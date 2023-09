GP Explorer 2 : la course des influenceurs est de retour. Où, avec qui et comment la regarder ?

Après avoir fait un énorme carton l'an dernier pour sa première édition, la course de Formule 4 disputée entre influenceurs fait son retour au Mans ce samedi, sur le mythique circuit Bugatti.

[Mis à jour le 8 septembre 2023 à 11h10] Plus d'un million de spectateurs réunis simultanément sur Twitch – un record à l'époque pour la plateforme -, 82,5 millions de vues sur TikTok, 26,6 millions de vues sur YouTube, la première édition du GP Explorer, courue le 8 octobre 2022, avait largement dépassé toutes les attentes. En premier lieu celles de Squeezie, figure incontournable de la jeune génération avec ses...18 millions d'abonnés sur YouTube. Spécialisé dans les jeux vidéo, ce créateur de contenus a réussi à transformer l'essai d'une idée folle : organiser un Grand Prix de Formule 4 entre influenceurs. Son immense succès, sur le célèbre circuit Bugatti du Mans – emprunté lors des fameuses 24 heures – où 37 000 personnes étaient venues assister à l'événement, ne pouvait pas ne pas avoir de suite. Le 3 mai dernier, le jeune vidéaste annonçait à ses très nombreux abonnés la tenue d'une deuxième édition, toujours sur le fameux tracé sarthois.

Ouverte trois semaines plus tard, la billetterie a été prise d'assaut. En 30 minutes à peine les 60 000 billets mis en vente ont trouvé preneurs. Ce GP Explorer 2 aura lieu ce samedi 9 septembre, dans le format classique d'une épreuve automobile avec une séance de qualifications suivie d'une course. Comme l'an passé, les participants seront répartis par deux dans des écuries - à l'instar de la Formule 1 - soutenues par des sponsors mis en avant sur l'habillage des monoplaces. Le nombre de pilotes est passé de 22 à 24, dont 11 feront leur retour. A noter que les rappeurs de la scène marseillaise SCH et Soso Maness, sponsorisés par la marque Samsung, viendront se frotter aux influenceurs.

Un dispositif digne d'une vraie course

Comme le vainqueur de l'an passé Sylvain Levy, animateur sur la chaîne YouTube Vilebrequin où il propose du contenu humoristique et formateur sur l'automobile, tous les participants de ce GP Explorer ont eu droit à des séances d'entraînement intensifs sur le circuit manceau et à plusieurs cours de pilotage pour se familiariser avec leurs bolides. Habituellement réservées aux jeunes pépites issues du karting, les Formule 4 ressemblent à de petites Formule 1 et peuvent atteindre les 220 kilomètres/heure. Encadrés par de véritables mécaniciens, tous ces pilotes en herbe devraient une nouvelle fois bénéficier d'une exposition maximale.

La production du premier Grand Prix avait d'ailleurs été digne d'une course professionnelle. Avec une dizaine de caméras positionnées sur le circuit, des caméras embarquées dans chaque monoplace, un plateau de commentateurs, des préposés aux interviews, des dizaines de commissaires bénévoles, et la réalisation confiée à Olivier Denis qui n'est autre que le réalisateur des 24 Heures du Mans, tous les moyens avaient été mis en œuvre pour rendre l'événement exceptionnel. Ce sera encore le cas cette année, et tout semble réuni pour que le GP Explorer deuxième du nom rassemble une nouvelle fois des centaines de milliers de fans, attirés par leurs influenceurs préférés, sur la plateforme Twitch et sur la chaîne de Squeezie. De quoi certainement rendre jaloux certains diffuseurs de sport automobile.

Les pilotes engagés dans cette 2ème édition du GP Explorer

Squeezie et Gotaga (Gentle Mates)

Kaatsup et Le Bouseuh

Djilsi et Theodort (Alpine)

Billy / Kekra (Crunchyroll)

Sylvain et Pierre (NordVPN)

Amixem et Étienne Moustache (Wargaming)

Theo Juice et Mister V (Subway)

Manon Lanza et Depielo (Alpine)

Seb et Maghla (Rhinoshield)

Maxime Biaggi et Anaonair (Mouv')

Baghera et Horty (Cupra)

SCH et Soso Maness (Samsung)

Le programme de la journée