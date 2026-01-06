Les automobilistes oublient cette règle quand il neige, l'amende est pourtant de 68 euros

La conduite sur la neige comporte certaines règles qui peuvent aboutir à des amendes en cas de non respect.

Pour les automobilistes, surtout ceux qui habitent dans des régions où les flocons ne tombent qu'une ou deux fois dans l'année, les épisodes neigeux comme nous en rencontrons en ce début de semaine sont plutôt sources d'angoisses. Conduire sur de la neige n'a effectivement rien d'évident. Il faut déjà savoir adapter son style de conduite.

Bannir les grosses accélérations et les coups de volant trop brusques, tous les experts vous le diront : conduire avec souplesse est la meilleure solution pour éviter de partir en travers. Tout aussi important, voire plus, il est recommandé d'équiper son véhicule avec des pneus neige et/ou des chaînes à neige qui sont conçus pour améliorer l'adhérence sur des routes enneigées ou verglacées.

Toutes ces recommandations relèvent plutôt du bon sens et sont connues d'une grande majorité d'automobilistes. Mais il existe d'autres règles à respecter lorsqu'il s'agit de prendre le volant dans des conditions climatiques hivernales. Parmi celles-ci, une est ignorée par de trop nombreux automobilistes.

© Sabrina Dolidze/SIPA

Si la plupart d'entre eux pensent à enlever la neige de leur pare-brise avant de démarrer, beaucoup oublient de retirer celle qui s'est accumulée sur le toit de leur véhicule. En cas de fortes chutes de neiges, une couche de 10 à 15 centimètres peut assez vite se déposer sur le toit. C'est sans doute parce que cela ne gène pas la conduite que la plupart des conducteurs ne se préoccupent pas de la retirer.

Cette négligence peut pourtant avoir de graves conséquences. Car la neige entassée sur le toit fond petit à petit et le risque de la voir se détacher en un gros bloc est grand en cas, par exemple, d'un coup de frein un peu trop brutal. Dans ce cas les conséquences peuvent être désastreuses pour les occupants du véhicule qui suit. Aussi bien si le bloc de glace tombe juste devant ses roues ou, pire encore, sur son pare-brise. Sans le vouloir, le conducteur qui n'a pas déneigé son toit peut causer un accident de la circulation pour lequel il sera tenu pour responsable.

C'est pour écarter ces dangers que les forces de l'ordre se montrent souvent intransigeants avec le respect du Code de la route en la matière. Celui-ci, via l'article R. 312-19, indique qu'il "incombe au conducteur de dégager la neige et la glace recouvrant le toit de son véhicule avant de prendre la route." Ne pas le faire est passible d'une amende de 3ème catégorie, soit un montant de 68 euros à payer. Mieux vaut le savoir pour éviter une mauvaise surprise et de mettre les autres usagers de la route en danger.