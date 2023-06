Grand Prix des Pays-Bas de MotoGP : TV, horaires, streaming… Toutes les infos

GP DES PAYS-BAS MOTO. Huitième manche du championnat du monde 2023, le Grand Prix des Pays-Bas se déroule ce week-end sur l'historique circuit d'Assen. Chaîne TV, horaires, résultats... Demandez le programme.

Le championnat du monde de MotoGP ne fait pas relâche. Après les Grands Prix d'Italie et d'Allemagne, les pilotes vont enchaîner une troisième course en trois semaines ce week-end aux Pays-Bas. Après sept manches, Francesco Bagnaia, vainqueur de trois courses dont celle disputée au Mugello il y a quinze jours, pointe en tête du championnat du monde, avec 16 points d'avance sur Jorge Martin, comme lui sur Ducati. L'Espagnol demeure un sérieux rival pour l'Italien dans la course au titre, il reste d'ailleurs sur deux deuxièmes places lors des Grands Prix de France et d'Italie et s'est imposé dimanche dernier en Allemagne.

Aux Pays-Bas, sur l'historique circuit d'Assen, les deux rivaux feront encore office de grands favoris. Pour leur contester la victoire, Johann Zarco figure clairement au rang de l'outsider n°1. Le Français reste sur trois podiums (trois fois 3ème) et pointe à la quatrième place du championnat du monde, 51 points derrière Bagnaia. Le Cannois, victime d'une chute spectaculaire le week-end dernier lorsque la moto de Marc Marquez l'a percuté en pleine séance d'essais libres, court toujours après sa première victoire dans la catégorie reine mais semble plus proche que jamais d'y parvenir.

Si Johann Zarco connaît une période faste, on ne peut pas en dire autant de Fabio Quartararo. Le champion du monde 2021 vit une véritable saison galère et ce n'est pas sa 13ème place dimanche dernier sur le Sachsenring qui lui a redonné le sourire. La huitième manche du championnat du monde, lequel fera ensuite une pause jusqu'au 6 août, sera pour le pilote Yamaha une nouvelle occasion de se relancer.

A quelle heure suivre le Grand Prix des Pays-Bas ? Tous les horaires

Le Grand Prix des Pays-Bas de MotoGP a lieu ce dimanche 25 juin 2023. Retrouvez le programme complet ci-dessous :

Essais libres 1 à 10h45 le vendredi 23 juin 2023 (durée : 45mn)

Essais libres 2 à 15h le vendredi 23 juin 2023 (durée : 1h)

Essais libres 3 à 10h10 le samedi 24 juin 2023 (durée : 30mn)

Qualifications 1 à 10h50 le samedi 24 juin 2023 (durée : 15mn)

Qualifications 2 à 11h15 le samedi 24 juin 2023 (durée : 15mn)

Course sprint à 15h le samedi 24 juin 2023 (durée: 20-25 mn)

Warm-up à 9h45 le dimanche 25 juin (durée : 10mn)

Course : départ à 14h le dimanche 25 juin 2023 (durée : 40-45mn)

Grand Prix des Pays-Bas : chaîne TV, horaires et programme

Le Grand Prix des Pays-Bas de moto sera à suivre sur Canal+, le diffuseur habituel du championnat du monde. Les essais libres, les qualifications et la course sprint seront diffusés exclusivement sur Canal+ 360 vendredi et samedi, la course, dont le départ sera donné à 14h (heure française) à Assen, sera retransmise sur Canal+.

Vendredi 23 juin : Libres 1 (10h45-11h30) + Libres 2 (15h-16h) sur Canal+ 360

Samedi 24 juin : Libres 3 (10h10) + Q1 (10h50) + Q2 (11h15) + Course sprint (15h) sur Canal+ 360

Dimanche 25 juin : Warm-up (9h45) sur Canal+ 360 + Grand Prix (14h) sur Canal+

Il est également possible de suivre la MotoGP sur ordinateur via l'offre de streaming de Canal + avec MyCanal. Disponible sur ordinateur mais aussi tablette ou smartphone via une application, MyCanal permet de suivre la TV en direct. Il suffit pour cela d'entrer votre compte abonné (mail + mot de passe) pour vous connecter. Autre option si vous n'êtes pas abonné à Canal +, le site officiel du MotoGP propose des offres de streaming vidéo. Le pass annuel est facturé 139,99 euros, le pass mensuel 29,99 euros.