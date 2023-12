Pourquoi Tesla rappelle presque tous ses véhicules vendus aux États-Unis depuis 2012

Plus de 2 millions de voitures Tesla vont devoir être mises à jour. En cause : le système d'aide à la conduite qui, après deux ans d'enquête, s'est révélé faillible.

Tesla rappelle presque tous les véhicules vendus aux États-Unis, soit plus de 2 millions, pour mettre à jour leur logiciel et corriger un système défectueux censé garantir que les conducteurs sont attentifs lorsqu'ils utilisent l'Autopilot, l'assistance à la conduite des voitures d'Elon Musk. Des documents publiés mercredi par les régulateurs de sécurité américains indiquent que la mise à jour augmentera les avertissements et les alertes aux conducteurs et limitera même les zones où les versions de base de l'Autopilot peuvent fonctionner.

Le rappel intervient après une enquête de deux ans menée par l'Administration nationale de la sécurité routière sur une série d'accidents survenus alors que le système de conduite partiellement automatisé Autopilot était utilisé. Certains étaient mortels. L'enquête a révélé que la méthode de l'Autopilot pour s'assurer que les conducteurs sont attentifs peut être inadéquate et peut conduire à une "mauvaise utilisation prévisible du système".

Les contrôles et alertes supplémentaires "encourageront davantage le conducteur à adhérer à sa responsabilité continue de conduite", indiquent les documents. Mais les experts en sécurité ont déclaré que, bien que le rappel soit une bonne étape, il rend toujours le conducteur responsable et ne résout pas le problème des systèmes automatisés de Tesla ont pour détecter et s'arrêter face aux obstacles sur leur chemin. Le rappel couvre les modèles Y, S, 3 et X produits entre le 5 octobre 2012 et le 7 décembre de cette année. La mise à jour devait être envoyée à certains véhicules concernés mardi, les autres la recevant plus tard.

L'Autopilot comprend des fonctionnalités appelées Autosteer et Traffic Aware Cruise Control, Autosteer étant destiné à être utilisé sur les autoroutes à accès limité lorsqu'il n'est pas utilisé avec une fonctionnalité plus sophistiquée appelée Autosteer on City Streets. La mise à jour logicielle limitera les endroits où Autosteer peut être utilisé. "Si le conducteur tente d'activer Autosteer lorsque les conditions ne sont pas remplies, la fonction alertera le conducteur qu'elle n'est pas disponible par des alertes visuelles et sonores, et Autosteer ne s'engagera pas", indiquent les documents de rappel.Pire, un conducteur pourrait être suspendu de l'utilisation d'Autosteer s'il échoue à plusieurs reprises à " démontrer une responsabilité de conduite continue et soutenue ", disent les documents.

Les défenseurs de la sécurité automobile appellent depuis des années à une réglementation plus stricte du système de surveillance du conducteur, qui détecte principalement si les mains du conducteur sont sur le volant. Ils ont appelé à l'utilisation de caméras pour s'assurer qu'un conducteur est attentif, utilisées par d'autres constructeurs avec des systèmes similaires. Dans son rapport de défaut déposé auprès de l'agence de sécurité, Tesla a déclaré que les contrôles de l'Autopilot "peuvent ne pas être suffisants pour prévenir la mauvaise utilisation par le conducteur."