans, et ce n'est peut-être pas une coïncidence si ce grand retour intervient pour les 100 ans de la première édition, disputée en 1923.



Lauréate de la course à neuf reprises, entre 1949 et 1965, Ferrari s'est éclipsée quelques années après sa dernière victoire, laissant les Porsche – le recordman de succès au Mans (19) -, Audi et autres Toyota briller sur le circuit sarthois. Mais début 2021, la marque au cheval cabré annonçait son grand retour dans le championnat du monde d'Endurance pour 2023, et par la même occasion aux 24 Heures du Mans, quatrième manche du calendrier WEC cette année. Pour tenter de revenir au sommet, les ingénieurs de la Scuderia ont élaboré la 499P, un prototype à motorisation hybride, floqué des numéros 50 – pour rappeler les 50 ans d'absence – et 51.



Les photos de la Ferrari 499P, une allure agressive et élégante



© Hasan Bratic/SIPA



Sous le capot du bolide, c'est un moteur V6 biturbo, inspiré de celui de la 296 GT3 de course, qui propulse la Ferrari, dont les quatre roues sont motrices. Sa puissance plafonne à 680 ch, comme le stipule la réglementation de la FIA pour concourir dans la catégorie reine des 24 Heures. L'essieu avant est quant à lui animé par un électromoteur de 272 ch, alimenté par une batterie d'une tension de 900 V. Côté design, la 499P est un savant mélange de lignes plates et d'arrondis, au niveau des roues et du toit, ce qui lui donne une allure aussi bien élégante qu'agressive. A l'arrière, son proéminent aileron vient renforcer son aérodynamisme. L'ensemble, livré évidemment en rouge, avec quelques bandes jaunes sur le capot, le toit, les ailes et l'aileron, reflète bien l'identité Ferrari.



Et que donne-t-elle sur la piste ? Après les trois premières manches du championnat du monde d'Endurance, les résultats sont assez probants et ont donné le sourire aux ingénieurs de Maranello. Dès la première course, mi-mars à Sebring (Etats-Unis), la Scuderia a placé une de ses voitures sur le podium. En Floride, dans le format des 1000 miles, la n°50 a talonné les Toyota Gazoo, quintuples tenantes du titre au Mans. Un mois plus tard, lors des 6 Heures de Portimão, les Ferrari confirmaient leurs bons débuts, la n°50, encore elle, accrochait la deuxième place, tandis que la n°51 se classait sixième. Enfin, lors des 6 Heures de Spa-Francorchamps à la fin du mois d'avril, la 499P se hissait une nouvelle fois sur le podium, à la troisième marche, mais cette fois-ci c'est la n°51 qui connaissait les honneurs quand la n°50, pourtant dans les clous après quatre heures de course, finissait dans le mur suite à une erreur de pilotage de l'Italien Antonio Fuoco, juste après avoir quitté les stands pour changer de pneus.



Quels sont les pilotes au volant de la 499P ?



© FERRARI



Après trois manches en 2023, toutes remportées par Toyota, qui sera encore le grandissime favori dans la Sarthe, les Ferrari se sont imposées comme l'outsider n°1 pour la victoire au Mans. ''Nous savons que Toyota sera le favori, mais nous ferons de notre mieux et jouerons toutes nos cartes, déclarait récemment Alessandro Pier Guidi sur le site officiel de la firme italienne. C'est une longue course, et de nombreux facteurs, à commencer par la fiabilité, peuvent être cruciaux. Nous espérons obtenir un excellent résultat.'' L'expérimenté pilote transalpin (39 ans), spécialisé dans les courses d'endurance depuis 2017, sera au volant de la Ferrari n°51 en compagnie de son compatriote Antonio Giovinazzi, vu en Formule 1 pendant deux saisons entre 2019 et 2021, et du Britannique James Calado. Le prototype n°50 passera lui entre les mains de l'Italien Antonio Fuoco, de l'Espagnol Miguel Molina et du Danois Nicklas Nielsen.



Engagées avec l'écurie AF Corse, dirigée par l'ancien pilote Amato…Ferrari (aucun lien de parenté avec Enzo Ferrari), les 499P seront forcément l'une des attractions des 24 Heures du Mans, au même titre que les Peugeot 9X8, lors du deuxième week-end du mois de juin. Et la prestigieuse marque italienne, pas toujours à son avantage ces derniers temps en Formule 1, compte bien très vite renouer avec son glorieux passé. Dès cette année ?