Verstappen couronné dès ce week-end au Qatar ?

Leader incontesté du championnat du monde de Formule 1, Max Verstappen a toutes les chances de décrocher son troisième titre mondial samedi ou dimanche au Qatar.

Le suspense touche à sa fin. Mais quel suspense ? Max Verstappen a tellement écrasé le championnat du monde de Formule 1 cette année que son sacre ne laisse planer plus aucun doute depuis longtemps déjà. Sa troisième couronne, le pilote Red Bull devrait la coiffer ce week-end au Qatar, dix-septième des vingt-deux manches qui seront courues en 2023. Le Néerlandais n'a besoin que de quelques points pour pouvoir s'asseoir à la table des triples champions du monde que sont les illustres Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet et Ayrton Senna.

Pour remporter un troisième titre, consécutif qui plus est, Max Verstappen peut se contenter de terminer à la sixième place de la course sprint, l'une des six programmées cette saison et la première depuis celle de Spa-Francorchamps disputée à la fin du mois de juillet. Autant dire qu'il a de grandes chances d'être couronné dès samedi, avant même de tenter de remporter son...14ème Grand Prix de la saison, programmé le lendemain en nocturne.

Le petit pays du Golfe va accueillir le paddock pour la deuxième fois de son histoire. En 2021, le Grand Prix du Qatar avait remplacé en fin de saison celui d'Australie annulé plus tôt en raison de la pandémie mondiale de Covid. Sur le circuit de Losail, dont l'une des spécificités est de proposer une ligne droite de plus d'un kilomètre de long (1 068 mètres), Lewis Hamilton avait remporté la première édition. Cette année, si Sergio Perez est le seul pilote encore capable d'empêcher son équipier Max Verstappen de remporter le championnat du monde, Charles Leclerc et Carlos Sainz, sur Ferrari, et Lando Norris et Oscar Piastri, sur McLaren, semblent être les mieux armés, au vu des dernières courses, pour chiper la victoire à l'ultra-dominateur pilote néerlandais.

A quelle heure suivre le Grand Prix du Qatar ?

Le Grand Prix du Qatar fait partie de ceux disputés en nocturne. Alors que les essais libres 1 et les qualifications de la course sprint, respectivement programmés vendredi et samedi, se dérouleront en plein cœur de l'après-midi en France, la séance de qualifications, vendredi, la course sprint, samedi, et le Grand Prix, dimanche, auront lieu de nuit, en début de soirée en France. Il faut savoir que le décalage horaire entre la France et le pays du Golfe est de une heure, qu'il sera 20 heures au Qatar dimanche au moment du départ de la course prévu à 19 heures dans l'Hexagone.

Essais libres 1 à 15h30 le vendredi 6 octobre (durée : 1h)

Qualifications à 19h le vendredi 6 octobre (durée : 1h)

Qualifications course sprint à 15h le samedi 7 octobre (durée : 45mn)

Course sprint à 19h30 le samedi 7 octobre (durée : 1h)

Grand Prix à 19h le dimanche 8 octobre (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix du Qatar ?

Le Grand Prix du Qatar sera diffusé exclusivement sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Les différents canaux se partageront l'événement puisque les essais Libres 1, les qualifications et les qualifications de la course sprint seront retransmises sur Canal+ Sport tandis que la course sprint, samedi en début de soirée, et le Grand Prix, dont le départ sera donné dimanche à 19h, seront diffusés sur Canal+.

Vendredi 6 octobre : Libres 1 à 15h10 + Qualifications à 18h40 sur Canal+ Sport

Samedi 7 octobre : Qualifications course sprint à 14h40 sur Canal+ Sport + course sprint à 19h10 sur Canal+

Dimanche 8 octobre : émission "La Grille" à 17h55 puis départ du Grand Prix à 19h sur Canal+

Vous préférez suivre le Grand Prix sur votre ordinateur, tablette ou au chaud au fond de votre lit avec votre smartphone et votre couette ? Pas de problème, ce dix-septième Grand Prix de la saison sera bien sûr également visionnable en streaming. Deux possibilités s'ouvrent à vous : l'accès à la plateforme de streaming de Canal+ MyCanal ou via le site officiel de la F1, F1.com. Les deux proposeront l'intégralité des séances d'essais, qualifications et course en direct mais aussi en replay. Sur MyCanal, l'activation du mode expert permet également de combiner écrans, multi-caméras (dont des caméras embarquées) et data, par exemple les chronos des pilotes en temps réel. Sur F1.com, la diffusion en direct des essais et de la course est complétée par des replays, des documentaires ou encore des rappels historiques via le service F1TV Pro, proposé à 64,99 euros par an ou 7,99 euros par mois.