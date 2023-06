Les Porsche 963 sont en embuscade aux 24 Heures du Mans, peuvent-elles créer la surprise ?

Porsche s'avance en outsider de l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans mais son expérience et son record de victoires fait de lui un concurrent de taille. La nouvelle 963, en retrait en début de saison, affiche déjà une belle progression. Suffisante pour faire trembler le grand favori Toyota ?

L'air du Mans donne-t-il des ailes à Porsche ? Au vu de la riche histoire de la firme de Weissach dans la Sarthe, on serait tenté de dire oui et les essais disputés sur le circuit des 24 Heures du Mans avant le grand départ samedi 10 juin ont été une bonne surprise pour les quatre nouvelles Hypercars Porsche 963 engagées. Pour son retour aux 24 Heures du Mans dans la catégorie reine, six ans après son 19e et dernier succès avec la 919 Hybrid, Porsche arrive avec un retard certain sur le grand favori Toyota vainqueur des 5 dernières éditions. Le début de saison n'a d'ailleurs pas été très encourageant, tant aux Etats-Unis à Sebring qu'en Europe aux dernières 6 Heures de Spa.

Si la marque japonaise a pu cacher son jeu et se focaliser sur la course, force est toutefois de constater que l'écart a fondu à mesure que Porsche prenait à nouveau ses marques sur ce circuit sans pareil. Le verdict des qualifications l'a un peu plus illustré. Si les 963 n'avaient pas le rythme pour chasser la pole comme Ferrari, elles seront en embuscade au départ avec des 4e, 7e, 9e et 16e places sur la grille de départ. De quoi viser une 20e victoire historique à l'occasion de l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans ? Cela peut paraître un brin ambitieux mais avec Porsche au Mans, on n'est jamais sûr de rien !

Les photos de la Porsche 963 engagée aux 24 Heures du Mans 2023

La 963 s'inscrit dans la lignée prestigieuse et victorieuse des modèles Porsche sacrés au Mans depuis 1970, date du premier succès de la Porsche 917 K. Ses lignes et son design ne sont pas sans rappeler les modèles iconiques des années 80, la décennie des triomphes Porsche dans la Sarthe avec les mythiques 956 et 962 vainqueurs de six des 10 éditions disputées dans les années 1980, le constructeur allemand ayant auparavant remporté l'édition 1981 avec la "barquette" 936.

Honorant la philosophie de la nouvelle catégorie Hypercar qui se veut un trait d'union stylistiques avec les voitures de Monsieur Tout le monde, on retrouve également un clin d'oeil à l'arrière au modèle phare de la marque, la Porsche 911. Une bande lumineuse court ainsi sur toute la face arrière à l'image de la signature lumineuse de la dernière génération de 911, la type 992.

Les quatre Porsche 963 aux 24 Heures du Mans 2023

Pour cette édition 2023, quatre Porsche 963 sont engagées, dont une confiée à une équipe privée, le team Hertz Jota. Les trois autres Hypercars sont gérées directement par l'usine, en collaboration avec l'équipe américaine Penske avec qui Porsche a de solides attaches et un bel historique outre-Atlantique, en témoignent les engagements et victoires passées avec la 917 mais aussi la LMP2 RS Spyder en ALMS entre 2005 et 2008. Ces trois 963, aux numéros n°5, n°6 et n°75 ont hérité d'une livrée spéciale bariolée pour cette édition des 24 Heures du Mans quand la déclinaison "privée" n°38 se pare de liserés dorés.

Au niveau des spécifications techniques, voici ce qu'il faut retenir sur cette Porsche 963 :

Contrairement à ses rivaux Toyota, Peugeot ou Ferrari, Porsche a opté pour un châssis LMDH. C'est à dire que la marque allemande ne l'a pas conçu elle-même mais se base sur un des châssis autorisés par le règlement et fourni par le constructeur américain Multimatic.

Multimatic a fourni l'ossature de la Porsche 963 autour de laquelle la marque allemande a développé un moteur essence V8 biturbo. Comme le veut le réglement LMDH, un système hybride a été développé en collaboration avec Williams pour la batterie, Bosch pour l'électronique et le spécialiste XTrac pour la transmission.

Le moteur V8 développe 680 chevaux, aidés par le moteur électrique en complément.

Quels sont les pilotes Porsche aux 24 Heures du Mans 2023 ?

Quatre équipages sont donc au départ pour Porsche, ce qui représente 12 pilotes. Trois d'entre eux sont Français, l'expérimenté adepte du GT Fred Makowiecki (vainqueur de la catégorie GTE Pro en 2022) mais aussi Kevin Estre et Mathieu Jaminet. Les "Bleus" ne seront pas associés et sont disséminés dans trois équipages différents. Kevin Estre sera notamment associé à l'Allemand André Lotterer déjà vainqueur à trois reprises avec Audi. Voici les compositions des trios Porsche au départ :