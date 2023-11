F1 : tout pour le show et le froid à Las Vegas

La F1 se prépare à un week-end assez grandiose pour son grand retour à Las Vegas, lieu de l'avant-dernier Grand Prix de la saison où sont attendues des températures hivernales.

Après Miami et Austin, Las Vegas sera la troisième (et dernière) halte de la Formule 1 aux États-Unis cette année. C'est beaucoup pour un pays privé de courses il y a une encore quinzaine d'années (entre 2008 et 2011) et où la F1 souffre de la concurrence avec les très populaires courses d'Indycar. La Formule 1 n'avait jusque-là fait que deux haltes à Las Vegas, en 1981 et 1982, sur un circuit dressé sur le parking du mythique Caesar Palace ! Quarante ans plus tard, ce n'est pas devant le célèbre hôtel que les 20 voitures franchiront à plusieurs reprises les 300 kilomètres/heure, mais sur un tout nouveau tracé de 6,2 kilomètres dessiné dans la célèbre ville du Nevada. Les pilotes passeront, à 50 reprises pendant la course, sur l'incontournable Strip de Las Vegas, l'une des plus célèbres avenues du monde. Les hôtels de luxe, casinos, fontaines et reproductions de divers endroits de la planète – comme celle de la Tour Eiffel – défileront sur les images de toutes les télévisions du monde.

Dans la ville de tous les péchés, une atmosphère festive devrait régner toute la durée de l'événement. Liberty Media, propriétaire de la F1, avait prévu de dépenser 400 millions de dollars pour l'organisation du Grand Prix selon le magazine Forbes. Dès mercredi soir, des artistes de renommée mondiale, tels Will.i.am, Keith Urban, Kylie Minogue ou encore le groupe de Jared Leto, Thirty Seconds to Mars, ont été chargés d'assurer le show. De nombreuses soirées, avec la présence de VIP comme le footballeur anglais David Beckham ou le basketteur américain Shaquille O'Neal, sont programmées pour attirer une clientèle prête à dépenser des fortunes. Et la Formule 1 dans tout ça ? A première vue, le spectacle pourrait aussi être sur la piste.

Des températures très fraîches attendues pendant la course

Pour rassembler le plus grand nombre de téléspectateurs possibles, les organisateurs ont décidé de chambouler les horaires habituels. Ainsi, grande première, le Grand Prix ne se disputera pas dimanche mais samedi sur place. C'est en effet à 22 heures, heure locale, que les monoplaces, pour la plupart dans des livrées spéciales (Red Bull, Ferrari, McLaren, Alpine, Williams...) s'élanceront pour un petit peu moins de deux heures de course. C'est tard pour les pilotes - plutôt habitués à rouler l'après-midi – qui pourraient en plus devoir cohabiter avec le froid. Les dernières prévisions météo font état de possibles températures autour des 5 degrés au moment de la course samedi soir !

Une véritable inconnue pour eux mais aussi pour les voitures, les pneus n'ayant pas été testés pour rouler par des températures aussi basses. Si les gommes tardent à chauffer, la piste pourrait se transformer en véritable patinoire pour les pilotes, notamment lors des premiers tours. "Vegas sera le plus grand événement sportif de la planète cette année, prédit Christopher Horner, le directeur de l'équipe Red Bull du désormais triple champion du monde Max Verstappen. Je veux dire que cette course va être folle." On en attend en réalité pas moins d'un Grand Prix disputé dans un cadre aussi exceptionnel.

A quelle heure suivre le Grand Prix de Las Vegas ?

Pour ceux qui espéraient regarder l'avant-dernière course de la saison dimanche soir en prime-time, la déception risque d'être assez grande. Et oui, les organisateurs du Grand Prix de Las Vegas ont décidé de bouleverser les habitudes du paddock en ne proposant pas la course en début d'après-midi en heure locale (donc en soirée en France), mais en l'avançant au...samedi soir ! Un choix effectué pour tenter de concerner un maximum de téléspectateurs. Ainsi, le Grand Prix aura lieu en prime-time dans une très grande partie des États-Unis, le dimanche matin en Europe et le dimanche après-midi en Chine. Pour le fan français, il faudra donc bien régler son réveil à 7h dimanche... La première prise de contacts des pilotes avec la piste, vendredi en France (jeudi à Las Vegas), est programmée à...5h30 du matin.

Essais libres 1 à 5h30 le vendredi 17 novembre (durée : 1h)

Essais libres 2 à 9h le vendredi 17 novembre (durée : 1h)

Essais libres 3 à 5h30 le samedi 18 novembre (durée : 1h)

Qualifications à 9h le samedi 18 novembre (durée : 1h)

Grand Prix à 7h le dimanche 19 novembre (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix de Las Vegas ?

Le Grand Prix de Las Vegas sera diffusé exclusivement sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Les différents canaux se partageront l'événement puisque les trois séances d'essais libres et les qualifications seront retransmises sur Canal+ Sport tandis que, comme d'habitude, la course sera diffusée sur Canal+.

Vendredi 17 novembre : Libres 1 à 5h15 + Libres 2 à 8h40 sur Canal+ Sport

Samedi 18 novembre : Libres 3 à 5h15 + Qualifications à 8h40 sur Canal+ Sport

Dimanche 19 novembre : émission "La Grille" à 5h55 puis départ du Grand Prix à 7h sur Canal+

Vous préférez suivre le Grand Prix sur votre ordinateur, tablette ou au chaud au fond de votre lit avec votre smartphone et votre couette ? Pas de problème, ce vingt-et-unième Grand Prix de la saison sera bien sûr également visionnable en streaming. Deux possibilités s'ouvrent à vous : l'accès à la plateforme de streaming de Canal+ MyCanal ou via le site officiel de la F1, F1.com. Les deux proposeront l'intégralité des séances d'essais, qualifications et course en direct mais aussi en replay. Sur MyCanal, l'activation du mode expert permet également de combiner écrans, multi-caméras (dont des caméras embarquées) et data, par exemple les chronos des pilotes en temps réel. Sur F1.com, la diffusion en direct des essais et de la course est complétée par des replays, des documentaires ou encore des rappels historiques via le service F1TV Pro, proposé à 64,99 euros par an ou 7,99 euros par mois.