GP des Etats-Unis : McLaren veut poursuivre sa dynamique

Très performante au Qatar, l'écurie britannique entend confirmer ses excellents résultats ce week-end à Austin, aux États-Unis, lieu de la 18ème manche de la saison de Formule 1.

Dans un championnat du monde de Formule 1 cannibalisé par les Red Bull, et principalement par Max Verstappen, McLaren a enfin réussi à gagner quelque chose cette saison. Après Ferrari à Singapour mi-septembre, avec le Grand Prix remporté par Carlos Sainz, l'écurie britannique est devenue la troisième du paddock à monter sur la plus haute marche du podium voilà quinze jours au Qatar. Pas de victoire en course - encore une fois remportée par le Néerlandais volant -, mais un joli succès lors du sprint glané grâce au talent du jeune Oscar Piastri. A 22 ans, le pilote australien a ouvert son palmarès, avant de terminer deuxième de la course le lendemain. Son équipier, le plus expérimenté Lando Norris (23 ans), a lui cumulé deux belles troisièmes places sur l'exigeant circuit de Losail.

Si bien qu'après un début de saison compliqué, les McLaren s'inscrivent cet automne comme la principale menace des Red Bull, néanmoins déjà assurées de gagner le titre constructeurs. Respectivement septième et neuvième au classement du championnat du monde, Lando Norris et Oscar Piastri peuvent encore permettre à McLaren de rattraper Aston Martin, quatrième avec seulement 11 points de plus, voire d'aller chercher la troisième place occupée par Ferrari même si 79 points séparent les deux écuries et qu'il reste cinq Grands Prix au programme.

Celui des États-Unis mettra beaucoup de points en jeu puisqu'il proposera, comme l'Azerbaïdjan, l'Autriche, la Belgique et le Qatar avant lui, une course sprint. L'occasion sera belle pour les deux voitures orange de confirmer sur le rapide et technique circuit d'Austin leur excellente dynamique des dernières courses. Avec l'objectif suprême de chatouiller Max Verstappen, coiffé depuis quinze jours de sa troisième couronne mondiale.

A quelle heure suivre le Grand Prix des États-Unis ?

Il y a sept heures de décalage horaire entre la France et Austin, au Texas, où se déroule le Grand Prix des États-Unis. Les premiers tours de roue des Formule 1 attendront donc le début de soirée en France vendredi, l'unique séance d'essais libres du week-end étant programmée à 19h30, heure de Paris. Il faudra en revanche veiller tard vendredi pour regarder les qualifications pour le Grand Prix (23h) mais aussi samedi pour visionner la course sprint (minuit). La course, dimanche, sera diffusée en prime-time, ce qui est toujours une belle façon de terminer le week-end.

Essais libres 1 à 19h30 le vendredi 20 octobre (durée : 1h)

Qualifications à 23h le vendredi 20 octobre (durée : 1h)

Qualifications course sprint à 19h30 le samedi 21 octobre (durée : 45mn)

Course sprint à minuit le samedi 21 octobre (durée : 1h)

Grand Prix à 21h le dimanche 22 octobre (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix des États-Unis ?

Le Grand Prix des Etats-Unis sera diffusé exclusivement sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Les différents canaux se partageront l'événement puisque les essais Libres 1, les qualifications et les qualifications de la course sprint seront retransmis sur Canal+ Sport tandis que la course sprint, à minuit samedi, et le Grand Prix, dont le départ sera donné dimanche à 21h, seront diffusés sur Canal+.

Vendredi 20 octobre : Libres 1 à 19h10 + Qualifications à 22h40 sur Canal+ Sport

Samedi 21 octobre : Qualifications course sprint à 19h10 + course sprint à 23h35 sur Canal+ Sport

Dimanche 22 octobre : émission "La Grille" à 19h55 puis départ du Grand Prix à 21h sur Canal+

Vous préférez suivre le Grand Prix sur votre ordinateur, tablette ou au chaud au fond de votre lit avec votre smartphone et votre couette ? Pas de problème, ce dix-huitième Grand Prix de la saison sera bien sûr également visionnable en streaming. Deux possibilités s'ouvrent à vous : l'accès à la plateforme de streaming de Canal+ MyCanal ou via le site officiel de la F1, F1.com. Les deux proposeront l'intégralité des séances d'essais, qualifications et course en direct mais aussi en replay. Sur MyCanal, l'activation du mode expert permet également de combiner écrans, multi-caméras (dont des caméras embarquées) et data, par exemple les chronos des pilotes en temps réel. Sur F1.com, la diffusion en direct des essais et de la course est complétée par des replays, des documentaires ou encore des rappels historiques via le service F1TV Pro, proposé à 64,99 euros par an ou 7,99 euros par mois.