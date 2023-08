"Samedi noir" sur les routes, voici les horaires et autoroutes à éviter absolument

La journée du samedi 5 août s'annonce comme la pire de l'été sur les routes de France, notamment sur les autoroutes et routes de bords de mer. En consultant le détail des prévisions Bison Futé, on obtient de précieux indices sur les horaires à éviter impérativement.

Si vous avez prévu de prendre la route ce samedi, mieux vaudra viser juste, tant en terme de timing que de routes empruntées. Bison Futé ne fait pas dans la dentelle au moment de présenter ses prévisions pour le samedi 5 août : ce sera tout simplement le pire jour de l'été sur les routes, avec du noir dans le sens des départs et de l'orange dans le sens des retours.

Vous l'aurez compris, de nombreux Français ont opté pour ce week-end au moment de débuter ou poursuivre leurs vacances et les routes vers les bords de mer seront particulièrement chargées. En regardant le détail des prévisions de Bison Futé, on obtient quelques indices à garder en tête au moment de prévoir votre départ. On les a compilé et sélectionné pour vous ci-dessous :

Si vous êtes en Ile de France ou traversez la région, il est conseillé de la quitter avant 6 heures. Ou de décaler votre départ à partir de 13 heures.

Parmi les autoroutes les plus chargées, on retrouve l'A7 avec un secteur entre Lyon et Orange à éviter une large partie de la journée, de 5h à 18h !

Même chose pour l'A9 entre Montpellier et Narbonne de 8h à 17h.

Pour l'A10, c'est le secteur entre Orléans et Bordeaux qui sera le plus chargé, dès 7h et jusqu'à 19h ce samedi.

Trafic chargé sur l'A20 entre Limoges et Brive-la-Gaillarde. Tentez d'y passer avant 11h ou après 17h.

Sur l'A43 entre Lyon et Chambéry, un seul créneau à éviter absolument : de 11h à 13h.

Sur l'A61 entre Toulouse et Narbonne, même chose mais de 10h à 13h.

Sur l'A71, à hauteur de Clermont-Ferrand, le créneau à éviter sera plus matinal : de 8h à 10h.

Evitez enfin l'autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Montpellier, de 8h à 15h.

Difficile donc d'éviter tout bouchon ce week-end, notamment si vous vous dirigez vers le sud. Il existe des itinéraires bis. Bison Futé ne voit que deux routes nationales particulièrement chargées ce samedi : la N165 entre Nantes et Quimper de 11h à 20h et la N205 vers le Tunnel du Mont-Blanc avec un trafic saturé de 11h à 16h.

L'autre option, rarement possible pour ceux qui louent un logement, est de décaler son départ. La journée de dimanche sera bien plus calme avec de l'orange dans le sens des départs et du vert dans le sens des retours.