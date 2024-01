Dakar 2024 : Loeb reprend du temps sur Sainz et peut toujours croire à la victoire

Sébastien Loeb a profité de la 10ème étape du Dakar pour reprendre plus de sept minutes à Carlos Sainz. Le Français pointe désormais à moins d'un quart d'heure de l'Espagnol au classement général à deux jours de la fin du rallye. Ricky Brabec a conforté son fauteuil de leader en moto.

[Mis à jour le 17 janvier à 12h24] Qu'on se le dise, la 46ème édition du Dakar n'a pas encore rendu son verdict. La dixième et antépénultième étape disputée mercredi autour de Al Ula, avec une boucle de 612 kilomètres dont 371 de spéciale, a sérieusement relancé le suspense dans la catégorie auto. Leader du classement général depuis près d'une semaine, Carlos Sainz a perdu en une seule journée un tiers de l'avance qu'il possédait au départ ce mercredi sur Sébastien Loeb. L'écart entre les deux hommes, les seuls désormais à pouvoir rêver de la victoire finale à moins d'un coup du sort, était de 20 minutes ce matin, il n'est plus que de 13 minutes alors que le rallye s'achèvera dans quarante-huit heures à Yanbu.

C'est lors du kilomètre 248 de la spéciale que Carlos Sainz a lâché beaucoup de temps, plus de dix minutes, avant de repartir grâce au secours du Suédois Mattias Ekström, rapidement arrivé sur les lieux pour prêter main forte à son équipier chez Audi. A cet instant, lors du pointage placé au kilomètre 264, le Français ne comptait plus que quatre minutes de retard sur l'Espagnol au classement général virtuel. Mais quelques dizaines de kilomètres plus loin, l'Alsacien a dû marquer un arrêt à son tour, laissant lui aussi filer du temps précieux sur son rival qui a fini très fort. Seulement dix-septième de l'étape, Sébastien Loeb a désormais 13 minutes et 22 secondes à combler sur Carlos Sainz. Il peut encore croire en ses chances de gagner son premier Dakar mais le pilote du buggy Prodrive Hunter devra rouler très vite lors 655 derniers kilomètres de spéciale à parcourir.

Ricky Brabec se rapproche de sa deuxième victoire sur le Dakar

La victoire du jour est revenue à Guerlain Chicherit. Après avoir tourné autour à plusieurs reprises, le Français a enfin été récompensé de ses efforts. Au volant de sa Toyota Hilux, l'ancien champion de ski freestyle a devancé l'Italien Eugenio Amos (+4'11") et le Sud-africain Brian Baragwanath (+5'43"). Un succès qui permet à Guerlain Chicherit de faire son entrée dans le Top 5 du classement général. Une position qu'il tentera de défendre lors des deux dernières journées.

Il y a eu beaucoup moins de rebondissements chez les motos. Cette dixième étape n'a en effet causé aucun changement dans le Top 10 du classement général. La principale information est que Ricky Brabec a conforté son fauteuil de leader en s'imposant pour la première fois depuis le départ le 5 janvier. L'Américain, d'une régularité exceptionnelle sur ce Dakar, a repoussé son dauphin Ross Branch de près de 4 minutes supplémentaires pour compter désormais plus de 10 minutes d'avance (+10'54") à quarante-huit heures du dénouement. Un deuxième sacre sur le Dakar, quatre ans après le premier, est désormais à portée de roues du Californien.

Le suspense est en fait plus haletant dans la course aux deux autres places sur le podium. Respectivement troisième et deuxième à Al Ula ce mercredi, Adrien Van Beveren et Jose Ignacio Cornejo, relégués à seulement 20 et...2 secondes de Ricky Brabec à l'arrivée, se sont rapprochés de Ross Branch. Les trois hommes se tiennent désormais en moins de quatre minutes au général, le Français n'étant plus qu'à 52 secondes de la deuxième place du Botswanais. La bataille va faire rage jusqu'au bout.

Autos : le classement général à l'issue de la 10ème étape

1. (=) Sainz/Cruz (Audi) en 41h35'12"

2. (=) Loeb/Lurquin (Prodrive Hunter) à 13'22"

3. (=) Moraes/Monleon (Toyota) à 1h02'44"

4. (=) De Mevius/Panseri (Toyota) à 1h27'09"

5. (+1) Chicherit/Winocq (Toyota) à 1h47'55"

6. (-1) Serradori/Minaudier (Century) à 1h48'59"

7. (=) Prokop/Chytka (Ford) à 1h59'58"

8. (=) De Villiers/Murphy (Toyota) à 2h17'20"

9. (=) Botterill/Cummigs (Toyota) à 2h24'26"

10. (=) Vanagas/Sikk (Toyota) à 2h40'51"

...........

13. (+3) Peterhansel/Boulanger (Audi) à 3h52'11

Motos : le classement général à l'issue de la 10ème étape

1. (=) Ricky Brabec (USA/Honda) en 44h45'28"

2. (=) Ross Branch (BWA/Hero) à 10''54"

3. (=) Adrien Van Beveren (FRA/Honda) à 11'46"

4. (=) Jose Ignacio Cornejo Florimo (CHI/Honda) à 13'48"

5. (=) Kévin Benavides (ARG/KTM) à 32'43"

6. (=) Toby Price (AUS/KTM) à 42'

7. (=) Luciano Benavides (ARG/Husqvarna) à 51'42"

8. (=) Daniel Sanders (AUS/GASGAS) à 1h'00'34"

9. (=) Stefan Svitko (SVQ/KTM) à 1h39'03"

10. (=) Martin Michek (RTC/KTM) à 2h29'45"

...........

17. (=) Pablo Quintanilla (CHI/Honda) à 5h02'41"

Le parcours du Dakar 2024

Vendredi 5 janvier-Prologue : Al-Ula - Al-Ula → 128 km dont 28km de spéciale (Vainqueurs : Ekström/Schareina)

Samedi 6 janvier-Étape 1 : Alula - Al Henakiyah → 541km dont 414km de spéciale (Vainqueurs : De Mevius/Branch)

Dimanche 7 janvier-Étape 2 : Al Henakiyah - Al Duwadimi → 655km dont 463km de spéciale (Vainqueurs : Peterhansel/Cornejo Florimo)

Lundi 8 janvier-Étape 3 : Al Duwadimi - Al Salamiya → 733km dont 438km de spéciale (Vainqueurs : Moraes/K. Benavides)

Mardi 9 janvier-Étape 4 : Al Salamiya - Al-Hofuf → 631km dont 299km de spéciale (Vainqueurs : Loeb/Cornejo Florimo)

Mercredi 10 janvier-Étape 5 : Al-Hofuf – Shubaytah → 645km dont 118km de spéciale (Vainqueurs : Al-Attiyah/Quintanilla)

Jeudi 11 et vendredi 12 janvier-Étape 6 : Shubaytah – Shubaytah → 758km dont 549km de spéciale (Vainqueurs : Loeb/Van Beveren)

Samedi 13 janvier : Repos

Dimanche 14 janvier-Étape 7 : Riyadh – Al Duwadimi → 873km dont 483km de spéciale (Vainqueurs : Loeb/Cornejo Florimo)

Lundi 15 janvier-Étape 8 : Al Duwadimi – Hail → 678km dont 458km de spéciale (Vainqueurs : Ekström/K. Benavides)

Mardi 16 janvier-Étape 9 : Hail – Al Ula → 639km dont 417km de spéciale (Vainqueurs : Loeb/Van Beveren)

Mercredi 17 janvier-Étape 10 : Al Ula – Al Ula → 612km dont 371km de spéciale (Vainqueurs : Chicherit/Brabec)

Jeudi 18 janvier-Étape 11 : Al Ula – Yanbu → 587km dont 480km de spéciale

Vendredi 19 janvier-Étape 12 : Yanbu-Yanbu → 328km dont 175km de spéciale

Les principaux engagés dans la catégorie autos

- Al Attiyah/Baumel (Prodrive Hunter) – n°200

- Al-Rajhi/Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) – n°201

- Peterhansel/Boulanger (Audi RS Q e-tron E2) – n°202

- Loeb/Lurquin (Prodrive Hunter) – n°203

- Sainz/Cruz (Audi RS Q e-tron E2) – n°204

- Yacopini/Oliveiras (Toyota Hilux Overdrive) – n°205

- Moraes/Monleon (Toyota GR DKR Hilux) – n°206

- Ekström/Bergkvist (Audi RS Q e-tron E2) – n°207

- De Villiers/Murphy (Toyota GR DKR Hilux) – n°209

- Roma/Bravo (Ford Ranger) – n°210

- Chicherit/Winocq (Toyota Hilux Overdrive) – n°211

- Quintero/Zenz (Toyota GR DKR Hilux) – n°216

- De Mévius/Panseri (Toyota Hilux Overdrive) – n°221

- Baumgart/Cincea (Prodrive Hunter) - n°247

Les principaux engagés dans la catégorie motos

- Luciano Benavides (Husqvarna) - n°1

- Toby Price (KTM) - n°2

- Sam Sunderland (GASGAS) – n°4

- Daniel Sanders (GASGAS) – n°5

- Pablo Quintanilla (Honda) – n°7

- Ricky Brabec (Honda) – n°9

- Skyler Howes (Honda) – n°10

- Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda) – n°11

- Romain Dumontier (Husqvarna) - n°16

- Adrien Van Beveren (Honda) – n°42

- Ross Branch (Hero) - n°46

- Kevin Benavides (KTM) – n°47

- Tosha Schareina (Honda) - n°73

- Joan Barredo (Hero) – n°88

Sur quelle chaîne suivre le Dakar 2024 ?

Il y a du changement en 2024. Partenaire privilégié du rallye depuis le départ, France Télévisions ne sera plus le diffuseur principal de la course cette année. Seul le Journal du Dakar sera proposé chaque soir aux téléspectateurs de la chaîne du service public vers 20h50. Cette 46ème édition marque l'arrivée du Dakar sur la Chaîne L'Equipe. Diffusée en clair sur la TNT, sur le canal 21, la chaîne du grand quotidien sportif va couvrir la course en long et en large.

Le grand direct permettra de voir l'arrivée des principaux concurrents chaque jour entre 12h et 14h avec plusieurs journalistes et consultants sur place pour recueillir les premières réactions des participants. Il sera également possible de regarder le Journal du Dakar de la chaîne à partir de 18h20 tandis que le résumé de chaque étape sera diffusé à 20h. Pour ceux qui n'ont pas pu regarder, les meilleurs moments de chaque étape seront rediffusés chaque lendemain à partir de 11 heures. A noter que le groupe Eurosport, via ses chaînes 1 et 2, suivra toujours la course, avec un résumé d'une cinquantaine de minutes chaque jour à 20h, 23h30 ou le lendemain matin à 8h.