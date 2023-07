Cette autoroute des vacances est l'une des plus chères de France et elle a encore augmenté

Les tarifs du réseau autoroutier ont connu une nouvelle augmentation en 2023. Mais une autoroute tout particulièrement a vu ses prix bondir...

En 2023, le réseau autoroutier français compte plus de 12 000 kilomètres. Même s'il est difficile d'éviter les bouchons lorsqu'elles sont prises d'assaut en juillet et en août, ces autoroutes permettent de considérablement réduire les distances et les temps de trajet, parfois de plusieurs heures. Entre Paris et Marseille, emprunter les autoroutes A6 et A7 permet de boucler les 777 kilomètres en 6h45 (calcul effectué avec un trafic fluide et sans arrêt) contre 10h15 pour effectuer un parcours plus long par les routes nationales et départementales (910 kilomètres).

Bien sûr, la dépense n'est pas la même. Le deuxième itinéraire permet de réaliser une économie de 66 euros de frais de péage, pour seulement quelques euros supplémentaires dépensés en carburants (entre 5 et 10). Le constat est cruel : rouler sur autoroute coûte de plus en plus cher. En 2023, les prix des péages en France ont augmenté en moyenne de 4.75 % par rapport à l'année précédente selon les chiffres du site eco-autoroute.fr.

Inflation, réparations et aménagements des routes, modernisation... Les raisons avancées par les sociétés d'autoroute pour expliquer cette augmentation sensible sont nombreuses. Toutes les autoroutes ne sont évidemment pas logées à la même enseigne, même si un seul tronçon, celui du tunnel de l'A86 entre Rueil-Malmaison et Vélizy, a connu une baisse sur un an (-6%), ce qui ne l'empêche pas de rester le plus cher de France (10.90 euros les 10 kilomètres !).

Plus de 15 euros pour parcourir 100 kilomètres sur ce tronçon d'autoroute record !

Mais en matière d'augmentation, une autoroute se taille la part du lion en 2023. L'A65, mise en service en 2010, a vu ses tarifs flamber. Sur cet axe qui relie Langon, en Gironde, à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, sur un itinéraire prisé été comme hiver pour rejoindre les Pyrénées, la hausse sur un an a atteint les 10.4 % ! Il faut aujourd'hui compter 1.54 euro en moyenne pour parcourir 10 kilomètres sur l'A65, contre 1.39 euro l'année dernière, selon une étude menée par France Info.

Parmi les 100 tronçons autoroutiers qui ont connu la plus forte hausse des prix le 1er février – date à laquelle les sociétés d'autoroute publient leurs tarification chaque année -, 14 des 15 premiers se situent sur l'A65 ! Sur cette autoroute, qui était déjà l'une des plus chères de France, il faut par exemple désormais débourser 15.50 euros pour parcourir 100 kilomètres entre les villes de Theze (Pyrénées-Atlantiques) et Captieux (Gironde).

Alors, si vous avez prévu de vous rendre sur la côte atlantique cet été, quelque part entre Arcachon et Biarritz, nous ne saurons que trop vous conseiller d'éviter autant que possible cette autoroute. Pour rallier Langon à Pau - distant de 173 kilomètres - , il vous faudra une bonne heure et demie via l'A65. Votre trajet sera rallongé d'environ 45 minutes si vous privilégiez les routes nationales et départementales, notamment les D932 et D934. Mais vous économiserez pas moins de 27 euros !