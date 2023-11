Quelle chaîne de supermarchés vend le gazole le moins cher ? Les chiffres publiés par l'Etat créent la surprise chez Leclerc

Ce classement inédit montre le prix moyen du diesel dans chaque chaîne de supermarché. Et les marques qui communiquent le plus sur des opérations "prix coûtant" ne sont en réalité pas les moyens chères...

Chaque jour, l'Etat publie les prix dans l'ensemble des stations de France sur le site Prix des carburants. Mais il y a un classement qui n'est jamais publié, celui par marque de station-essence. Alors nous l'avons calculé. Pour cela, nous avons téléchargé l'ensemble des prix, station par station, puis nous avons fait la moyenne pour chaque marque de station. Une bonne occasion pour vérifier les publicités des marques de supermarché qui prétendent toutes vendre le carburant "à prix coûtant". Le tableau ci-dessous montre le palmarès.

Leclerc, avec un prix moyen de 1,788 euro le litre, se trouve en tête de liste des distributeurs les moins chers, avec ses 700 stations-service. Géant et Système U, avec des prix moyens de 1,808 et 1,818 euro respectivement, suivent Leclerc de près. Ces chiffres soulignent une concurrence féroce entre les géants de la distribution, chacun luttant pour attirer les automobilistes dans leurs stations avec des promesses de prix plus bas.

Les hypermarchés Carrefour, en dépit de leurs 218 stations, se retrouvent avec un prix moyen de 1,830 euro, se positionnant ainsi en 4e place. L'écart peut sembler minime, mais il est significatif pour les conducteurs qui remplissent régulièrement leurs réservoirs. Les marques moins connues comme Netto et Total Access, avec des prix moyens de 1,840 euro, se présentent comme des alternatives compétitives.

Mais c'est Intermarché qui crée la (mauvaise) surprise. L'enseigne possédant le plus grand nombre de stations avec 1433 emplacements, se situe juste au-dessus de la moyenne avec un prix de 1,845 euro. Cela démontre que la présence massive sur le territoire ne se traduit pas nécessairement par des prix plus bas pour le consommateur. Au-delà de ces marques bien établies, des écarts significatifs apparaissent. Des enseignes comme Auchan, Carrefour Market, et Super Casino s'alignent avec des prix avoisinant les 1,863 euro. Plus loin dans l'échelle des prix, on trouve Esso Express et CORA, avec des tarifs légèrement supérieurs.

Prix des Carburants, relevé par Linternaute le 5/11/23 Marque Prix moyen du gazole au 5/11 Nombre de stations proposant du gazole Leclerc 1,79 700 Géant 1,81 56 Système U 1,82 857 Carrefour 1,83 218 Netto 1,84 80 Total Access 1,84 666 Intermarché 1,84 1433 Colruyt 1,85 45 Intermarché Contact 1,86 124 Auchan 1,86 213 Carrefour Market 1,86 703 Super Casino 1,86 21 Esso Express 1,87 320 CORA 1,87 58 Casino 1,87 148 Carrefour Contact 1,88 359 Supermarché Match 1,88 45 Simply Market 1,90 18 Indépendant sans enseigne 1,91 257 Supermarchés Spar 1,91 15 Carrefour Express 1,91 29 Dyneff 1,93 85 ENI 1,95 152 Total 1,96 1511 VITO 1,96 62 Esso 1,97 205 Elan 1,97 105 Avia 1,97 560 BP 2,06 216 Shell 2,07 79

Les indépendants sans enseigne, souvent perçus comme moins compétitifs en raison de leur moindre pouvoir d'achat, se placent à un prix moyen de 1,905 euro. Les chiffres deviennent encore plus surprenants à l'autre extrémité du spectre. Total, avec sa réputation de marque premium, affiche un prix de 1,957 euro, surpassé par des enseignes comme BP et Shell, qui culminent à plus de 2 euros le litre.

Cette étude met en lumière la complexité du marché du carburant en France, où les prix à la pompe ne sont pas toujours le reflet de la présence ou de la popularité d'une enseigne. Elle souligne également l'importance pour les consommateurs de rester informés et de comparer les prix, car les économies réalisées au fil des pleins peuvent s'avérer substantielles.